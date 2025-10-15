RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 08:38

  rjkz написав:
  rjkz написав:
  flyman написав:фан-клуб Ніни на фінанс.уа росте


Мадама увлекательно рассказывает свои случаи из жизни.
Но финансы - не ее.



Ну я там у нее пытался интересный мне опыт выцепить, но много болтовни - пустая трата времени.
Кстати, о времени. Я ее на ускоренной слущаю.
И если ее ситуация в Шарлотт, кусочками была пока она была в Шарлотт, то после ее отъезда оттуда, она или не вспоминала уже или я пропустил.
В общем, потом стало не интересно. Я перестал слушать.
И, или мне кажется, или так оно и есть, она выкладывает свои "видео" и некоторые удаляет.

Так, насколько я понял, она сейчас в Мексике донаты клянчит.
1
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 08:41

Так, насколько я понял, она сейчас в Мексике донаты клянчит.
Ну у нас тут некоторые фррумчвне тоже с такой скоростью удаляют, что пишешь ответ, а форум в ответ :"Сообщения которое вы цитирует не существует"😏 .
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 22:18

  fox767676 написав:Зображення

Повеселила картинка..

Запад от Украины отличается только качеством жилья, ну и если брать весь наш постсовковый социум - то можно в принципе обобщить эту теорию на все пространство бывшего СССР.

Кто бы что там не говорил про высокие зарплаты, медицину, образование, хорошие дороги, отсутствие коррупции - все это разбивается в пух, как только вы с этим сталкиваетесь на практике.

Высокие зарплаты съедаются еще более высокими ценами и налогами. Медицина оказывается недоступной во многих привычных нам аспектах, как то выбор врача по отзывам скорее всего не будет покрыт страховкой и очередь на прием может занять несколько месяцев, и если вы захотите услышать мнение нескольких специалистов, то чтоб сделать это быстро вам, скорее всего придется заложить дом. Образование сводится по качеству не к программе обучения, а к конкурентной среде вокруг и если у вас не будет денег на лигу Плюща, то ваши дети будут обучаться среди индусов и арабов, у которых высшее образование не является традиционным приоритетом. Хорошие дороги практически неразличимы для большого диаметра, отсутствие коррупции нивелируется чудовищной бумажной волокитой и более высоким уровнем мелкой преступности в среде мигрантов. А часто и не мелкой (см.кейс Заруцкой).

И если отбросить все выше перечисленное, то единственное в чем Украина однозначно проигрывает (если не считать войну), то это качество жилья. Практически любое самое бюджетное жилье на Западе, продаваемое ли или сдаваемое в ренту, будет лучше самого лучшего жилья в Украине. Мы как-то проскочили этап формирования новой нормальности для среды обитания. Мы слишком долго жили друг у друга на головах по 3 поколения в однушке-двушке, и считали это нормальным, потому что так все тогда жили. 

Но на Западе так не жили никогда. Средний класс все века жил в просторном жилье, а низы никогда не формировали тренды развития. И потому все что строилось и обустраивалось, по большей части за деньги среднего класса, который вкладывал туда разумный инвестиционный подход и опыт предыдущих поколений.

У нас же средний класс, не говоря уже об аристократии, вырезали на корню. Людей с опытом жизни в просторном и удобном жилье практически извели, или заставили забыть все что они помнили. И класс, который ранее никогда не принимал никаких решений стал рисовать образ будущего сообразно своим представлениям о прекрасном. Что и привело нас к 9м2 на человека. От этого люди и бегут.

Многие возвращаются полечить зубы или пройти все обследования по божеским ценам. Но жить в квартирах с натяжными потолками никто не хочет. Люди просто не понимают в чем разница между тем жильем которое там, и тем которое тут у них. Даже когда они покупают тут участок или квартиру, то все равно старый бекграунд играет свою роль - у них не получается просто скопировать западный образец, когда им объявляют цены на остекление или показывают веер отделки кухонных фасадов - их происхождение берет верх, и они сокращают количество окон и увеличивают размер кухни, полагая, что таким образом лишь улучшают исходный вариант, но на самом деле просто превращая его в тот же совковый отстой из-за которого они бежали в другую страну.

Молодые девушки подписаны на инстаграмы известных звезд, не для того чтоб следить за их судьбой, а для того чтоб ловить тренды, быть в стриме и следить за актуальностью своего гардероба. Но у нас почему-то нет культуры такого же отношения к своему жилью. Наши женщины не смотрят блоги по интерьерам или современным трендам в архитектуре. Им это кажется сложным, дорогим и непривычным. И авторитетом для них скорее является подруга сделавшая ремонт недавно, а не что-то там за океаном. 
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 23:19

Re: Еміграція, заробітчанство

На Заході не було стільки руйнувань і воєн, он акурт робив фотки якогось затхлого французького будинку ери Людовіка Сонечка, а може і раніше.
Крім того, Захід пройшов урбанізацію тоді коли тут вона ще не починалася. Так що не треба тут про "високу культури житлового простору". В Парижі тісняться в кавалірках 10м2 зато "без натяжної стелі".
flyman
1
3
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 23:27

На Заході воїн та руйнувань було стільки скільки нам і не снилося. Просто СРСР в нас почався не з 1917-го, а з 1565-го, коли Грозний ввів Опрічніну. З тих пір тут завжди був совок і зневага до приватної власності.
