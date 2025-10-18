|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 18 жов, 2025 17:20
BIGor написав: rjkz написав:
Мирошниченко оплачивает аренду дома, обеспечивает семью, жена не работает, так как 3-е маленьких детей.
Ю4Ю пока тупиковая программа. В какой-то момент ему придется выезжать из страны.
Нафига ему та карьера?
Зарабатывает свои 200-300-400 долларов в день и молодец.
С Ютуба что-то капает.
Кажется в Польше еще сдает что-то.
Кажется не все понимают, в США у большинства нет стремления к успешному упеху.
Дуже дивно таке чути, у нас в команія яка з США є дофіга колег тамтешніх, вони помішані (іноді навіть чокнуті) на роботі на хазяїна/карьєрі і просуванню вверх. Звичайно через це часто вигорають і просто звалюють з компанії.
Разные есть, у меня был препод в Киеве по Инглишу из США, ему в жизни главное - жить без стресса.
Ну а то, что тут надо хоть в носу ковыряться с таким видом, как-будто ты не ел и не спал всю жизнь и еще чуть-чуть и сдохнешь, но счастливый, что это произойдет потому что ты много работаешь на великого работодателя.
Додано: Суб 18 жов, 2025 17:29
BIGor написав: 2587715 написав: slonomag написав:
Так если посудить, то украинцы со всякими олх, розетками, алиэкспрессами наверное богаче испанцев будут - у нас это как-то быстрее все развилось и прижилось, и соответственно объем онлайн продаж наверное на порядок выше чем тут.
есть разные товары, в том числе и цифровые, не обязательно ширпотреб. Но даже просто пообщавшись с людьми из разных стран легко понять где есть деньги и какая-то бизнес-активность, а где только социал.Профанацией счастливой западной жизни наши власти просто выдавливали бедный люд из страны, так как его тут было слишком много.
Щось дуже дивно, видавили бідних закордон, а в Україні лишились тільки багатії? Брєд.
На самом деле чувак гонит по полной, конечно, власти ничего не профанировали.
В век Интернета можно узнать многое о жизни в забугорье не вставая с дивана.
Это в 70-е,80-е и даже 90-е люди ехали в полнейшую неизвестность.
И сразу после 2МВ много украинцев уехало в Канаду и США. Что они могли знать о них? Только то, что хуже чем в совке там врядли будет.
Конечно, в Украине кто живет, сам знает ее недостатки. И узнав плюсы и минусы жизни в забугорье уже делает более осознанный самостоятельный выбор.
А чувак, такое ощущение что откуда-то из раши пишет.
Додано: Суб 18 жов, 2025 18:11
rjkz написав:
В век Интернета можно узнать многое о жизни в забугорье не вставая с дивана.
Это в 70-е,80-е и даже 90-е люди ехали в полнейшую неизвестность.
Кейс Заруцкой это капля в море. Есть районы в США, где перестрелки происходят каждый вечер. Посмотрите на ютубе камеры полицейских, где они убивают людей при задержании - вам жизни не хватит, чтоб все пересмотреть. Почитайте фейсбук о том как лечат наших военных в Германии (погуглите кейс Евгении Дудки - спикерши ДСНС, которой в немецкой клинике даже перевязки отказывались менять - и это была чиновница, а не простой рядовой солдат). Поверьте, есть уйма вещей на Западе, которые не попадают в сми и которые не заканчивались бы трагически, будь это Украина. Просто вам удобно верить лишь в ту "правду", которая оправдывает ваш выбор.
Запад хорошо научился надувать щеки и рисовать красивые картинки. Но туризм и эмиграция вещи абсолютно разные.
BIGor написав:
Але є таке - бідні люди дуже часто безініціативні - більшість бідних так нікуди і не виїде.
Это не имеет особого значения. Большинство и там и тут все равно будут кормить злыдни. Такова природа социума, что хорошо в нем живут лишь 20%, а остальные 80% обеспечивают хорошую жизнь для этих 20%. Куда б безземельный крестьянин не сбежал - его судьба пахать от зари до зари и быть в долгах. А для того чтоб вырваться в эти счастливые 20% таланта и напористости мало, нужно еще везение.
Додано: Суб 18 жов, 2025 21:02
Мені здається, ви занадто песимістичні…
Он у Львові в гнилому сараї знайшли авто Майбах випуску 2006 року, яких було випущено на весь світ 450 штук та ціна була 1 мільйон доларів. Притрушений товстим шаром пилюки, дуже брудний та спущені балони пневмопідвіски.
Номери Дніпра….
Натомість я тут спілкувався з мером одного французького міста: він десь в 2017 році здійснив справжній подвиг: за кермом свого Pegout з двома дверми проіхав сам (!) 3400 км, щоби попасти із Тулузи в Дніпро, де в нього були сімейні справи.
