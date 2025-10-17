|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 жов, 2025 23:10
2587715 написав: Faceless написав:
2587715 написав:[quote="5899466:M-Audio"]Это я к тому, что встреча на улице с потомками черных рабов или нелегалов не стало следствием стоительства гаражей этими черными или нелегалами, а исключительно стараний политиков, и что, в принципе, этого можно было бы избежать.
Это следствие того, что они не просили их туда привозить. В отличии от белых, которые ехали сами. А для каких целей их туда привозили - строить ли гараж, или рубить тростник - дело десятое. Просто без них Штаты вряд ли были сильно богаче Аргентины.
В південну Америку чорних везли так само, як і в північну, там процвітало таке саме рабовласництво
Та й добра половина штатів розвивалася не як рабовласницькі
Католики признавали черных людьми, потому в латинской америке так много метисов - церковь благославляла смешанные браки. Протестанты же (привет дяде Адди), которые и основали США, негров людьми не считали, и разделение мест в автобусе, как и всего остального - чисто американское ноу-хау.[/quote]Ще раз - рабовласницькі були південні штати. Чогось північні у вас тоді випадають з вашої картинки світу
9
3
Додано: Чет 16 жов, 2025 23:15
Faceless написав:
Чогось північні у вас тоді випадають з вашої картинки світу
В північні людей й так достатньо їхало з усіляких голодуючих ірландій
Додано: П'ят 17 жов, 2025 00:02
akurt написав:
Ох... все частіше є повідомлення про завезення в Україну пакистанців, сирійців, в"єтнамців, палестинців та банладешців...
Цікавий факт: корейці в Україні не вижили... всі зникли...
іпсо і фейк щодо корейців
1
3
Додано: П'ят 17 жов, 2025 07:12
flyman написав: akurt написав:
Ох... все частіше є повідомлення про завезення в Україну пакистанців, сирійців, в"єтнамців, палестинців та банладешців...
Цікавий факт: корейці в Україні не вижили... всі зникли...
іпсо і фейк щодо корейців
Вже ж здається писав, що студентом в 93 му році їздили на практику цибулю і помідори збирати, якесь село під Миколаєвом (40 хв пішки віл Кульбакіно) так цибулеє виключно корейці займались, кожен мав з 2 га поля прямо навпроти якого і жили в маленьких будиночках(тимчасових). Вони, як правило, були без фундаментів в пів силікатної цегли і дахи з яких ось щитів згори покрити плівкою або рубероідом. Будиночки були з цегли бо попередні дерев"яні ім попалили місцеві які їм заздрили, що ті добре заробляють.
Загалом Вікі дає інформацію, що корейців в Україні 30 - 50 тис. Іх, свого часу, депортував зі сходу Сталін.
Востаннє редагувалось Bolt
в П'ят 17 жов, 2025 07:38, всього редагувалось 2 разів.
1
Додано: П'ят 17 жов, 2025 08:18
akurt написав:
яка більша за твою в десятки разів і до розвитку якої ти ніколи не мав та не маєш ніякого відношення
на мою маленьку думку, трохи не вірне рішення, оскільки кожен васал який тримав і не тримав долар, працює на забезпечення життя того хто його надрукував))
Що в принцимі на наступних сторінках і описали)
Додано: П'ят 17 жов, 2025 09:36
akurt написав:
То панове просто забули історію: кріпацтво
(рабство) в Україні було відмінено в 1861 році.
Завозити не треба було: все було "під рукою": всі навкруги були рабами.
Це приблизно через 100 років після війни за незалежність в США.
Хто не допетрав, що він раб - все повторили з 1917 по 1997 роки.
не в Україні, а на Раші. й це важливий нюанс. ті, хто не входив до Раші йшли іншим шляхом.
та й срср сконав в 1991... щось у вас з історію біда-біда. професійна звичка - все одно треба викривити?
Додано: П'ят 17 жов, 2025 09:49
2587715 написав: akurt написав:
Ох... все частіше є повідомлення про завезення в Україну пакистанців, сирійців, в"єтнамців, палестинців та банладешців...
Цікавий факт: корейці в Україні не вижили... всі зникли...
Есть теория, что неблагополучные районы и гетто стимулируют бизнес-активность у белого населения. А если им будет комфортно жить в черных кварталах и ездить на автобусах, то рвать задницу на работе будет некому и экономика встанет. Потому выгодно поддерживать высокую преступность в бедных районах, выпуская из тюрем всех подряд. Люди должны понимать, что не выплатив очередной моргидж они могут переехать туда где выжить удается не всем
ти звідки таку конспірологію тягаєш?
таке лише російською можуть написати
Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:20
Shaman написав:
ти звідки таку конспірологію тягаєш?
Так в Росії теж саме - там бувші вбивці-гвалтівники теж по вулицях вільно ходять після есвео. Великі країни можуть існувати лише при зашуганому населенні. Якщо людям дати свободу, то такі країни швидко розваляться
Додано: П'ят 17 жов, 2025 10:59
Shaman написав: 2587715 написав: akurt написав:
Ох... все частіше є повідомлення про завезення в Україну пакистанців, сирійців, в"єтнамців, палестинців та банладешців...
Цікавий факт: корейці в Україні не вижили... всі зникли...
Есть теория, что неблагополучные районы и гетто стимулируют бизнес-активность у белого населения. А если им будет комфортно жить в черных кварталах и ездить на автобусах, то рвать задницу на работе будет некому и экономика встанет. Потому выгодно поддерживать высокую преступность в бедных районах, выпуская из тюрем всех подряд. Люди должны понимать, что не выплатив очередной моргидж они могут переехать туда где выжить удается не всем
ти звідки таку конспірологію тягаєш?
таке лише російською можуть написати
Бачив відос точно на цю тему на Ютубі. Не можу зараз знайти. Там якраз йшлося, що багатим (владі) потрібна та чорнодупа шобла, щоб середній клас в тонусі тримати. Тобто вони повинні купляти і будувати окремі будиночки в благополучних р-нах, щоб не контактуватм з загорілими хлопцями(автомодератор😎) для цього, звісно, треба вджобувати.
ПиСи Автор російський емігрант в Америці.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:17
Bolt написав:
Бачив відос точно на цю тему на Ютубі. Не можу зараз знайти. Там якраз йшлося, що багатим (владі) потрібна та чорнодупа шобла, щоб середній клас в тонусі тримати. Тобто вони повинні купляти і будувати окремі будиночки в благополучних р-нах, щоб не контактуватм з загорілими хлопцями(автомодератор😎) для цього, звісно, треба вджобувати.
ПиСи Автор російський емігрант в Америці.
Alex Брєжнєв із божєствєнной єшнєй?
