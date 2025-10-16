Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2987298829892990> Додано: Чет 16 жов, 2025 21:09 2587715 написав: M-Audio написав: Это я к тому, что встреча на улице с потомками черных рабов или нелегалов не стало следствием стоительства гаражей этими черными или нелегалами, а исключительно стараний политиков Это я к тому, что встреча на улице с потомками черных рабов или нелегалов не стало следствием стоительства гаражей этими черными или нелегалами, а исключительно стараний политиков Это следствие того, что они не просили их туда привозить... Просто без них Штаты вряд ли были сильно богаче Аргентины. Это следствие того, что они не просили их туда привозить... Просто без них Штаты вряд ли были сильно богаче Аргентины. Тех, кто "не просили" давно уже нет вживых. Оставшиеся остаются исключительно добровольно, и могут в любой момент вернуться на историческую родину. Дурных, конечно, нет, поэтому все остаются и вполне себе снимают сливки с созданного их предками наравне с потомками тогдашних эксплуататоров.



M-Audio написав: Тех, кто "не просили" давно уже нет вживых. Оставшиеся остаются исключительно добровольно, и могут в любой момент вернуться на историческую родину. Тех, кто "не просили" давно уже нет вживых. Оставшиеся остаются исключительно добровольно, и могут в любой момент вернуться на историческую родину. Они-то знают кто они и почему они там. Это все равно что быть законно рожденным и незаконно рожденным. Казалось бы сколько лет прошло, и сословные догмы потеряли значение, но люди тратят сотни тысяч долларов просто чтоб по генетической генеалогии определить своих родителей. Потому что только кажется, что это неважно, но на самом деле знание своего родства дает понимание кем быть в будущем и какие наследственные рефлексы ты имеешь. Так вот быть негром означает знать, что никаких умений кроме вырубки тростника у тебя нет, и вряд ли получится чему-то научиться. И как не пытаются они освоить деление дробных чисел, но справляются с этим лишь малая часть. И такой бекграунд накладывает определенный стереотип поведения, который вам как носителю другого генома никогда не будет понятен.

Как любитель американских трукраймов могу привести следующую статистику - если маньяк познакомился с девушкой через интернет, выставив чужое фото, и заманил ее к себе - это как правило белый. Негров даже допрашивать не будут.

Если маньяк напал на незнакомую девушку на улице из кустов - это как правило цветной.

M-Audio написав: Я уверен, что движущая сила этой "борьбы" уже не сами эти потомки (хотя они и не против), а именно политики, причём не обязательно чернокожие. Я уверен, что движущая сила этой "борьбы" уже не сами эти потомки (хотя они и не против), а именно политики, причём не обязательно чернокожие. Где же эти политики были 100 лет назад?

Додано: Чет 16 жов, 2025 21:56 Не можу не відповісти на репліку на мою адресу. ТурЫст не помиляється. І ніколи не помилявся.

Так зробили майстри з Івано-Франківська – це українці. На будинку в 2 поверхи з 4-х скатним дахом.

Чи не подобається? А як же байки про гівно та палки в США? Як же це? Якесь не співпадіння…

Получаеться, що в Україні фахівці можуть так робити і то не з гімна та палок; а коли сидиш в шпаківні Нью Йорка з чорношкірими - то НЕ можна так робити.

«Колєнкор не той»! (Це до афроамериканців звернення).



Докладно про ситуацію вище:

Будинок з карпатської смереки, профільований брус 120х180 мм, всередині базальтовий утеплювач в нішах обрешітки і вагонка зі смереки.

Площу фундаменту не пам'ятаю, приблизно 6,5*8 м.

Фундамент заливали 1 травня 2009 року – пішло 22 куб.м бетону. Залитий за 1 день, далі поливався водою. Я не кожен день був там - я взагалі- то був на відпочинку - але друзів відвідував та дещо бачив та пам’ятаю.

Через 3 тижні зроблено розмітку першого бруса: він прикріплений до фундаменту заздалегідь заведеними металевими шкворнями.

