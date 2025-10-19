|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 19 жов, 2025 00:03
akurt написав:
Мабуть зберігають як рарітет історичний: «На цьому авто мер французького міста, бажаючи побити рекорд французького письменника Оноре де Бальзака, який був не далі Вінниці, проїхав значно далі - до міста на березі Дніпра».
BeneFuckTor написав:
В польщі до лякаря запис 2 роки, але недайбог що вилікують.
В Україні до лікаря хоч завтра, але якщо що і хату продаси.
Це все лише надування щок. Як я казав - вони майстри торгувати благородними пиками та розповідати як вони вилікують кого завгодно. Але правда трохи інша - вилікують лише того в кого є гроші. В кого нема - на тому будуть тренуватися інтерни і не завжди вдало. Але навіть якщо є гроші, та нема з ким порадитись - можна і гроші втратити і здоров'я. Кейсів де нейтіви з мільйонними статками судяться зі шпеталями через загиблих з вини лікарів родичів не так вже й мало. Нормальних лікарів дуже мало в будь-якій країні. Просто в нас була концепція низьких зарплат, щоб в медицину йшли лише за покликанням. А на Заході це дуже грошовита професія, і туди відповідно багато хто йде лише заради грошей.
Все правда і водночас не дуже.
Нажаль знаю. Деякі лікарі без поняття куди йти, кажуть ну підіть туди там знають. Але якщо ситуація критична, все роблять дуже швидко. В залежності від ситуації і складності можуть бути інтерни а може і лікар. Якщо наполягти від інтерна можна відмовитись. Але я не сприймаю це як добре чи погано. Лікарі старіють, інтерни вчаться.
Наприклад також є моменти ніби чекати 4 міс на процедуру, але якщо піти куди потрібно до лікаря якого потрібно на платний прийом, буде швидше, але все таки в підсумку результат той самий.
Зарплати добрі, простий роботящий поляк може і не вивчити дитину від недостатка грошей, круговоріт лікарів виходить, добре зароляй-щоб дорого навчитись-щоб дорбре заробляти, але таке життя, так багато де.
недавно читав що якісь лікарі хірурги на серці заробляють по 200к зл в міс.
Додано: Нед 19 жов, 2025 07:59
2587715 написав: Господар Вельзевула написав:
Но семья моего товарища -ухилянта ездит в Днепр даже к гинекологу, я уже молчу про стоматологию.
Один умный еврей из НЙ решил организовывать мед-туры в СНГ из США, просто чтоб люди у кого нет денег могли сделать МРТ, полечить зубы, поставить брекеты детям, по ценам в 10 раз ниже. Проплатил рекламу, открыл сайт, юр.лицо - так его там мафиози местные чуть не убили.
Це все класно що у американців нема грошей на МРТ. Розповідаю інше, в моєму пгт в Україні два апарати МРТ на місто, один державний - туди нереальна черга. Другий приватний - черг туди взагалі нема - пересічним місцевим ця послуга нереально недоступна.
Тому відсутність черг - не означає доступність медицини.
1
Додано: Нед 19 жов, 2025 08:28
BIGor написав: 2587715 написав: Господар Вельзевула написав:
Но семья моего товарища -ухилянта ездит в Днепр даже к гинекологу, я уже молчу про стоматологию.
Один умный еврей из НЙ решил организовывать мед-туры в СНГ из США, просто чтоб люди у кого нет денег могли сделать МРТ, полечить зубы, поставить брекеты детям, по ценам в 10 раз ниже. Проплатил рекламу, открыл сайт, юр.лицо - так его там мафиози местные чуть не убили.
Це все класно що у американців нема грошей на МРТ. Розповідаю інше, в моєму пгт в Україні два апарати МРТ на місто, один державний - туди нереальна черга. Другий приватний - черг туди взагалі нема - пересічним місцевим ця послуга нереально недоступна.
Тому відсутність черг - не означає доступність медицини.
МРТ конечно дорогое обследование, но время от времени и при наличии показаний ее делать можно по страховке.
В то-же время, не знаю как сейчас (помимо того, что нет авиасообщения из Украины из-за войны), но несколько еще лет назад, только перелет Киев-Нй-Киев стоил что-то порядка 1700 долларов. НЙ-Киев-НЙ стоил дороже.
Помимо этого другие расходы.
Мне эти сказки про полеты чтобы зуб вылечить...в 2014 году меня попросили найти человека, который может недорого сделать импланты. В США на тот момент имплант стоил 2к. Один из моих клиентов дал своего клиента, который был ему очень обязан и тот согласился поставить импланты за 450 долларов, но обычная цена была в клиниках 700+. Если ставить полный рот зубов, то это имеет экономический смысл, если нет, то только по случаю. Никто один зуб не полетит делать в Украину. Стоматология, действительно далеко не всеми страховками покрывается.
