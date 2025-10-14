Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вже другий тиждень перебуває в Україні людина, яка має - крім громадянства України - ще й громадянство однієї з європейських країн. Не була в Україні вже 10 років.
Цікавими є враження: - Україна - це країна, де живуть чемні культурні і виховані люди. - здивована толерантністю та всебічною турботою про іншу людину. Без жартів. - вразила швидкість обслуговування та якість обслуговування в ПриватБанку. В двох європейських банках, клієнткою яких вона є - про таке і не мріяти. - відвідує різні державні установи з деяких питань - вражена тим, як співробітники уважно відносяться до її питань; - із задоволенням відвідує стоматолога - таке в її новій країні не насниться. Ні якістю, ні увагою, ні ціною. - дуже чистий обласний центр, в якому вона перебуває. Не все може пригадати, що було за часів її життя в цьому місті, дещо суттєво змінилося. - із задоволенням «катається» на автобусах, тролейбусах та трамваях. В своїй країні тільки на авто - вже відвикла від громадського транспорту. - ну і чисто жіноче враження: сказала, що всі українські жінки неймовірно красиві в смислі: доглянуті нігті, зачіски та взагалі зовнішній вигляд. Була так вражена, що їй стало соромно за її «панєвропейський» скромний простий вигляд та записалася і на брови, і на нігті, і на зачіску. Записалася аж на кінець жовтня: раніше місць не було…
Написано без жартів та перебільшення. Такі у людини враження.
P.S. В перший день перебування відвідала та ознайомилися з бомбосховищем: розташування та обладнання, умови перебування. «Береженого і Бог береже».
Пан Google говорить, що це ваше фото зроблено в Тернополі: Škoda 14Tr02/6 № 101, Тернополь, маршрут 1, Вулиця Миколи Гоголя. Мабуть, в Тернополі саме так.
Крім того, та пані в Європі користуються виключно автівкою. В неї майже новий (менше 2-х років) КІА електричний, не гібрид. Тому поїздити в Україні в одному з обласних центрів на міському транспорті - це досить цікаво. В неї відгуки реально позитивні.
Да, тут писали, что всегда найдутся люди, покупающие "модные" акции. Я не совсем понимаю о ком речь. Может о таких недотепах, которые не умеют делать простейшие математические действия или не могут анализировать простые графики. Судя по некоторым на этом форуме, такие существуют. Только мне кажется что их в структуре участников стокмаркета доли процента. Да, ошибаться могут все. Но переоцененные компании ...хорошо, не переоцененные, а пусть "перекапитализированные", когда рост капитализации закончится, начнут топтаться на месте, а это мотивирует инвесторов выходить из этой позиции. И тогда это будет как снежный ком. Я полностью вышел из НВИдиии. Почти вышел из МСФТ. Больше не докупал Гугл и Эппл. Хотя Гугл хорошо вырос, но ладно, деньги пошли на СП500, оно тоже выросло. Сейчас начал входить в 2 небольших производителя микрочипов, не модных. Надеюсь избежать этого пузыря. Один из них очень хорошо вырос буквально за месяц. Второго купил только 3 акции чтобы понаблюдать за поведением, купил после снижения с 375 до 325. Сейчас 340+. Не очень давно начал входить в чейз,возможно из-за шатдауна он в легком минусе. Вчера портфель восстановился на примерно две трети от пятничного обвала, но сегодня была с утра тоже значительная просадка, но к вечеру половина примерно лосса отыгралась. В целом пока рынок колбасит. За сегодня в %% больше всего просели эти 2 новые чиповые компании (вчера они больше всех и выросли, в общем, волатильность на них некислая) и чейз (скорей всего из-за шатдауна и квартрального отчета). В чейз нет возможности не верить, если он завалится, американской экономики не будет. А, еще вопрос, там коллеги выше писали, что держат акции, которые основаны на эквити компаний, но не растут. А зачем? Тогда можно в золоте держать или в бондах или гарантированных депозитах. Хоть что-то будет прирастать. Или там дивиденды приличные?