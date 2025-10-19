Тут медицину обговорюють...
Так вже випадково сталося, що я можу порівнювати медицину мінімум в чьотирьох краінах.
Перше місце за доступністю та якістю: Україна.
(цей абзац видаляю, щоби нікого не дратувати, але в мене найбільше все ж позитиву, ніж негативу)
Друге місце: Туреччина.
Неймовірно якісне обслуговування + діагностика та легкість запису до спеціалістів.
1. Як правило прийом платний, але в більшості випадків плата або адекватна 20-30€), або 60…80% покриває Поліс медичного страхування іноземця (зараз на рік коштує 1100…1500 гривень, для дітей близько 2000 гривень, для людей старшого віку може коштувати і 5000 гривень. Це на рік.)
2. Система «Сімейний доктор" існує. Він може спрямувати на безкоштовний аналіз крові або до спеціаліста. Але іноземцям на практиці краще без всяких проблем іти в лікарню/поліклініку напряму.
Без всяких проблем легко ви можете попасти на УЗД, КТ, МРТ. Ціна може бути як лояльною (в разі, якщо працює страховка), так в досить великою - скажімо 100…300$.
Я за 7 років проживання в Анталії відвідував: окуліста, проктолога, кардіолога, дерматолога. Тільки позитивні відгуки.
3. Відмінна стоматологія. Пропонується послуга прийому в он-лайн режимі іноземця для зʼясування того, що людина хоче - потім забезпечують зустріч в аеропорту - поселення в готель - імпланти - відліт додому. Приятель прилетів з Ізраїля - хотів «американську усмішку - здається все про все обійшлося чи в 4000€, чи в 6000€.
Для порівняння: зараз закінчив займатися зубами приятель в Україні - заплатив та 12 000$ (здається 5 імплантів та 7 коронок).
Я останній раз був у турецького стоматолога в січні 2024 року - чистка зубів - порадили змінити коронки у 4-х зубів (бо «просіли ясна» - прийом у власника стоматології - порадив змінити 9 коронок (бо "через рік однаково будете міняти") - заміна 9 коронок = 900$ ( всі - цирконій).
Все ОК. З середи буду жити в Анталії - знову відвідаю ту ж клініку.
В неї з Канади прилітав приятель - здається 5 імплантів робив. Задоволений.
Економічно це вигідно, тому що:
- найдешевший переліт з Торонто в Стамбул (туди і назад) обходився мінімум в 350$, максимум в 550$.
- найдорожчій переліт, який був мене, взагалі це Київ - Сан Францисько 900$ (Swiss air). Дорожче квитків ніколи не було. На Новий рік ось скоро відлітаю в Чикаго - купив квитки з Тулузи по 675$ туди і назад (Air France). Взагалі авіаквитки із США в будь-яке місто Європи мають доволі помірну ціну, наприклад із Нью Йорка в Барселону все літо були квитки по 130€ в один бік.
Син мого львівського приятеля мешкає в Майямі, то вони регулярно літають на Нью Йорк з Варшави або з Кракова. Кажуть що дуже зручно: Львів - Варшава на потязі, ночівля в готелі - ранішній переліт на New York.
- це при тому, що тільки якщо ви в США відкрили рота у стоматолога - то вже заплатите 200$. Це ще нічого не лікували. Просто рота відкрили.
- якщо людина в США працює і не далекобійником або на UBER, то - як правило - має повну медичну страховку з лімітом витрат на стоматологію в 2000$ на рік. Не завжди ці 2000$ використовують на карієс (! - якщо зуби цілі - і таке буває), гроші можуть «пропасти», тоді ставлять собі для вирівнювання зубів брекети. Тому всі ходять з рівненькими красивими зубами. І гроші не пропадають.
Однозначно і безумовно вигідно і комфортно прилетіти із США або Канади щоби відвідати стоматолога та вирішити всі питання з зубами.
Наприклад, в груді авіапереліт з Нью-Йорка в Анталію на тиждень-два вартує карколомні/сміші 442 євро. Якщо з відчутним комфортом - SWISS Air - 538 євро.
В клініках працюють україномовні або російськомовні лікарі або перекладачі. Мене на прийомі у власника стоматологічної клініки Анталії завжди супроводжує перекладачка-асистент пані Наталя з української діаспори. Це наша українка, яка заміжня за турком.
А двоє синів та її мама зараз мешкають в Канаді. Спілкуємося…
Третє місце не можу стверджувати однозначно, бо особисто не звертався: це Німеччина.
Керуюсь тільки фактами найближчі приятелів.
Зараз другий рік там лікується від раку подруга жінки - в Україні її вже готували до поховання. В Німеччині поставили на ноги. Жива - здорова. Більше нічого не скажу, але факт є фактом.
Крім того, в Німеччині мешкає родина іншого приятеля - він з Харкова - ми познайомилися в гірськолижному центрі Анталії та разом майже щоденно каталися на лижах - а його жінка лежала в найкращій в Туреччині клініці лікування раком - в Medical Park Antalya. Рак крові, турки поставили на ноги (всього да 120 000€. З них Украінська держава заплатила 100 000€.). Реально витягнули з того світу - а зараз вони в Німеччині під наглядом німецьких лікарів - не так давно спілкувався - я обережно надавав компліменти жінці його - виглядає чудово.
Четверте - і мабуть найгірші місця - займають Нідерланди та Франція.
В Нідерландах все лікування виключно Парацетамолом. До спеціаліста можна попасти, якщо вдасться документально та практично - краще з юристом - довЕсти, що лікування Парацетамолом не допомогло.
Ще цікавіше система медичного обслуговування у Франції.
Все є - але виключно за направленням "Сімейного лікаря". Хі-хі.
А ось тут і фокус: я за рік прожиття у Франції я так і не зміг укласти Угоду з жодним із сімейних лікарів: вони «новеньких» пацієнтів просто не приймають. Зовсім не приймають не реєструють ніяк, розказують, що немає лікарів, типу всі вийшли на пенсію, а новеньких немає.
Один раз на рік можна пройти більш-менш нормальну діагностику, але не чекайте направлення до спеціаліста: всі лікарі пішли на пенсію і нових немає від слова "немає".
Не жартую.
Взагалі прийом лікаря вартує від 25 до 60€.
Більшу частину витрат покриває наявна у всіх людей (і біженців з України) медична страховка (покриває від 75 до 100%), так само може покриватися від 75 до 100% ціни ліків.
На практиці всім цим або нелегко скористатися, або майже неможливо: треба все через сімейного лікаря, а до нього навіть просто записатися неможливо.
Що роблять наші люди?
Знайшли "хід конем": ургентні відділення лікарень не можуть не надати «швидку допомогу».
Якщо це гострий зубний біль - прийом миттєвий, якщо не гострий - треба записатися на прийом. Безкоштовно.
При центральних лікарнях міст існує кабінети ургентного прийому: туди може звернутися будь хто з будь-якою хворобою.
На прийомі один «універсальний» лікар і асистент.
Як правило треба чекати 3-5 годин (!).
Так що, панове, користуйтеся українською медициною, а зуби лікуйте в Анталії - два-в-одному: чудова стоматологія та відпочинок.
В морі ще купаються… температура повітря весь час 23…25 градусів, температура води у берегів Анталії 24,5 градуси.
Я там буду від середи, вже домовилися зустрітися з одним з учасників нашого форуму.