#<1 ... 2988298929902991 Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:01 Bolt написав: Shaman написав: 2587715 написав: Есть теория, что неблагополучные районы и гетто стимулируют бизнес-активность у белого населения. А если им будет комфортно жить в черных кварталах и ездить на автобусах, то рвать задницу на работе будет некому и экономика встанет. Потому выгодно поддерживать высокую преступность в бедных районах, выпуская из тюрем всех подряд. Люди должны понимать, что не выплатив очередной моргидж они могут переехать туда где выжить удается не всем Есть теория, что неблагополучные районы и гетто стимулируют бизнес-активность у белого населения. А если им будет комфортно жить в черных кварталах и ездить на автобусах, то рвать задницу на работе будет некому и экономика встанет. Потому выгодно поддерживать высокую преступность в бедных районах, выпуская из тюрем всех подряд. Люди должны понимать, что не выплатив очередной моргидж они могут переехать туда где выжить удается не всем

ти звідки таку конспірологію тягаєш?

таке лише російською можуть написати ти звідки таку конспірологію тягаєш?таке лише російською можуть написати

Бачив відос точно на цю тему на Ютубі. Не можу зараз знайти. Там якраз йшлося, що багатим (владі) потрібна та чорнодупа шобла, щоб середній клас в тонусі тримати. Бачив відос точно на цю тему на Ютубі. Не можу зараз знайти. Там якраз йшлося, що багатим (владі) потрібна та чорнодупа шобла, щоб середній клас в тонусі тримати. В Росії роль чорнодупої шобли виконують чечени. А до нас хочуть завезти сирійців та в'етнамців. В Росії роль чорнодупої шобли виконують чечени. А до нас хочуть завезти сирійців та в'етнамців. 2587715

Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:08 flyman написав: Bolt написав: Бачив відос точно на цю тему на Ютубі. Не можу зараз знайти. Там якраз йшлося, що багатим (владі) потрібна та чорнодупа шобла, щоб середній клас в тонусі тримати. Тобто вони повинні купляти і будувати окремі будиночки в благополучних р-нах, щоб не контактуватм з загорілими хлопцями(автомодератор😎) для цього, звісно, треба вджобувати.

ПиСи Автор російський емігрант в Америці.

ПиСи Автор російський емігрант в Америці. Бачив відос точно на цю тему на Ютубі. Не можу зараз знайти. Там якраз йшлося, що багатим (владі) потрібна та чорнодупа шобла, щоб середній клас в тонусі тримати. Тобто вони повинні купляти і будувати окремі будиночки в благополучних р-нах, щоб не контактуватм з загорілими хлопцями(автомодератор😎) для цього, звісно, треба вджобувати.ПиСи Автор російський емігрант в Америці.

Alex Брєжнєв із божєствєнной єшнєй? Alex Брєжнєв із божєствєнной єшнєй?

Ні. Хоча риторика схожа.

Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:13 Shaman написав: 2587715 написав: akurt написав: Ох... все частіше є повідомлення про завезення в Україну пакистанців, сирійців, в"єтнамців, палестинців та банладешців...

Цікавий факт: корейці в Україні не вижили... всі зникли...

Знайшов доречі.

https://youtu.be/nmSi7WzC5ic?si=OU5sddTwLnAobLUa

Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:38

Реальність наших днів.



Саме таких шукачів щастя в США НЕ шукають і зараз не даремно «затягують паски» - ВЖЕ є купа роликів в мережі від наших, де плачуть та з калькулятором в руках підраховують, скільки грошей треба буде платити за «репароль».



Чи є альтернатива?

Двері закриваються все швидше.

Але наведу два приклади саме пʼятниці:

1. Сьогодні в невеличке місто Wall (штат Південна Дакота) на власних автівках прибули наші українці, які не є “Red neck” - звичайні ІТ-ники, які працюють на найвідоміші в світі компанії - працюють та мешкають в США.



2. Вчора в Бангладеш відбулася зустріч нашого українця, який в тій країні представляє одну з найвідоміших економічних організацій, з лідером партії - це пан Shafiqur Rahman - яка отримала перевагу на парламентських виборах та представники якої очолюють Уряд.



Згадані хлопці - що цікаво - закінчили університети в США. Один в Філадельфії, інший в Сан-Францисько.

Ось вектор руху для ваших дітей, панове.

Щоби не бути рабом. akurt

