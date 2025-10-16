Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бажання навчити інші народи «правильно» жити - в тому числі: - «правильно» одягатися; - стояти в черзі профкому на безкоштовне «правильне» житло 20-30 років; - слухати виключно «правильну» музику після того, як прочитав «правильну» книгу; - їсти тільки «правильну» їжу наприклад, сало з горілкою; - «правильно» будувати для кожної родини окремий будинок площею в 200 кв.м - виключно із б/в залізничних шпал, відходів металургійного виробництва, лампача (саману), ракушняка або з дерева (деревʼяний брус, натуральна фанера, мідні водоводи та дроти - все із зовнішнім оздобленням під «камʼяницю» під черепицею) - вічна насолода для певної частки людства.
Екстаз окремого індивідуума збільшується, коли починаєш вчити громадян крани, яка більша за твою в десятки разів і до розвитку якої ти ніколи не мав та не маєш ніякого відношення.
Екстаз окремої держави-загарбника збільшується, коли правителі розуміють можливість заселення на місця проживання знищеного народу, який не погоджувався «правильно» жити, своїм знедоленим народом.