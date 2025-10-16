Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2985298629872988 Додано: Чет 16 жов, 2025 18:28

The US has, roughly: 100 million single family homes (SFH). 5.2 million multifamily residential buildings (everything from duplexes to large high rises), containing 40 million housing units. 5.5 million commercial buildings.

Джерело: https://www.construction-physics.com/p/ ... n-analysis



Чесно кажучі, якось не замислювався, з чого зроблений дах в їх будинках. В себе я точно знаю, бо сьогодні сам залазив на горище: укладено керамічну справжню класичну черепицю.

А що взагалі може бути?

Service life of bituminous shingles.

What is the Average Lifespan of a Shingle Roof?

Asphalt Shingles (3-tab) : 15 to 18 years.

Asphalt Shingles (Architectural) : 24 to 30 years.

Metal : 30 to 45 years.

Concrete Tile : 35 to 50 years.

Built-Up or Modified Bitumen : 10 to 16 years.

EPDM (rubber) : 10 to 16 years.

Джерело: https://www.jandmroofing.com/resource/w ... ngle-roof/



P.S. Один раз із цікавості був присутній при укладанні бітумної черепиці на приватному двоповерховому будинку площею десь в 100 кв.м. Україна.

Це було доволі цікаво:

- будинок брусовий із смереки (за міжнародною класифікацію з «гімна», та з «палок»), привезених із Івано-Франківська фурами.

- на даху було попередньо покладено плити OSB.

- працювало двоє чоловіків; попросили хазяїна бути готовим о 5-ій ранку (тому що робота гаряча і був здається серпень місяць - то щоби мізки не димилися;

- я не будівельник - не все можу описати вірно, але в них був газовий балон та якась горілка. Вони укладали спочатку щось типу рубероіду. Здається, цей матеріал має якусь особливу назву.

«На гарячу». Потім зверху укладали бітумну черепицю (не впевнений, що використовувалася була газова горілка, в памʼяті не зберіглося).

Колір черепиці попередньо вибирав Замовник із великого діапазону варіантів.

- до вечора (!!!!!) весь дах був готовий.

- це було в 2009 році, я не був на тому обʼєкті вже більше 10 років - але здається там все в чудовому стані. Диспут цікавий, знайшов цифри про те, скільки в США «гімна», перемішаного з «палками»:The US has, roughly: 100 million single family homes (SFH). 5.2 million multifamily residential buildings (everything from duplexes to large high rises), containing 40 million housing units. 5.5 million commercial buildings.Джерело:Чесно кажучі, якось не замислювався, з чого зроблений дах в їх будинках. В себе я точно знаю, бо сьогодні сам залазив на горище: укладено керамічну справжню класичну черепицю.А що взагалі може бути?Service life of bituminous shingles.What is the Average Lifespan of a Shingle Roof?Asphalt Shingles (3-tab) : 15 to 18 years.Asphalt Shingles (Architectural) : 24 to 30 years.Metal : 30 to 45 years.Concrete Tile : 35 to 50 years.Built-Up or Modified Bitumen : 10 to 16 years.EPDM (rubber) : 10 to 16 years.Джерело:P.S. Один раз із цікавості був присутній при укладанні бітумної черепиці на приватному двоповерховому будинку площею десь в 100 кв.м. Україна.Це було доволі цікаво:- будинок брусовий із смереки (за міжнародною класифікацію з «гімна», та з «палок»), привезених із Івано-Франківська фурами.- на даху було попередньо покладено плити OSB.- працювало двоє чоловіків; попросили хазяїна бути готовим о 5-ій ранку (тому що робота гаряча і був здається серпень місяць - то щоби мізки не димилися;- я не будівельник - не все можу описати вірно, але в них був газовий балон та якась горілка. Вони укладали спочатку щось типу рубероіду. Здається, цей матеріал має якусь особливу назву.«На гарячу». Потім зверху укладали бітумну черепицю (не впевнений, що використовувалася була газова горілка, в памʼяті не зберіглося).Колір черепиці попередньо вибирав Замовник із великого діапазону варіантів.- до вечора (!!!!!) весь дах був готовий.- це було в 2009 році, я не був на тому обʼєкті вже більше 10 років - але здається там все в чудовому стані. akurt

Повідомлень: 11377 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4039 раз. Подякували: 1509 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2985298629872988 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt pesikot і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор