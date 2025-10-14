Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Вів 14 жов, 2025 16:38
fox767676

А золота середина існує?



Пс.Раніше це була Чехія, ще коли я там жив років 10 тому. А зараз дивлюся опублікували сьогодні на цьому сайті ціни на місцеву нерухомість А золота середина існує?Пс.Раніше це була Чехія, ще коли я там жив років 10 тому. А зараз дивлюся опублікували сьогодні на цьому сайті ціни на місцеву нерухомість https://news.finance.ua/ua/skil-ky-koshtuyut-kvartyry-v-mistah-chehii , то вже здається Чехія відноситься чисто до Заходу в категорії Кост_оф_лівінг Востаннє редагувалось The_Rebel в Вів 14 жов, 2025 16:50, всього редагувалось 1 раз. The_Rebel

Додано: Вів 14 жов, 2025 16:41
fox767676 написав:



Пс2. Житель Братислави, що працює у Відні, сміється з даних клованів)

Додано: Вів 14 жов, 2025 17:49
The_Rebel написав:
fox767676 написав:



Пс2. Житель Братислави, що працює у Відні, сміється з даних клованів) Пс2. Житель Братислави, що працює у Відні, сміється з даних клованів)

Додано: Вів 14 жов, 2025 19:30
Еміграція, заробітчанство

News from Ukraine

Вже другий тиждень перебуває в Україні людина, яка має - крім громадянства України - ще й громадянство однієї з європейських країн.



News from Ukraine



Вже другий тиждень перебуває в Україні людина, яка має - крім громадянства України - ще й громадянство однієї з європейських країн.

Не була в Україні вже 10 років.



Цікавими є враження:

- Україна - це країна, де живуть чемні культурні і виховані люди.

- здивована толерантністю та всебічною турботою про іншу людину. Без жартів.

- вразила швидкість обслуговування та якість обслуговування в ПриватБанку. В двох європейських банках, клієнткою яких вона є - про таке і не мріяти.

- відвідує різні державні установи з деяких питань - вражена тим, як співробітники уважно відносяться до її питань;

- із задоволенням відвідує стоматолога - таке в її новій країні не насниться. Ні якістю, ні увагою, ні ціною.

- дуже чистий обласний центр, в якому вона перебуває. Не все може пригадати, що було за часів її життя в цьому місті, дещо суттєво змінилося.

- із задоволенням «катається» на автобусах, тролейбусах та трамваях. В своїй країні тільки на авто - вже відвикла від громадського транспорту.

- ну і чисто жіноче враження: сказала, що всі українські жінки неймовірно красиві в смислі: доглянуті нігті, зачіски та взагалі зовнішній вигляд. Була так вражена, що їй стало соромно за її «панєвропейський» скромний простий вигляд та записалася і на брови, і на нігті, і на зачіску. Записалася аж на кінець жовтня: раніше місць не було…



Написано без жартів та перебільшення.

Такі у людини враження.



P.S. В перший день перебування відвідала та ознайомилися з бомбосховищем: розташування та обладнання, умови перебування.

«Береженого і Бог береже».
akurt

Додано: Вів 14 жов, 2025 21:34
Re: Еміграція, заробітчанство
akurt написав:
- із задоволенням «катається» на автобусах, тролейбусах та трамваях. В своїй країні тільки на авто - вже відвикла від громадського транспорту.

З дири якоїсь приїхала?

Ось фото громадського транспорту (навіть не маршрутки) доволі розвинутого обласного центра західної України.



З дири якоїсь приїхала?

Ось фото громадського транспорту (навіть не маршрутки) доволі розвинутого обласного центра західної України.

Ну і більшість ГТ в Україні - це шрот з ЄС.
BIGor

Повідомлень: 10227 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1478 раз. Подякували: 1885 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 жов, 2025 23:23 Пан Google говорить, що це ваше фото зроблено в Тернополі: Škoda 14Tr02/6 № 101, Тернополь, маршрут 1, Вулиця Миколи Гоголя.

Мабуть, в Тернополі саме так.



Крім того, та пані в Європі користуються виключно автівкою.

В неї майже новий (менше 2-х років) КІА електричний, не гібрид.

Тому поїздити в Україні в одному з обласних центрів на міському транспорті - це досить цікаво.

В неї відгуки реально позитивні.
akurt

Додано: Вів 14 жов, 2025 23:32
Re: Еміграція, заробітчанство
Да, тут писали, что всегда найдутся люди, покупающие "модные" акции.

Я не совсем понимаю о ком речь.

Может о таких недотепах, которые не умеют делать простейшие математические действия или не могут анализировать простые графики.

Судя по некоторым на этом форуме, такие существуют.

Только мне кажется что их в структуре участников стокмаркета доли процента.

Да, ошибаться могут все.

Но переоцененные компании ...хорошо, не переоцененные, а пусть "перекапитализированные", когда рост капитализации закончится, начнут топтаться на месте, а это мотивирует инвесторов выходить из этой позиции.

И тогда это будет как снежный ком.

Я полностью вышел из НВИдиии.

Почти вышел из МСФТ. Больше не докупал Гугл и Эппл. Хотя Гугл хорошо вырос, но ладно, деньги пошли на СП500, оно тоже выросло.

Сейчас начал входить в 2 небольших производителя микрочипов, не модных.

Надеюсь избежать этого пузыря.

Один из них очень хорошо вырос буквально за месяц.

Второго купил только 3 акции чтобы понаблюдать за поведением, купил после снижения с 375 до 325. Сейчас 340+.

Не очень давно начал входить в чейз,возможно из-за шатдауна он в легком минусе.

Вчера портфель восстановился на примерно две трети от пятничного обвала, но сегодня была с утра тоже значительная просадка, но к вечеру половина примерно лосса отыгралась. В целом пока рынок колбасит.

За сегодня в %% больше всего просели эти 2 новые чиповые компании (вчера они больше всех и выросли, в общем, волатильность на них некислая) и чейз (скорей всего из-за шатдауна и квартрального отчета). В чейз нет возможности не верить, если он завалится, американской экономики не будет.

А, еще вопрос, там коллеги выше писали, что держат акции, которые основаны на эквити компаний, но не растут. А зачем? Тогда можно в золоте держать или в бондах или гарантированных депозитах. Хоть что-то будет прирастать.

Или там дивиденды приличные?
rjkz

Повідомлень: 17897 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8742 раз. Подякували: 5516 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 жов, 2025 00:36 flyman написав: Bolt написав: Как раз свежий ASMR контентик подоспел.

https://youtu.be/msRTI_rUMnY?si=3UISLBIt_XzT93J3 Как раз свежий ASMR контентик подоспел.

фан-клуб Ніни на фінанс.уа росте фан-клуб Ніни на фінанс.уа росте



Мадама увлекательно рассказывает свои случаи из жизни.

Мадама увлекательно рассказывает свои случаи из жизни.
Но финансы - не ее.
rjkz

