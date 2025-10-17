|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 16 жов, 2025 23:10
2587715 написав: Faceless написав:
2587715 написав:[quote="5899466:M-Audio"]Это я к тому, что встреча на улице с потомками черных рабов или нелегалов не стало следствием стоительства гаражей этими черными или нелегалами, а исключительно стараний политиков, и что, в принципе, этого можно было бы избежать.
Это следствие того, что они не просили их туда привозить. В отличии от белых, которые ехали сами. А для каких целей их туда привозили - строить ли гараж, или рубить тростник - дело десятое. Просто без них Штаты вряд ли были сильно богаче Аргентины.
В південну Америку чорних везли так само, як і в північну, там процвітало таке саме рабовласництво
Та й добра половина штатів розвивалася не як рабовласницькі
Католики признавали черных людьми, потому в латинской америке так много метисов - церковь благославляла смешанные браки. Протестанты же (привет дяде Адди), которые и основали США, негров людьми не считали, и разделение мест в автобусе, как и всего остального - чисто американское ноу-хау.[/quote]Ще раз - рабовласницькі були південні штати. Чогось північні у вас тоді випадають з вашої картинки світу
Додано: Чет 16 жов, 2025 23:15
Faceless написав:
Чогось північні у вас тоді випадають з вашої картинки світу
В північні людей й так достатньо їхало з усіляких голодуючих ірландій
Додано: П'ят 17 жов, 2025 00:02
akurt написав:
Ох... все частіше є повідомлення про завезення в Україну пакистанців, сирійців, в"єтнамців, палестинців та банладешців...
Цікавий факт: корейці в Україні не вижили... всі зникли...
іпсо і фейк щодо корейців
Додано: П'ят 17 жов, 2025 07:12
flyman написав: akurt написав:
Ох... все частіше є повідомлення про завезення в Україну пакистанців, сирійців, в"єтнамців, палестинців та банладешців...
Цікавий факт: корейці в Україні не вижили... всі зникли...
іпсо і фейк щодо корейців
Вже ж здається писав, що студентом в 93 му році їздили на практику цибулю і помідори збирати, якесь село під Миколаєвом (40 хв пішки віл Кульбакіно) так цибулеє виключно корейці займались, кожен мав з 2 га поля прямо навпроти якого і жили в маленьких будиночках(тимчасових). Вони, як правило, були без фундаментів в пів силікатної цегли і дахи з яких ось щитів згори покрити плівкою або рубероідом. Будиночки були з цегли бо попередні дерев"яні ім попалили місцеві які їм заздрили, що ті добре заробляють.
Загалом Вікі дає інформацію, що корейців в Україні 30 - 50 тис. Іх, свого часу, депортував зі сходу Сталін.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 07:31
Чорних корейських хрюшок більше навіть. Нема про що говорити .
Додано: П'ят 17 жов, 2025 08:18
akurt написав:
яка більша за твою в десятки разів і до розвитку якої ти ніколи не мав та не маєш ніякого відношення
на мою маленьку думку, трохи не вірне рішення, оскільки кожен васал який тримав і не тримав долар, працює на забезпечення життя того хто його надрукував))
Що в принцимі на наступних сторінках і описали)
