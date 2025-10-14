Це все так, приміщення, обладнання, запаси... У теорії. А на практиці самі ж підтверджуєте, що акції падають, бо не модні. І дивлюся графік за останні роки був чіткий тренд вниз. А мене як потенційного дрібного інвестора в ці акції якось не буде зігрівати наявність значних активів за цими акціями, якщо вони падають, для мене це лише циферки на екрані. Тож для мене краще попасти в тренд і спробувати заробити на зростанні "модних" акцій. І в цьому є схожість з крипторинком - зростання "модних" акцій у великій мірі відбувається на вірі, що ціна і далі буде зростати.Але є й недоліки, "модні" акції можуть скластися в декілька разів, якщо вийдуть з моди. Тож потрібно тримати руку на пульсі. І диверсифікація - наприклад, я взяв також акції Стелантіс, бо вони зараз дешеві із-за проблем з бізнесом та продажами. Придивлюся і до Volkswagen. Але їх треба брати на довгий термін хіба (5-10 років). В той час як "модні" акції ростуть тут і зараз