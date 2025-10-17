Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
2587715 написав:Есть теория, что неблагополучные районы и гетто стимулируют бизнес-активность у белого населения. А если им будет комфортно жить в черных кварталах и ездить на автобусах, то рвать задницу на работе будет некому и экономика встанет. Потому выгодно поддерживать высокую преступность в бедных районах, выпуская из тюрем всех подряд. Люди должны понимать, что не выплатив очередной моргидж они могут переехать туда где выжить удается не всем
ти звідки таку конспірологію тягаєш? таке лише російською можуть написати
Бачив відос точно на цю тему на Ютубі. Не можу зараз знайти. Там якраз йшлося, що багатим (владі) потрібна та чорнодупа шобла, щоб середній клас в тонусі тримати.
В Росії роль чорнодупої шобли виконують чечени. А до нас хочуть завезти сирійців та в'етнамців.
Bolt написав:Бачив відос точно на цю тему на Ютубі. Не можу зараз знайти. Там якраз йшлося, що багатим (владі) потрібна та чорнодупа шобла, щоб середній клас в тонусі тримати. Тобто вони повинні купляти і будувати окремі будиночки в благополучних р-нах, щоб не контактуватм з загорілими хлопцями(автомодератор😎) для цього, звісно, треба вджобувати. ПиСи Автор російський емігрант в Америці.
akurt написав:Ох... все частіше є повідомлення про завезення в Україну пакистанців, сирійців, в"єтнамців, палестинців та банладешців... Цікавий факт: корейці в Україні не вижили... всі зникли...
Там на 01:05…01:20 мабуть головна теза: шкода тих, хто туди поїде, не маючи востребуваноі спеціальності/професії. Реальність наших днів.
Саме таких шукачів щастя в США НЕ шукають і зараз не даремно «затягують паски» - ВЖЕ є купа роликів в мережі від наших, де бідкаються та з калькулятором в руках підраховують, скільки грошей треба буде платити за «репароль». Тобто за право на 2 роки працювати саме тим, про кого розказують у відео вище.
Чи є альтернатива? Двері закриваються все швидше. Але наведу два приклади саме пʼятниці: 1. Сьогодні в невеличке місто Wall (штат Південна Дакота) на власних автівках прибули наші українці, які не є “Red neck” - звичайні ІТ-ники, які працюють на найвідоміші в світі компанії - працюють та мешкають в США.
2. Вчора в Бангладеш відбулася зустріч нашого українця, який в тій країні представляє одну з найвідоміших економічних організацій, з лідером партії - це пан Shafiqur Rahman - яка отримала перевагу на парламентських виборах та представники якої очолюють Уряд.
Згадані хлопці - що цікаво - закінчили університети в США. Один в Філадельфії, інший в Сан-Францисько. Ось вектор руху для ваших дітей, панове. Щоби не бути рабом.
Ось тут було про ціну перебування в США, доречі чувак не колиюеться яка в нього основна робота, виправдоаубчимь, що в контракті записано, що не модна розголошувати. Але враховуючи за які роботи він береться не думаю, щоб щось высокоінтелектуальне. Доречі зіпка Ютуба Миришниченко зійшов на пси. Застряг на Убері при наявності 3-х дітей. Короче кругом дупа.
Bolt написав:Доречі зіпка Ютуба Миришниченко зійшов на пси. Застряг на Убері при наявності 3-х дітей. Короче кругом дупа.
О! Це ж треба. Давно не дивился йоги відео. І вже троє дітей? Ну не втрачає час даремно… Ну у взагалі класика, є такий вираз у роботодавців (рос.): «И запомни: имя твое «Никто» и зовут тебя «Никак»!»
P.S. До речі: наші в США хто заїхав по Програмі U4U зараз реально потилицю чухають, особливо там, де 3 дітей та працює тільки чоловік. За точність цифр не відповідаю, бо цифри раптом за тиждень або два ніби-то змінилися. Щоби просто подати заявку на «репароль», треба за кожну особу заплатити 885$. Якщо буде узгодження, то ще терміновий платіж за кожну особу 1000$. У випадку з Мірошнічегко сума набігає 1885*5=9 425 $. Це щоби жити та працювати 2 роки. Це досить суттєва для нього цифра. Вчора вже зʼявилися повідомлення, що реально не 1885, а вже 2300 за людину. Я уважно не слухав, що саме додалося до 1885, але так говорять. Здається, що тільки UBER не допоможе. Також з тиждень тому я наводив приклад мого приятеля - сусіда rjkz. Цей не стогне, налаштований позитивно, я написав його слова: вийшов на рівень 69000$ на рік. Працює на двох роботах: - основна стабільна повʼязана із сферою спеціального обслуговування потреб людей. - кожен день же таксує від UBER (2-4 години).
Ну і жінка його має досить пристойну кваліфіковану роботу. Про зарплатню жінки не питав: в США такі питання відносяться до розряду неприпустимо непристойних.