Кстати, насчет МРТ. А что делать с этим МРТ? Американская клиника вряд-ли возьмет в работу человека с МРТ из Украины. Я тут не категоричен, это допущение, основанное на местных обычаях. МРТ из другого госпиталя - возьмет, но это будет официальные медикал рекордс и МРТ будет на диске (такой анахронизм), и тот госпиталь имеет все страховки и лицензии и сертификаты. Это не допущение, это пройденный мной лично опыт.
А что украинский госпиталь не думаю что будет сертифицирован в США.Это опять субъективное допущение с высокой вероятностью.
Ну и тут я не совсем большой специалист, в каких случаях делается МРТ?
Насколько я знаю, МРТ позволяет более качественно и точно например определить или был у человека инсульт и в каких частях мозга. Но с инсультом ехать в Украину? СЕрьезно? Там есть до 3-х часов чтобы ввести препарат, который может снизить последствия. В приемных отделениях можно провести больше суток до перевода в палату. В нйских госпиталях на прием в приемное очереди на несколько часов порой. Но если есть подозрение на инсульт, то отправляют на кэтскен мгновенно и если он не дает ясности, то на МРТ.
И еще, если у человека так случилось, что нет страховки или страховка не покрывает или покрывает но в небольшой доле, то с госпиталем можно договариваться. У госпиталей есть благотворительные фонды, которые покрываюют полностью или частично пациентов с низким доходом. Если у кого-то совсем нет денег, то его вылечат, а деньги просто повиснут и потом возможно спишутся. Ну что с чела взять если у него ничего нет. В НЙ, единственное жилье может забрать только банк, если оно в залоге, в случае неплатежей. Все. В остальных случаях, единственное жилье не забирают.
Додано: Нед 19 жов, 2025 08:45
rjkz написав:
потом возможно спишутся
Не спишутся, это будет обычным долгом как по налогам - если не выплатишь - отберут недвигу. Большинство всех банкротств в США из-за мед.счетов.
Америка стала такой богатой потому что умела выжимать людей до капли, а не потому что списывала долги. Нет другого способа стране разбогатеть кроме как выжимать из народа больше трудодней. И способы заставить пипл работать у каждой страны свои. Совок бесплатной медициной снизил общий ВВП наверное раза в 2 - потому что дорогая платная медицина это один из главных в мире стимулов больше зарабатывать.
akurt написав:
Он у Львові в гнилому сараї знайшли авто Майбах випуску 2006 року, яких було випущено на весь світ 450 штук та ціна була 1 мільйон доларів. Притрушений товстим шаром пилюки, дуже брудний та спущені балони пневмопідвіски.
Номери Дніпра….
Я так друкарську машинку на ібей продавав - "Знайдено випадково в старому гаражі на дачі М.Подгорного, саме на ній друкувався перший варіант "доклада о культє лічності" для 20-го З'їзду."
Робоча тема, доречі.
Додано: Нед 19 жов, 2025 10:21
От про медицину. У знайомих в Канаді трапилася біда - відрив тромбу, затряг в легенях. Плюс якесь запалення.
З 20-го разу змогли попасти в вену, перед КТ, щоб ввести контраст. І все одно мимо вени натікло.
Після того викачали з легені майже літр рідини.
Після процедури, в напівпритомному стані, попросили з кабінету, бо "вже шоста ми зачиняємось" (ну, мабуть, бо це не госпіталізація)
Якщо знов стане зле, це знов в загальну чергу, в якій чекали 8(!) годин
Додано: Нед 19 жов, 2025 11:35
Faceless написав:
От про медицину. У знайомих в Канаді трапилася біда - відрив тромбу, затряг в легенях. Плюс якесь запалення.
З 20-го разу змогли попасти в вену, перед КТ, щоб ввести контраст. І все одно мимо вени натікло.
Після того викачали з легені майже літр рідини.
Після процедури, в напівпритомному стані, попросили з кабінету, бо "вже шоста ми зачиняємось" (ну, мабуть, бо це не госпіталізація)
Якщо знов стане зле, це знов в загальну чергу, в якій чекали 8(!) годин
Мораль - жить надо там где у вас есть собственность - земля, недвига, озерцо может. Если что-то такое есть, то будут и деньги. Будут деньги - найдёте и врача хорошего. А если ничего нет, то не стоит советовать кому куда ехать - безземельный крестьянин живет в долгах поколениями в 99% случаев, независимо от того в какой он стране. Разница в Юрьев день только в том, сколько ему и какой пан готов дать в долг. На Западе в долг дают больше, но и панщину отрабатывать дольше придется. Вся эта красивая жизнь как на картинках, с домом и двумя машинами, не дается бесплатно - если нет каких-то уникальных талантов, то за это придется пахать по 50 часов в неделю без продыху. Если заболеешь или сократят и не найдешь новую работу, потому что тебя заменил ИИ - потеряешь все что имел.
Додано: Нед 19 жов, 2025 12:03
