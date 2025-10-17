RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:01

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  2587715 написав:Есть теория, что неблагополучные районы и гетто стимулируют бизнес-активность у белого населения. А если им будет комфортно жить в черных кварталах и ездить на автобусах, то рвать задницу на работе будет некому и экономика встанет. Потому выгодно поддерживать высокую преступность в бедных районах, выпуская из тюрем всех подряд. Люди должны понимать, что не выплатив очередной моргидж они могут переехать туда где выжить удается не всем

ти звідки таку конспірологію тягаєш? :D
таке лише російською можуть написати :lol:

Бачив відос точно на цю тему на Ютубі. Не можу зараз знайти. Там якраз йшлося, що багатим (владі) потрібна та чорнодупа шобла, щоб середній клас в тонусі тримати.
В Росії роль чорнодупої шобли виконують чечени. А до нас хочуть завезти сирійців та в'етнамців.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:08

  flyman написав:
  Bolt написав:Бачив відос точно на цю тему на Ютубі. Не можу зараз знайти. Там якраз йшлося, що багатим (владі) потрібна та чорнодупа шобла, щоб середній клас в тонусі тримати. Тобто вони повинні купляти і будувати окремі будиночки в благополучних р-нах, щоб не контактуватм з загорілими хлопцями(автомодератор😎) для цього, звісно, треба вджобувати.
ПиСи Автор російський емігрант в Америці.

Alex Брєжнєв із божєствєнной єшнєй?

Ні. Хоча риторика схожа.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:13

  Shaman написав:
  2587715 написав:
  akurt написав:Ох... все частіше є повідомлення про завезення в Україну пакистанців, сирійців, в"єтнамців, палестинців та банладешців...
Цікавий факт: корейці в Україні не вижили... всі зникли...
Есть теория, что неблагополучные районы и гетто стимулируют бизнес-активность у белого населения. А если им будет комфортно жить в черных кварталах и ездить на автобусах, то рвать задницу на работе будет некому и экономика встанет. Потому выгодно поддерживать высокую преступность в бедных районах, выпуская из тюрем всех подряд. Люди должны понимать, что не выплатив очередной моргидж они могут переехать туда где выжить удается не всем

ти звідки таку конспірологію тягаєш? :D
таке лише російською можуть написати :lol:

Знайшов доречі.
https://youtu.be/nmSi7WzC5ic?si=OU5sddTwLnAobLUa
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:38

Там на 01:05…01:20 мабуть головна теза: шкода тих, хто туди поїде, не маючи востребуваноі спеціальності/професії.
Реальність наших днів.

Саме таких шукачів щастя в США НЕ шукають і зараз не даремно «затягують паски» - ВЖЕ є купа роликів в мережі від наших, де бідкаються та з калькулятором в руках підраховують, скільки грошей треба буде платити за «репароль». Тобто за право на 2 роки працювати саме тим, про кого розказують у відео вище.

Чи є альтернатива?
Двері закриваються все швидше.
Але наведу два приклади саме пʼятниці:
1. Сьогодні в невеличке місто Wall (штат Південна Дакота) на власних автівках прибули наші українці, які не є “Red neck” - звичайні ІТ-ники, які працюють на найвідоміші в світі компанії - працюють та мешкають в США.

2. Вчора в Бангладеш відбулася зустріч нашого українця, який в тій країні представляє одну з найвідоміших економічних організацій, з лідером партії - це пан Shafiqur Rahman - яка отримала перевагу на парламентських виборах та представники якої очолюють Уряд.

Згадані хлопці - що цікаво - закінчили університети в США. Один в Філадельфії, інший в Сан-Францисько.
Ось вектор руху для ваших дітей, панове.
Щоби не бути рабом.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:36

життя поняв, работу бросіл

  Bolt написав:Знайшов доречі.
https://youtu.be/nmSi7WzC5ic?si=OU5sddTwLnAobLUa

точно, бачив, заперечень нема, мужик життя поняв, работу бросіл
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:17

  akurt написав:Там на 01:05…01:20 мабуть головна теза: шкода тих, хто туди поїде, не маючи востребуваноі спеціальності/професії.
Реальність наших днів.

Саме таких шукачів щастя в США НЕ шукають і зараз не даремно «затягують паски» - ВЖЕ є купа роликів в мережі від наших, де бідкаються та з калькулятором в руках підраховують, скільки грошей треба буде платити за «репароль». Тобто за право на 2 роки працювати саме тим, про кого розказують у відео вище.

Чи є альтернатива?
Двері закриваються все швидше.
Але наведу два приклади саме пʼятниці:
1. Сьогодні в невеличке місто Wall (штат Південна Дакота) на власних автівках прибули наші українці, які не є “Red neck” - звичайні ІТ-ники, які працюють на найвідоміші в світі компанії - працюють та мешкають в США.

2. Вчора в Бангладеш відбулася зустріч нашого українця, який в тій країні представляє одну з найвідоміших економічних організацій, з лідером партії - це пан Shafiqur Rahman - яка отримала перевагу на парламентських виборах та представники якої очолюють Уряд.

Згадані хлопці - що цікаво - закінчили університети в США. Один в Філадельфії, інший в Сан-Францисько.
Ось вектор руху для ваших дітей, панове.
Щоби не бути рабом.

Ось тут було про ціну перебування в США, доречі чувак не колиюеться яка в нього основна робота, виправдоаубчимь, що в контракті записано, що не модна розголошувати. Але враховуючи за які роботи він береться не думаю, щоб щось высокоінтелектуальне.
Доречі зіпка Ютуба Миришниченко зійшов на пси. Застряг на Убері при наявності 3-х дітей.
Короче кругом дупа.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:20

  flyman написав:
  Bolt написав:Знайшов доречі.
https://youtu.be/nmSi7WzC5ic?si=OU5sddTwLnAobLUa

точно, бачив, заперечень нема, мужик життя поняв, работу бросіл

Бувшого співпрацівника по ЛАЗу бачив, років на сім молодше за мене, а гірше виглядає, так з тими режимами, бронями і тп задрюкали на роботі.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:25

Нарешті свіжачок від Турбоманьяка. Свого часу з Молдавії звалив по грінці, що виграла його дружина.
https://youtu.be/pgYzq0SrQPA?si=fE_meTsYICRAxWxo
