#<1 ... 2989299029912992 Додано: П'ят 17 жов, 2025 21:42 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Но 200-300к - нормальная зп для человека с свободным Инглишем, Но 200-300к - нормальная зп для человека с свободным Инглишем, Да нет там таких зарплат. 30 баксов в час если повезет, и то за них впахивать придется. Большинство за 20-ку пашут. Все что выше - уже надо что-то уметь нестандартное или иметь какую-то рисковую работу, которая может закончится потерей здоровья или свободы.



Распространенный миф, что в Америке есть средний класс. Его там нет и никогда не было. Есть элита, которая владеет большинством бизнеса и собственности. Есть беднота, которая некоторое время может пожить как средний класс с двумя машинами и домом. Но только в кредит. И только до того момента пока кто-то не заболеет или не попадет под сокращение. Тогда дом и машины придется продавать или отдавать банку. Но об этом не принято громко говорить - просто семья типа переезжает. Но в памяти у всех остается как семья среднего класса.



Половина работоспособного народа там вообще налогов не платит, то есть зарабатывает меньше 25к в год на домохозяйство.



Ю4Ю пока тупиковая программа. В какой-то момент ему придется выезжать из страны.

Нафига ему та карьера?

Зарабатывает свои 200-300-400 долларов в день и молодец.

С Ютуба что-то капает.

Кажется в Польше еще сдает что-то.

Ю4Ю пока тупиковая программа. В какой-то момент ему придется выезжать из страны.

Нафига ему та карьера?

Зарабатывает свои 200-300-400 долларов в день и молодец.

С Ютуба что-то капает.

Кажется в Польше еще сдает что-то.

Кажется не все понимают, в США у большинства нет стремления к успешному упеху. Мирошниченко оплачивает аренду дома, обеспечивает семью, жена не работает, так как 3-е маленьких детей.Ю4Ю пока тупиковая программа. В какой-то момент ему придется выезжать из страны.Нафига ему та карьера?Зарабатывает свои 200-300-400 долларов в день и молодец.С Ютуба что-то капает.Кажется в Польше еще сдает что-то.Кажется не все понимают, в США у большинства нет стремления к успешному упеху.

Дуже дивно таке чути, у нас в команія яка з США є дофіга колег тамтешніх, вони помішані (іноді навіть чокнуті) на роботі на хазяїна/карьєрі і просуванню вверх. Звичайно через це часто вигорають і просто звалюють з компанії.

есть разные товары, в том числе и цифровые, не обязательно ширпотреб. Но даже просто пообщавшись с людьми из разных стран легко понять где есть деньги и какая-то бизнес-активность, а где только социал.



Профанацией счастливой западной жизни наши власти просто выдавливали бедный люд из страны, так как его тут было слишком много. есть разные товары, в том числе и цифровые, не обязательно ширпотреб. Но даже просто пообщавшись с людьми из разных стран легко понять где есть деньги и какая-то бизнес-активность, а где только социал.

Щось дуже дивно, видавили бідних закордон, а в Україні лишились тільки багатії? Брєд.

Ті в кого тут земля, нерухомість, бізнес, наймити - нащо їм їхати? Їм і тут непогано. Їдуть ті, кому нема чого втрачати - бо на заході менше років працювати на середнє житло.

Совсем не обязательно ж)пу рвать чтобы зарабатывать "500+К в год" (ТМ).

Совсем не обязательно ж)пу рвать чтобы зарабатывать "500+К в год" (ТМ).

Ну бачите, яка у нас позитивна та змістовна дискусія. Погоджуюся. з тезою вище.



Цікаво, що букво/цифросполучення "500+К в год" вперше оприлюднив я, а тепер воно отримало уточнення "(ТМ)".

І це дуже правильно!



Цікаво також, що воно було в звичайному тексті про наших українських програмістів, як отримали освіту в Україні, працювали в Україні, а потім майже випадково перейшли працювати в головні офіси компаній, які тримали представництва в Україні.



Не випадково звернув увагу на це букво/цифросполучення один з найвідоміших учасників форуму, який багато років очолює секту "Живунів на 120 доларів на місяць".

Ящо я оприлюднив це словосполучення 1 (один) раз - то він повторив його не менше 400-т раз.

А ось вже підхватив і пан rjkz. Що досить приємно для мене.



Це приємно та це важливо з двох боків:

- ГОЛОВНЕ - це орієнтир (!), мета (!), завдання (!), вектор руху (!) в житті. Інакше не зрозуміло, навіщо ти - вибачаюсь - перся в ті США, де все побудовано з "гімна та палок" та ніби-то чорношкірих більше, ніж блох у кішки. І перші, і другі реально заважають жити. Як виявилося...

- дотичне - це "лакмусовий папір", "будівельний рівень", "тестер" свої бажань. Наприклад, я знаю людину в Україні, яка вже другий рік виставляє оголошення про те, що хоче влаштуватися на роботу із зарплатнею в 1/4 мільйона гривень. На місяць. Ну, я НЕ здивувався би, якщо би це був плиточник - укладач кахлів, які в наш суворий час отримують на місяць мабуть більше, ніж власник всіх "Томагавків" світу. Тут можна тільки аплодувати апетитам, бо той, хто виставляє таке оголошення про зарплатню в 10 (ДЕСЯТЬ) разів вищу, ніж середня зарплатня в Україні, реально є багаторічним безробітним . І ось це НІКОГО не дивує. А буквосоплучення "500+К в год" - дивує.