Я тоді його зустрічав у Львові по дорозі туди і назад. По дорозі нащадки в нього були проблеми з акумулятором - то я особисто вирішував ту проблему з заміною у Львові.
А це ось в 2025 спитав: а де те авто мера міста?
- Я його продав.
- Да? Несподівано, за скільки?
- За 100€.
- за 100€?????
- Так. Цікаво, що проїжджаю мимо фермера Покупця - бачу своє авто - то воно так і стоїть під пилом вже два чи три роки.
Я сказав так:
- Мабуть зберігають як рарітет історичний: «На цьому авто мер французького міста, бажаючи побити рекорд французького письменника Оноре де Бальзака, який був не далі Вінниці, проїхав значно далі - до міста на березі Дніпра».
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 18 жов, 2025 21:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 18 жов, 2025 21:08
akurt написав:
Мені здається, ви занадто песимістичні…
Он у Львові в гнилому сараї знайшли авто Майбах випуску 2006 року, яких було випущено на весь світ 450 штук та ціна була 1 мільйон доларів. Притрушений товстим шаром пилюки, дуже брудний та спущені балони пневмопідвіски.
Номери Дніпра….
Якщо довго стоїть, то гумові вироби не тільки в підвісці тойво))
Але все одно цікаво)
Додано: Суб 18 жов, 2025 21:17
Кажуть, що з колесами все ОК, а ось там пневмопідвіска, то можливо резині хана.
Але автівка в хазяйстві непогана.
Вона більше 6 м в довжину, можна з лісу деревину букову на дрова возити.
Ніби то можна вже купити всього за 120 000 $.
То така валюта улюблена в українців - долЯри.
Додано: Суб 18 жов, 2025 22:02
2587715 написав:
туризм и эмиграция вещи абсолютно разные.
Про це так всі і говорять, правда не всі слухають. І тут про це пишуть постійно. Добавляйте свої цікаві дописаи як про лікаря то цікаво пошукаю. А на різні дискусії не приймайте близько.
Прості запитання.
На районі під бедронкой є 2 алкоголіки местні, коли їх не побачу - самі щасливі люди яких бачив за день.
Приїздив недавно 'родич' каже - у харькові стоїш на перехресті 10 хв - 2 тесли 1 порш.
Класика:
В польщі до лякаря запис 2 роки, але недайбог що вилікують.
В Україні до лікаря хоч завтра, але якщо що і хату продаси.
Таких питань багато, це тільки в піснях їх питань немає.
Додано: Суб 18 жов, 2025 22:36
akurt написав:
Мабуть зберігають як рарітет історичний: «На цьому авто мер французького міста, бажаючи побити рекорд французького письменника Оноре де Бальзака, який був не далі Вінниці, проїхав значно далі - до міста на березі Дніпра».
BeneFuckTor написав:
В польщі до лякаря запис 2 роки, але недайбог що вилікують.
В Україні до лікаря хоч завтра, але якщо що і хату продаси.
Це все лише надування щок. Як я казав - вони майстри торгувати благородними пиками та розповідати як вони вилікують кого завгодно. Але правда трохи інша - вилікують лише того в кого є гроші. В кого нема - на тому будуть тренуватися інтерни і не завжди вдало. Але навіть якщо є гроші, та нема з ким порадитись - можна і гроші втратити і здоров'я. Кейсів де нейтіви з мільйонними статками судяться зі шпеталями через загиблих з вини лікарів родичів не так вже й мало. Нормальних лікарів дуже мало в будь-якій країні. Просто в нас була концепція низьких зарплат, щоб в медицину йшли лише за покликанням. А на Заході це дуже грошовита професія, і туди відповідно багато хто йде лише заради грошей.
Додано: Суб 18 жов, 2025 22:50
2587715 написав:
Це все лише надування щок.
Все так. Врачи особо и не могут ничего,никакие и нигде, ну может хирурги талантливые, и то,как пойдет.
Но семья моего товарища -ухилянта ездит в Днепр даже к гинекологу, я уже молчу про стоматологию.Сам ухилянт ликуется удаленно гомеопатией, у днепровского гомеопата
Там п*дц, ото хрюква в бедронке и шматье как у нас. Остальное в разы дороже и хуже,особенно сервис. ж*** с стула поднять лень в государстве развитого социализма.
Я уже молчу при сервисы почт,доставок, приложения.. Каменный век. Даже Дии и Резерва нет
Додано: Суб 18 жов, 2025 23:07
Господар Вельзевула написав:
Но семья моего товарища -ухилянта ездит в Днепр даже к гинекологу, я уже молчу про стоматологию.
Один умный еврей из НЙ решил организовывать мед-туры в СНГ из США, просто чтоб люди у кого нет денег могли сделать МРТ, полечить зубы, поставить брекеты детям, по ценам в 10 раз ниже. Проплатил рекламу, открыл сайт, юр.лицо - так его там мафиози местные чуть не убили.
|