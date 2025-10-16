Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2986298729882989 Додано: Чет 16 жов, 2025 21:09 2587715 написав: M-Audio написав: Это я к тому, что встреча на улице с потомками черных рабов или нелегалов не стало следствием стоительства гаражей этими черными или нелегалами, а исключительно стараний политиков Это я к тому, что встреча на улице с потомками черных рабов или нелегалов не стало следствием стоительства гаражей этими черными или нелегалами, а исключительно стараний политиков Это следствие того, что они не просили их туда привозить... Просто без них Штаты вряд ли были сильно богаче Аргентины. Это следствие того, что они не просили их туда привозить... Просто без них Штаты вряд ли были сильно богаче Аргентины. Тех, кто "не просили" давно уже нет вживых. Оставшиеся остаются исключительно добровольно, и могут в любой момент вернуться на историческую родину. Дурных, конечно, нет, поэтому все остаются и вполне себе снимают сливки с созданного их предками наравне с потомками тогдашних эксплуататоров.



M-Audio написав: То же самое с потомками черных рабов, которые тоже вроде сидели более-менее тихо То же самое с потомками черных рабов, которые тоже вроде сидели более-менее тихо Никогда они тихо не сидели - убийства полицейскими при задержании это 90% убийства чернокожих. И так было еще до того как изобрели БЛМ.[/quote]Я имел ввиду не криминал, а вот ту самую борьбу за привилегии на основании исторической справедливости. Я уверен, что движущая сила этой "борьбы" уже не сами эти потомки (хотя они и не против), а именно политики, причём не обязательно чернокожие. Тех, кто "не просили" давно уже нет вживых. Оставшиеся остаются исключительно добровольно, и могут в любой момент вернуться на историческую родину. Дурных, конечно, нет, поэтому все остаются и вполне себе снимают сливки с созданного их предками наравне с потомками тогдашних эксплуататоров.Никогда они тихо не сидели - убийства полицейскими при задержании это 90% убийства чернокожих. И так было еще до того как изобрели БЛМ.[/quote]Я имел ввиду не криминал, а вот ту самую борьбу за привилегии на основании исторической справедливости. Я уверен, что движущая сила этой "борьбы" уже не сами эти потомки (хотя они и не против), а именно политики, причём не обязательно чернокожие. M-Audio Повідомлень: 3452 З нами з: 23.03.11 Подякував: 639 раз. Подякували: 511 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 21:26 Re: Еміграція, заробітчанство M-Audio написав: Тех, кто "не просили" давно уже нет вживых. Оставшиеся остаются исключительно добровольно, и могут в любой момент вернуться на историческую родину. Тех, кто "не просили" давно уже нет вживых. Оставшиеся остаются исключительно добровольно, и могут в любой момент вернуться на историческую родину. Они-то знают кто они и почему они там. Это все равно что быть законно рожденным и незаконно рожденным. Казалось бы сколько лет прошло, и сословные догмы потеряли значение, но люди тратят сотни тысяч долларов просто чтоб по генетической генеалогии определить своих родителей. Потому что только кажется, что это неважно, но на самом деле знание своего родства дает понимание кем быть в будущем и какие наследственные рефлексы ты имеешь. Так вот быть негром означает знать, что никаких умений кроме вырубки тростника у тебя нет, и вряд ли получится чему-то научиться. И как не пытаются они освоить деление дробных чисел, но справляются с этим лишь малая часть. И такой бекграунд накладывает определенный стереотип поведения, который вам как носителю другого генома никогда не будет понятен. Они-то знают кто они и почему они там. Это все равно что быть законно рожденным и незаконно рожденным. Казалось бы сколько лет прошло, и сословные догмы потеряли значение, но люди тратят сотни тысяч долларов просто чтоб по генетической генеалогии определить своих родителей. Потому что только кажется, что это неважно, но на самом деле знание своего родства дает понимание кем быть в будущем и какие наследственные рефлексы ты имеешь. Так вот быть негром означает знать, что никаких умений кроме вырубки тростника у тебя нет, и вряд ли получится чему-то научиться. И как не пытаются они освоить деление дробных чисел, но справляются с этим лишь малая часть. И такой бекграунд накладывает определенный стереотип поведения, который вам как носителю другого генома никогда не будет понятен. 2587715

Повідомлень: 198 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 21:33 Re: Еміграція, заробітчанство Как любитель американских трукраймов могу привести следующую статистику - если маньяк познакомился с девушкой через интернет, выставив чужое фото, и заманил ее к себе - это как правило белый. Негров даже допрашивать не будут.