Будівництво будинка розпочато орієнтовно 21 травня. Події, про які йшлося вище - про дах - були орієнтовно у серпні. Будинок зданий «під ключ» орієнтовно у середині вересня року 2009.

Ось це перше головне і чисто американське - але в Україні: початок будівництва 1 травня - здача замовнику - 15 вересня.

Така технологія.

І ще важливо: працювало 4 (чотири) особи.



Заведено 380 В. Вода. Перший поверх – підігрів підлоги. Другий поверх: хол (сходи – бук). Дві спальні. Два кондиціонери.

На першому поверсі сауна із фінською піччю.

(Сантехніка запрошували).

Вікна - металопластик «під дерево». Виробник з Дніпра. Назву зрозуміло не памʼятаю. Двері також не памяʼятаб виробника але «під натуральне дерево».



При вході - в коморі ємність резервна на 500 л води з насосом, що підкачує.

Дах зроблений саме так, як я написав.

Кому не подобається – міг доплатити.



Весь будинок разом з вимощенням і меблями (ліжка з натурального дерева) все під ключ - обійшовся в 45 000 $.

Цифру в 45 000$ точно пам’ятаю.



Будинок проданий в 2015 році - здається в травні - за 95 000 $ - профіт антитурЫст спробує порахувати сам.

Лохи ні тут, ні там не водяться.

Лохи зазвичай не можуть вчасно продати хрущовку/панельку у Києві.

У New York знаю одного однозначно.

Нервується останнім часом: така гарна панелька, але не в Нью йорку, а в Києві.

Якісна безумовно. Класна! Вірю!

Але «не на тому острові» розташована.

Тепер можна скільки завгодно нам розказувати про дотичні напруження в шарах асфальту або про те, де та хто та що будує з «гімна та палок». Та де бітумна черепиця як розсипається. І через скільки років.

Цінність розповідей = 0. Тому що ніякої хати ніде в світі немає.

Се ля ві…

Додано: Чет 16 жов, 2025 22:22 Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: M-Audio написав: Это я к тому, что встреча на улице с потомками черных рабов или нелегалов не стало следствием стоительства гаражей этими черными или нелегалами, а исключительно стараний политиков, и что, в принципе, этого можно было бы избежать. Это я к тому, что встреча на улице с потомками черных рабов или нелегалов не стало следствием стоительства гаражей этими черными или нелегалами, а исключительно стараний политиков, и что, в принципе, этого можно было бы избежать. Это следствие того, что они не просили их туда привозить. В отличии от белых, которые ехали сами. А для каких целей их туда привозили - строить ли гараж, или рубить тростник - дело десятое. Просто без них Штаты вряд ли были сильно богаче Аргентины. Это следствие того, что они не просили их туда привозить. В отличии от белых, которые ехали сами. А для каких целей их туда привозили - строить ли гараж, или рубить тростник - дело десятое. Просто без них Штаты вряд ли были сильно богаче Аргентины.

В південну Америку чорних везли так само, як і в північну, там процвітало таке саме рабовласництво

Та й добра половина штатів розвивалася не як рабовласницькі

В південну Америку чорних везли так само, як і в північну, там процвітало таке саме рабовласництво

Та й добра половина штатів розвивалася не як рабовласницькі

Додано: Чет 16 жов, 2025 22:43 То панове просто забули історію: кріпацтво (рабство) в Україні було відмінено в 1861 році.

Завозити не треба було: все було "під рукою": всі навкруги були рабами.

Це приблизно через 100 років після війни за незалежність в США.

Хто не допетрав, що він раб - все повторили з 1917 по 1997 роки.



Тут є інший бік медалі.

В минулому році я особисто відвідував місто Чарлстон Charleston (Південна Кароліна), США.

Це був найбільший (!) порт на території США, в який прибували судна з рабами з Африки.



Тут можна сумувати, що була така каста як "раби".

Але був і прогрес від розумних людей:

- Всі мешканці та мореспеціалісти - були іспанці і тому збережено в місті все іспанське (ПОВТОРЮ ІСПАНСЬКЕ!!!!!). Цікаві архітекторно будинки. Не американці завозиди рабів - а іспанці.