Все як у Тараса Шевченка:

"А князь аж синій похожає,

Та сам несмілих наливає,

Та ще й покрикує "віват!"



P.S. Десь 2 місяці тому я викладував ОФІЦІЙНЕ повідомлення від компанії Amazon (бажаючі можуть знайти мій допис або просто "погуглити") про рівень реальних заробітних плат і там в декількох рядках таблиці є цифри в діапазоні $300K...$450K.

Тоді було жваве обговорення, але всі чомусь звернули увагу на цифри в діапазоні $45K...$55K.

Ну бачите, яка у нас позитивна та змістовна дискусія. Погоджуюся. з тезою вище.

Цікаво, що букво/цифросполучення "500+К в год" вперше оприлюднив я, а тепер воно отримало уточнення "(ТМ)".

І це дуже правильно!

Цікаво також, що воно було в звичайному тексті про наших українських програмістів, як отримали освіту в Україні, працювали в Україні, а потім майже випадково перейшли працювати в головні офіси компаній, які тримали представництва в Україні.

Не випадково звернув увагу на це букво/цифросполучення один з найвідоміших учасників форуму, який багато років очолює секту "Живунів на 120 доларів на місяць".

Ящо я оприлюднив це словосполучення 1 (один) раз - то він повторив його не менше 400-т раз.

А ось вже підхватив і пан rjkz. Що досить приємно для мене.

Це приємно та це важливо з двох боків:

- ГОЛОВНЕ - це орієнтир (!), мета (!), завдання (!), вектор руху (!) в житті. Інакше не зрозуміло, навіщо ти - вибачаюсь - перся в ті США, де все побудовано з "гімна та палок" та ніби-то чорношкірих більше, ніж блох у кішки. І перші, і другі реально заважають жити. Як виявилося...

- дотичне - це "лакмусовий папір", "будівельний рівень", "тестер" свої бажань. Наприклад, я знаю людину в Україні, яка вже другий рік виставляє оголошення про те, що хоче влаштуватися на роботу із зарплатнею в 1/4 мільйона гривень. На місяць. Ну, я НЕ здивувався би, якщо би це був плиточник - укладач кахлів, які в наш суворий час отримують на місяць мабуть більше, ніж власник всіх "Томагавків" світу. Тут можна тільки аплодувати апетитам, бо той, хто виставляє таке оголошення про зарплатню в 10 (ДЕСЯТЬ) разів вищу, ніж середня зарплатня в Україні, реально є багаторічним безробітним . І ось це НІКОГО не дивує. А буквосоплучення "500+К в год" - дивує.

Все як у Тараса Шевченка:

"А князь аж синій похожає,

Та сам несмілих наливає,

Та ще й покрикує "віват!"

P.S. Десь 2 місяці тому я викладував ОФІЦІЙНЕ повідомлення від компанії Amazon (бажаючі можуть знайти мій допис або просто "погуглити") про рівень реальних заробітних плат і там в декількох рядках таблиці є цифри в діапазоні $300K...$450K.

Тоді було жваве обговорення, але всі чомусь звернули увагу на цифри в діапазоні $45K...$55K.

Ну так не дивно:

Не можу не процитувати цю тезу. Реально геніально і реально - правда.

Я знаю декількох людей в Україні, які свого часу - а це було і 10 років тому, і 1 (один) рік тому, які стратегічно вгадали напрямок руху свого бізнесу та свого руху.

Той, хто стратегію вгадав/вибрав 1 рік тому має двох дочок - одна вже 16 років має, всім учасникам форму, які мають синів, статевозрілого віку бажаю познайомитися з такими нареченими - як дочками того пана.

"Вареник у сметані" - буде правильна назва того нареченого.

Так що тезу пана 2587715 підтримую.

Не можу не процитувати цю тезу. Реально геніально і реально - правда.

Я знаю декількох людей в Україні, які свого часу - а це було і 10 років тому, і 1 (один) рік тому, які стратегічно вгадали напрямок руху свого бізнесу та свого руху.

Той, хто стратегію вгадав/вибрав 1 рік тому має двох дочок - одна вже 16 років має, всім учасникам форму, які мають синів, статевозрілого віку бажаю познайомитися з такими нареченими - як дочками того пана.

"Вареник у сметані" - буде правильна назва того нареченого.

Згоден з тезою що нерухомість дуже великий якір.

Але є таке - бідні люди дуже часто безініціативні - більшість бідних так нікуди і не виїде.

Ті в кого тут земля, нерухомість, бізнес, наймити - нащо їм їхати? Їм і тут непогано. Їдуть ті, кому нема чого втрачати - бо на заході менше років працювати на середнє житло.

Згоден з тезою що нерухомість дуже великий якір.



Згоден з тезою що нерухомість дуже великий якір.

Але є таке - бідні люди дуже часто безініціативні - більшість бідних так нікуди і не виїде.