Если маньяк напал на незнакомую девушку на улице из кустов - это как правило цветной. 2587715

Повідомлень: 198 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 21:36 Re: Еміграція, заробітчанство M-Audio написав: Я уверен, что движущая сила этой "борьбы" уже не сами эти потомки (хотя они и не против), а именно политики, причём не обязательно чернокожие. Я уверен, что движущая сила этой "борьбы" уже не сами эти потомки (хотя они и не против), а именно политики, причём не обязательно чернокожие. Где же эти политики были 100 лет назад? Где же эти политики были 100 лет назад? 2587715

Повідомлень: 198 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 21:56 Турист не помиляється. І ніколи не помилявся.

Так зробили майстри з Івано-Франківська – це українці. На будинку в 2 поверхи з 4-х скатним дахом.

Чи не подобається? А як же байки про гівно та палки в США? Як же це? Якесь не співпадіння…



Докладно:

Будинок з карпатської смереки, профільований брус 120х180 мм, всередині базальтовий утеплювач в нішах об решітки і вагонка зі смереки.

Площу фундаменту не пам'ятаю, приблизно 6,5*8 м.

Фундамент заливали 1 травня 2009 року – пішло 22 куб.м бетону. Залитий за 1 день, далі поливався водою. Я не кожен день був там але дещо бачив та пам’ятаю.

Через 3 тижні зроблено розмітку першого бруса: він прикріплений до фундаменту заздалегідь заведеними металевими шкворнями.

Будівництво будинка розпочато орієнтовно 21 травня. Події, про які йшлося, були орієнтовно у серпні. Будинок зданий «під ключ» орієнтовно у середині вересня року 2009.

Заведено 380 В. Вода. Перший поверх – підігрів підлоги. Другий поверх: хол (сходи – бук). Дві спальні. Два кондиціонери.

На першому поверсі сауна із фінською піччю.

Весь будинок разом з вимощення і меблями (ліжка з натурального дерева) все під ключ - обійшовся в 45 000 $.



При вході - в коморі ємність резервна на 500 л води з насосом, що підкачує.

Дах зроблений саме так, як я написав.

Кому не подобається – міг доплатити.



Будинок проданий в 2015 році - здається в травні - за 95 000 $ - профіт антитурЫст спробує прорахувати сам.

Лохи ні тут, ні там не водяться.

Лохи зазвичай не можуть вчасно продати хрущовку/панельку у Києві.

У Львові таких лохів немає.

У New York знаю одного однозначно.



Найцікавіше сталося не в травні - дні продажу будинку на 2 поверхи - про який антитурист мріятиме найближчі 100 років, а приблизно через місяць.

Все випадково, але з серії «Думати треба головОМ, а не ногОям». Правило залізне, навіть якщо ти колись – у минулому житті – володів квартирою у Києві. Та ввадпв сете будівельник м із 350-и річним стажем.

Отож: теплим червневим вечором біля поштового відділення Украошта зупинилася автівка Продавця згаданого вище будинку.

Ось такого ніколи не буває, але сталося: біля того ж таки відділення Укрпошти зупинився позашляховик Покупця.

Реально чиста випадковість. Слово за слово і раптово Продавець каже:

- А що, земельну ділянку у 10 соток поряд – через паркан – не зацікавила?

- Так ціна в 50 000 $ є надмірною.

- Ой, а хто таку ціну назвав?

- То ваша дружина.

- Ну знаєте, ці дружини ... реальний власник то я. Чисто для вас: 48000.

- Ну, тоді беру!



АнтитурЫст днями дивився Гугл Мапс: та ділянка так і стоїть гола порожня вже 10 років.

Приблизно як і мрія rjkz про те, що продасть свою хрущовку і нарешті ситно може поїсти.

Або змінити бомжатник «Втрачені надії» в Нью Йорку на щось, де можна жити.

Се ля ві… akurt

Повідомлень: 11378 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4039 раз. Подякували: 1509 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2986298729882989 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt Господар Вельзевула і 2 гостейМодератори: Faceless