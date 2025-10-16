|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 жов, 2025 21:09
2587715 написав: M-Audio написав:
Это я к тому, что встреча на улице с потомками черных рабов или нелегалов не стало следствием стоительства гаражей этими черными или нелегалами, а исключительно стараний политиков
Это следствие того, что они не просили их туда привозить... Просто без них Штаты вряд ли были сильно богаче Аргентины.
Тех, кто "не просили" давно уже нет вживых. Оставшиеся остаются исключительно добровольно, и могут в любой момент вернуться на историческую родину. Дурных, конечно, нет, поэтому все остаются и вполне себе снимают сливки с созданного их предками наравне с потомками тогдашних эксплуататоров.
M-Audio написав:
То же самое с потомками черных рабов, которые тоже вроде сидели более-менее тихо
Никогда они тихо не сидели - убийства полицейскими при задержании это 90% убийства чернокожих. И так было еще до того как изобрели БЛМ.[/quote]Я имел ввиду не криминал, а вот ту самую борьбу за привилегии на основании исторической справедливости. Я уверен, что движущая сила этой "борьбы" уже не сами эти потомки (хотя они и не против), а именно политики, причём не обязательно чернокожие.
M-Audio
Додано: Чет 16 жов, 2025 21:26
M-Audio написав:
Тех, кто "не просили" давно уже нет вживых. Оставшиеся остаются исключительно добровольно, и могут в любой момент вернуться на историческую родину.
Они-то знают кто они и почему они там. Это все равно что быть законно рожденным и незаконно рожденным. Казалось бы сколько лет прошло, и сословные догмы потеряли значение, но люди тратят сотни тысяч долларов просто чтоб по генетической генеалогии определить своих родителей. Потому что только кажется, что это неважно, но на самом деле знание своего родства дает понимание кем быть в будущем и какие наследственные рефлексы ты имеешь. Так вот быть негром означает знать, что никаких умений кроме вырубки тростника у тебя нет, и вряд ли получится чему-то научиться. И как не пытаются они освоить деление дробных чисел, но справляются с этим лишь малая часть. И такой бекграунд накладывает определенный стереотип поведения, который вам как носителю другого генома никогда не будет понятен.
2587715
Додано: Чет 16 жов, 2025 21:33
Как любитель американских трукраймов могу привести следующую статистику - если маньяк познакомился с девушкой через интернет, выставив чужое фото, и заманил ее к себе - это как правило белый. Негров даже допрашивать не будут.
Если маньяк напал на незнакомую девушку на улице из кустов - это как правило цветной.
2587715
Додано: Чет 16 жов, 2025 21:36
M-Audio написав:
Я уверен, что движущая сила этой "борьбы" уже не сами эти потомки (хотя они и не против), а именно политики, причём не обязательно чернокожие.
Где же эти политики были 100 лет назад?
2587715
Додано: Чет 16 жов, 2025 21:56
Турист не помиляється. І ніколи не помилявся.
Так зробили майстри з Івано-Франківська – це українці. На будинку в 2 поверхи з 4-х скатним дахом.
Чи не подобається? А як же байки про гівно та палки в США? Як же це? Якесь не співпадіння…
Докладно:
Будинок з карпатської смереки, профільований брус 120х180 мм, всередині базальтовий утеплювач в нішах об решітки і вагонка зі смереки.
Площу фундаменту не пам'ятаю, приблизно 6,5*8 м.
Фундамент заливали 1 травня 2009 року – пішло 22 куб.м бетону. Залитий за 1 день, далі поливався водою. Я не кожен день був там але дещо бачив та пам’ятаю.
Через 3 тижні зроблено розмітку першого бруса: він прикріплений до фундаменту заздалегідь заведеними металевими шкворнями.
Будівництво будинка розпочато орієнтовно 21 травня. Події, про які йшлося, були орієнтовно у серпні. Будинок зданий «під ключ» орієнтовно у середині вересня року 2009.
Заведено 380 В. Вода. Перший поверх – підігрів підлоги. Другий поверх: хол (сходи – бук). Дві спальні. Два кондиціонери.
На першому поверсі сауна із фінською піччю.
Весь будинок разом з вимощення і меблями (ліжка з натурального дерева) все під ключ - обійшовся в 45 000 $.
При вході - в коморі ємність резервна на 500 л води з насосом, що підкачує.
Дах зроблений саме так, як я написав.
Кому не подобається – міг доплатити.
Будинок проданий в 2015 році - здається в травні - за 95 000 $ - профіт антитурЫст спробує прорахувати сам.
Лохи ні тут, ні там не водяться.
Лохи зазвичай не можуть вчасно продати хрущовку/панельку у Києві.
У Львові таких лохів немає.
У New York знаю одного однозначно.
Найцікавіше сталося не в травні - дні продажу будинку на 2 поверхи - про який антитурист мріятиме найближчі 100 років, а приблизно через місяць.
Все випадково, але з серії «Думати треба головОМ, а не ногОям». Правило залізне, навіть якщо ти колись – у минулому житті – володів квартирою у Києві. Та ввадпв сете будівельник м із 350-и річним стажем.
Отож: теплим червневим вечором біля поштового відділення Украошта зупинилася автівка Продавця згаданого вище будинку.
Ось такого ніколи не буває, але сталося: біля того ж таки відділення Укрпошти зупинився позашляховик Покупця.
Реально чиста випадковість. Слово за слово і раптово Продавець каже:
- А що, земельну ділянку у 10 соток поряд – через паркан – не зацікавила?
- Так ціна в 50 000 $ є надмірною.
- Ой, а хто таку ціну назвав?
- То ваша дружина.
- Ну знаєте, ці дружини ... реальний власник то я. Чисто для вас: 48000.
- Ну, тоді беру!
АнтитурЫст днями дивився Гугл Мапс: та ділянка так і стоїть гола порожня вже 10 років.
Приблизно як і мрія rjkz про те, що продасть свою хрущовку і нарешті ситно може поїсти.
Або змінити бомжатник «Втрачені надії» в Нью Йорку на щось, де можна жити.
Се ля ві…
akurt
