Еміграція, заробітчанство
Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 16 жов, 2025 09:17
Додано: Чет 16 жов, 2025 09:24
Бажання навчити інші народи «правильно» жити - в тому числі:
- «правильно» одягатися;
- стояти в черзі профкому на безкоштовне «правильне» житло 20-30 років;
- слухати виключно «правильну» музику після того, як прочитав «правильну» книгу;
- їсти тільки «правильну» їжу наприклад, сало з горілкою;
- «правильно» будувати для кожної родини окремий будинок площею в 200 кв.м - виключно із б/в залізничних шпал, відходів металургійного виробництва, лампача (саману), ракушняка
або з дерева (деревʼяний брус, натуральна фанера, мідні водоводи та дроти - все із зовнішнім оздобленням під «камʼяницю» під черепицею) - вічна насолода для певної частки людства.
Екстаз окремого індивідуума збільшується, коли починаєш вчити громадян крани, яка більша за твою в десятки разів і до розвитку якої ти ніколи не мав та не маєш ніякого відношення.
Екстаз окремої держави-загарбника збільшується, коли правителі розуміють можливість заселення на місця проживання знищеного народу, який не погоджувався «правильно» жити, своїм знедоленим народом.
Додано: Чет 16 жов, 2025 09:33
rjkz написав:
Мой портфель отыграл обратно чуть больше половины пятничного обввала.
Но это еще ни о чем не говорит, 10 минут только после открытия сессии.
Обычно первые полчаса-час- это резкие движения за счет решений принятых инвесторами до открытия сессий. Примерно к 11 по НЙ рынок успокаивается, если ничего необычного не происходит.
Бывает, что сессия открывается огромным ростом, а закрывается в минус.
Я для себя вообще решил, что ...скажем так провластные инвесторы имеют интерес в инсайдорской торговле и эти обвалы, сделанные на заявлениях, используют чтобы продать накануне и купить на обвале. Я тоже купил в пятницу под самое закрытие.
Но не продаю, если не хочу избавиться от чего-то. НЕкоторое время назад избавился от остатков Нвидии, на часть купил чейз (пока не знаю или поступил правильно), СП500 (это беспроигрышный в лонгтерм вариант) и производителя чипов (это для чистой продажи после роста, вопрос когда выходить, начал скупать по 118, сейчас 190, таргет ему рисовали 180, потом 200 (он сходил к 201), сейчас 235).
Насчет сегодняшнего восстановления - радоваться рано, есть разные сценарии падения - резкий обвал, обвал- частичное восстановление и опять обвал, может повторяться несколько раз.
И сегодня еще у многих выходной - день Колумба.
заробляють маркет-мейкери на "плечевиках" та "саморозігріву" (флешкреш)
Додано: Чет 16 жов, 2025 09:43
The_Rebel написав: BIGor написав:
Ну дивіться, Фінляндія соціальноорієнтована країна з прогресивною шкалою оподаткування. Звучить дуже круто - більше оподаткувати багатіїв що зробити більше плюшок бідним
. По факту, виходить це система покарання розумних і ініціативних, от фінський інженер порахував, що якщо він буде сидіти ночами і вихідними щоб навчитися нових навиків для підвищення по роботі (візьмемо наприклад вивчить з нуля мову програмування) - і його підвищать - то держава його за це покарає більшою податковою ставкою
. В результаті він буде отримувати трошки більше ніж неписемний сусід Ахмед продавець бургерів який має 3-х дітей. І от він каже - а ну нафіг, треба насолоджуватись життям, не розвиватись і сидіти тихо до наступного податкового порогу.
В США слава богу, два строки Трампа дозволили уникнути переходу в дикий соціалізм, але вони впали в іншу крайність, і все що Коля розповідав - це все реальність. Більше гонитва за прибутками, аніж за якістью і процесами. Впринципі по Apple, Майкрософт чи Амазон видно - за останні 10 років 0 нових проривних технологій. Ну хіба що процесор серії М від Apple, і то з натяжкою.
+++
Не хотів би я жити в такій країні, бо лише матеріальні стимули заставили мене здобути 2гу ВО та змінювати спеціальності і взагалі кудись рухатися. Так то я людина лінива, на престиж професії мені все одно, якщо продавець бургерів отримує не менше за інженера/фінансиста, то і я був би продавцем бургерів)
П.с. На мою думку навпаки - навіть фіксований ПРОЦЕНТ податків уже є в деякій мірі дискримінацією для людини з вищим доходом. Адже благами від держави (навчання в школі, користування дорогами/інфраструктурою, захист поліції і тп) приблизно в середньому однаково користується умовно люди з доходом 10тис. грн. і 100 тис.грн., але другий заплатить в 10 раз більше податків з доходу, ніж перший, у абсолютному вираженні. Тобто другий і так вже фінансує першого
Це можна порівняти, наприклад, якщо б сантехніки брали з людини гроші за виконану роботу (заміну крана) не у фіксованій ціні (1000грн), а процент від доходу власника. Або їжа в ресторані різнилася б в ціні і залежності хто скільки заробляє у місяць
з іншого боку "податками на бідних" є акцизи та ПДВ, та й багаті люди оформлють багато трат через бізнес ... не справедло ж, нє?
