RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2981298229832984
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 16:38

fox767676
А золота середина існує? :D

Пс.Раніше це була Чехія, ще коли я там жив років 10 тому. А зараз дивлюся опублікували сьогодні на цьому сайті ціни на місцеву нерухомість https://news.finance.ua/ua/skil-ky-koshtuyut-kvartyry-v-mistah-chehii, то вже здається Чехія відноситься чисто до Заходу в категорії Кост_оф_лівінг
Востаннє редагувалось The_Rebel в Вів 14 жов, 2025 16:50, всього редагувалось 1 раз.
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 832
З нами з: 01.06.19
Подякував: 117 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 16:41

  fox767676 написав:Зображення


Пс2. Житель Братислави, що працює у Відні, сміється з даних клованів)
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 832
З нами з: 01.06.19
Подякував: 117 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 17:49

  The_Rebel написав:
  fox767676 написав:Зображення


Пс2. Житель Братислави, що працює у Відні, сміється з даних клованів)

Ну так мы в 19 році і жили в готелі практично в центрі Братислави, і щодня їздили до Відня, там десь з 70 км буде.
Bolt
 
Повідомлень: 3666
З нами з: 09.11.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:30

Еміграція, заробітчанство

News from Ukraine

Вже другий тиждень перебуває в Україні людина, яка має - крім громадянства України - ще й громадянство однієї з європейських країн.
Не була в Україні вже 10 років.

Цікавими є враження:
- Україна - це країна, де живуть чемні культурні і виховані люди.
- здивована толерантністю та всебічною турботою про іншу людину. Без жартів.
- вразила швидкість обслуговування та якість обслуговування в ПриватБанку. В двох європейських банках, клієнткою яких вона є - про таке і не мріяти.
- відвідує різні державні установи з деяких питань - вражена тим, як співробітники уважно відносяться до її питань;
- із задоволенням відвідує стоматолога - таке в її новій країні не насниться. Ні якістю, ні увагою, ні ціною.
- дуже чистий обласний центр, в якому вона перебуває. Не все може пригадати, що було за часів її життя в цьому місті, дещо суттєво змінилося.
- із задоволенням «катається» на автобусах, тролейбусах та трамваях. В своїй країні тільки на авто - вже відвикла від громадського транспорту.
- ну і чисто жіноче враження: сказала, що всі українські жінки неймовірно красиві в смислі: доглянуті нігті, зачіски та взагалі зовнішній вигляд. Була так вражена, що їй стало соромно за її «панєвропейський» скромний простий вигляд та записалася і на брови, і на нігті, і на зачіску. Записалася аж на кінець жовтня: раніше місць не було…

Написано без жартів та перебільшення.
Такі у людини враження.

P.S. В перший день перебування відвідала та ознайомилися з бомбосховищем: розташування та обладнання, умови перебування.
«Береженого і Бог береже».
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11371
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4039 раз.
Подякували: 1509 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 21:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:- із задоволенням «катається» на автобусах, тролейбусах та трамваях. В своїй країні тільки на авто - вже відвикла від громадського транспорту.

З дири якоїсь приїхала?
Ось фото громадського транспорту (навіть не маршрутки) доволі розвинутого обласного центра західної України.
Зображення
Ну і більшість ГТ в Україні - це шрот з ЄС.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10227
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1478 раз.
Подякували: 1885 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 23:23

Пан Google говорить, що це ваше фото зроблено в Тернополі: Škoda 14Tr02/6 № 101, Тернополь, маршрут 1, Вулиця Миколи Гоголя.
Мабуть, в Тернополі саме так.

Крім того, та пані в Європі користуються виключно автівкою.
В неї майже новий (менше 2-х років) КІА електричний, не гібрид.
Тому поїздити в Україні в одному з обласних центрів на міському транспорті - це досить цікаво.
В неї відгуки реально позитивні.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 14 жов, 2025 23:44, всього редагувалось 2 разів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11371
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4039 раз.
Подякували: 1509 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 23:32

Re: Еміграція, заробітчанство

Да, тут писали, что всегда найдутся люди, покупающие "модные" акции.
Я не совсем понимаю о ком речь.
Может о таких недотепах, которые не умеют делать простейшие математические действия или не могут анализировать простые графики.
Судя по некоторым на этом форуме, такие существуют.
Только мне кажется что их в структуре участников стокмаркета доли процента.
Да, ошибаться могут все.
Но переоцененные компании ...хорошо, не переоцененные, а пусть "перекапитализированные", когда рост капитализации закончится, начнут топтаться на месте, а это мотивирует инвесторов выходить из этой позиции.
И тогда это будет как снежный ком.
Я полностью вышел из НВИдиии.
Почти вышел из МСФТ. Больше не докупал Гугл и Эппл. Хотя Гугл хорошо вырос, но ладно, деньги пошли на СП500, оно тоже выросло.
Сейчас начал входить в 2 небольших производителя микрочипов, не модных.
Надеюсь избежать этого пузыря.
Один из них очень хорошо вырос буквально за месяц.
Второго купил только 3 акции чтобы понаблюдать за поведением, купил после снижения с 375 до 325. Сейчас 340+.
Не очень давно начал входить в чейз,возможно из-за шатдауна он в легком минусе.
Вчера портфель восстановился на примерно две трети от пятничного обвала, но сегодня была с утра тоже значительная просадка, но к вечеру половина примерно лосса отыгралась. В целом пока рынок колбасит.
За сегодня в %% больше всего просели эти 2 новые чиповые компании (вчера они больше всех и выросли, в общем, волатильность на них некислая) и чейз (скорей всего из-за шатдауна и квартрального отчета). В чейз нет возможности не верить, если он завалится, американской экономики не будет.
А, еще вопрос, там коллеги выше писали, что держат акции, которые основаны на эквити компаний, но не растут. А зачем? Тогда можно в золоте держать или в бондах или гарантированных депозитах. Хоть что-то будет прирастать.
Или там дивиденды приличные?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17897
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8742 раз.
Подякували: 5516 раз.
 
Профіль
 
10
6
7
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 00:36

  flyman написав:
  Bolt написав:Как раз свежий ASMR контентик подоспел.
https://youtu.be/msRTI_rUMnY?si=3UISLBIt_XzT93J3

фан-клуб Ніни на фінанс.уа росте


Мадама увлекательно рассказывает свои случаи из жизни.
Но финансы - не ее.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17897
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8742 раз.
Подякували: 5516 раз.
 
Профіль
 
10
6
7
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 01:49

  rjkz написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:Как раз свежий ASMR контентик подоспел.
https://youtu.be/msRTI_rUMnY?si=3UISLBIt_XzT93J3

фан-клуб Ніни на фінанс.уа росте


Мадама увлекательно рассказывает свои случаи из жизни.
Но финансы - не ее.

Так не ради познаний в финансовой сфере слушаем. 😎
Bolt
 
Повідомлень: 3666
З нами з: 09.11.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2981298229832984
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.