Все згідно з теорією Маркса: "средства производства".

- прогрес вимагав: атомну енергію, електричні акумулятори, ДВС, гвинтокрили та літаки.

Але нічого не існувало - і завозили гвинтокрили та атомні реактори у вигляді рабів.



Прогрес одначе... Ну ось такий він був…

Додано: Чет 16 жов, 2025 22:43 Faceless написав: 2587715 написав: M-Audio написав: Это я к тому, что встреча на улице с потомками черных рабов или нелегалов не стало следствием стоительства гаражей этими черными или нелегалами, а исключительно стараний политиков, и что, в принципе, этого можно было бы избежать. Это я к тому, что встреча на улице с потомками черных рабов или нелегалов не стало следствием стоительства гаражей этими черными или нелегалами, а исключительно стараний политиков, и что, в принципе, этого можно было бы избежать. Это следствие того, что они не просили их туда привозить. В отличии от белых, которые ехали сами. А для каких целей их туда привозили - строить ли гараж, или рубить тростник - дело десятое. Просто без них Штаты вряд ли были сильно богаче Аргентины. Это следствие того, что они не просили их туда привозить. В отличии от белых, которые ехали сами. А для каких целей их туда привозили - строить ли гараж, или рубить тростник - дело десятое. Просто без них Штаты вряд ли были сильно богаче Аргентины.

В південну Америку чорних везли так само, як і в північну, там процвітало таке саме рабовласництво

Та й добра половина штатів розвивалася не як рабовласницькі В південну Америку чорних везли так само, як і в північну, там процвітало таке саме рабовласництвоТа й добра половина штатів розвивалася не як рабовласницькі Католики признавали черных людьми, потому в латинской америке так много метисов - церковь благославляла смешанные браки. Протестанты же (привет дяде Адди), которые и основали США, негров людьми не считали, и разделение мест в автобусе, как и всего остального - чисто американское ноу-хау.

В південну Америку чорних везли так само, як і в північну, там процвітало таке саме рабовласництво

Католики признавали черных людьми, потому в латинской америке так много метисов - церковь благославляла смешанные браки. Протестанты же (привет дяде Адди), которые и основали США, негров людьми не считали, и разделение мест в автобусе, как и всего остального - чисто американское ноу-хау.

Додано: Чет 16 жов, 2025 22:47 Ох... все частіше є повідомлення про завезення в Україну пакистанців, сирійців, в"єтнамців, палестинців та банладешців...

Цікавий факт: корейці в Україні не вижили... всі зникли...

Цікавий факт: корейці в Україні не вижили... всі зникли... akurt

Повідомлень: 11380 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4039 раз. Подякували: 1509 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 жов, 2025 22:59 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Ох... все частіше є повідомлення про завезення в Україну пакистанців, сирійців, в"єтнамців, палестинців та банладешців...

Цікавий факт: корейці в Україні не вижили... всі зникли... Ох... все частіше є повідомлення про завезення в Україну пакистанців, сирійців, в"єтнамців, палестинців та банладешців...Цікавий факт: корейці в Україні не вижили... всі зникли... Есть теория, что неблагополучные районы и гетто стимулируют бизнес-активность у белого населения. А если им будет комфортно жить в черных кварталах и ездить на автобусах, то рвать задницу на работе будет некому и экономика встанет. Потому выгодно поддерживать высокую преступность в бедных районах, выпуская из тюрем всех подряд. Люди должны понимать, что не выплатив очередной моргидж они могут переехать туда где выжить удается не всем Есть теория, что неблагополучные районы и гетто стимулируют бизнес-активность у белого населения. А если им будет комфортно жить в черных кварталах и ездить на автобусах, то рвать задницу на работе будет некому и экономика встанет. Потому выгодно поддерживать высокую преступность в бедных районах, выпуская из тюрем всех подряд. Люди должны понимать, что не выплатив очередной моргидж они могут переехать туда где выжить удается не всем 2587715

