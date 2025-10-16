The US has, roughly: 100 million single family homes (SFH). 5.2 million multifamily residential buildings (everything from duplexes to large high rises), containing 40 million housing units. 5.5 million commercial buildings.
Джерело:
Чесно кажучі, якось не замислювався, з чого зроблений дах в їх будинках. В себе я точно знаю, бо сьогодні сам залазив на горище: укладено керамічну справжню класичну черепицю.
А що взагалі може бути?
Service life of bituminous shingles.
What is the Average Lifespan of a Shingle Roof?
Asphalt Shingles (3-tab) : 15 to 18 years.
Asphalt Shingles (Architectural) : 24 to 30 years.
Metal : 30 to 45 years.
Concrete Tile : 35 to 50 years.
Built-Up or Modified Bitumen : 10 to 16 years.
EPDM (rubber) : 10 to 16 years.
Джерело:
P.S. Один раз із цікавості був присутній при укладанні бітумної черепиці на приватному двоповерховому будинку площею десь в 100 кв.м. Україна.
Це було доволі цікаво:
- будинок брусовий із смереки (за міжнародною класифікацію з «гімна», та з «палок»), привезених із Івано-Франківська фурами.
- на даху було попередньо покладено плити OSB.
- працювало двоє чоловіків; попросили хазяїна бути готовим о 5-ій ранку (тому що робота гаряча і був здається серпень місяць - то щоби мізки не димилися;
- я не будівельник - не все можу описати вірно, але в них був газовий балон та якась горілка. Вони укладали спочатку щось типу рубероіду. Здається, цей матеріал має якусь особливу назву.
«На гарячу». Потім зверху укладали бітумну черепицю (не впевнений, що використовувалася була газова горілка, в памʼяті не зберіглося).
Колір черепиці попередньо вибирав Замовник із великого діапазону варіантів.
- до вечора (!!!!!) весь дах був готовий.
- це було в 2009 році, я не був на тому обʼєкті вже більше 10 років - але здається там все в чудовому стані.