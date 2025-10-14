|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 жов, 2025 16:38
fox767676
А золота середина існує?
Пс.Раніше це була Чехія, ще коли я там жив років 10 тому. А зараз дивлюся опублікували сьогодні на цьому сайті ціни на місцеву нерухомість https://news.finance.ua/ua/skil-ky-koshtuyut-kvartyry-v-mistah-chehii
, то вже здається Чехія відноситься чисто до Заходу в категорії Кост_оф_лівінг
Востаннє редагувалось The_Rebel
в Вів 14 жов, 2025 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 жов, 2025 17:49
Ну так мы в 19 році і жили в готелі практично в центрі Братислави, і щодня їздили до Відня, там десь з 70 км буде.
Додано: Вів 14 жов, 2025 19:30
Еміграція, заробітчанство
News from Ukraine
Вже другий тиждень перебуває в Україні людина, яка має - крім громадянства України - ще й громадянство однієї з європейських країн.
Не була в Україні вже 10 років.
Цікавими є враження:
- Україна - це країна, де живуть чемні культурні і виховані люди.
- здивована толерантністю та всебічною турботою про іншу людину. Без жартів.
- вразила швидкість обслуговування та якість обслуговування в ПриватБанку. В двох європейських банках, клієнткою яких вона є - про таке і не мріяти.
- відвідує різні державні установи з деяких питань - вражена тим, як співробітники уважно відносяться до її питань;
- із задоволенням відвідує стоматолога - таке в її новій країні не насниться. Ні якістю, ні увагою, ні ціною.
- дуже чистий обласний центр, в якому вона перебуває. Не все може пригадати, що було за часів її життя в цьому місті, дещо суттєво змінилося.
- із задоволенням «катається» на автобусах, тролейбусах та трамваях. В своїй країні тільки на авто - вже відвикла від громадського транспорту.
- ну і чисто жіноче враження: сказала, що всі українські жінки неймовірно красиві в смислі: доглянуті нігті, зачіски та взагалі зовнішній вигляд. Була так вражена, що їй стало соромно за її «панєвропейський» скромний простий вигляд та записалася і на брови, і на нігті, і на зачіску. Записалася аж на кінець жовтня: раніше місць не було…
Написано без жартів та перебільшення.
Такі у людини враження.
P.S. В перший день перебування відвідала та ознайомилися з бомбосховищем: розташування та обладнання, умови перебування.
«Береженого і Бог береже».
