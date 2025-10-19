Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Так вже випадково сталося, що я можу порівнювати медицину мінімум в чьотирьох краінах.



Перше місце за доступністю та якістю: Україна.



(цей абзац видаляю, щоби нікого не дратувати, але в мене найбільше все ж позитиву, ніж негативу)



Друге місце: Туреччина.

Неймовірно якісне обслуговування + діагностика та легкість запису до спеціалістів.

1. Як правило прийом платний, але в більшості випадків плата або адекватна 20-30€), або 60…80% покриває Поліс медичного страхування іноземця (зараз на рік коштує 1100…1500 гривень, для дітей близько 2000 гривень, для людей старшого віку може коштувати і 5000 гривень. Це на рік.)



2. Система «Сімейний доктор" існує. Він може спрямувати на безкоштовний аналіз крові або до спеціаліста. Але іноземцям на практиці краще без всяких проблем іти в лікарню/поліклініку напряму.

Без всяких проблем легко ви можете попасти на УЗД, КТ, МРТ. Ціна може бути як лояльною (в разі, якщо працює страховка), так в досить великою - скажімо 100…300$.

Я за 7 років проживання в Анталії відвідував: окуліста, проктолога, кардіолога, дерматолога. Тільки позитивні відгуки.



3. Відмінна стоматологія. Пропонується послуга прийому в он-лайн режимі іноземця для зʼясування того, що людина хоче - потім забезпечують зустріч в аеропорту - поселення в готель - імпланти - відліт додому. Приятель прилетів з Ізраїля - хотів «американську усмішку - здається все про все обійшлося чи в 4000€, чи в 6000€.

Для порівняння: зараз закінчив займатися зубами приятель в Україні - заплатив та 12 000$ (здається 5 імплантів та 7 коронок).

Я останній раз був у турецького стоматолога в січні 2024 року - чистка зубів - порадили змінити коронки у 4-х зубів (бо «просіли ясна» - прийом у власника стоматології - порадив змінити 9 коронок (бо "через рік однаково будете міняти") - заміна 9 коронок = 900$ ( всі - цирконій).

Все ОК. З середи буду жити в Анталії - знову відвідаю ту ж клініку.

В неї з Канади прилітав приятель - здається 5 імплантів робив. Задоволений.

Економічно це вигідно, тому що:

- найдешевший переліт з Торонто в Стамбул (туди і назад) обходився мінімум в 350$, максимум в 550$.

- найдорожчій переліт, який був мене, взагалі це Київ - Сан Францисько 900$ (Swiss air). Дорожче квитків ніколи не було. На Новий рік ось скоро відлітаю в Чикаго - купив квитки з Тулузи по 675$ туди і назад (Air France). Взагалі авіаквитки із США в будь-яке місто Європи мають доволі помірну ціну, наприклад із Нью Йорка в Барселону все літо були квитки по 130€ в один бік.

Син мого львівського приятеля мешкає в Майямі, то вони регулярно літають на Нью Йорк з Варшави або з Кракова. Кажуть що дуже зручно: Львів - Варшава на потязі, ночівля в готелі - ранішній переліт на New York.

- це при тому, що тільки якщо ви в США відкрили рота у стоматолога - то вже заплатите 200$. Це ще нічого не лікували. Просто рота відкрили.

- якщо людина в США працює не далекобійником або на UBER, то - як правило - має повну медичну страховку з лімітом витрат на стоматологію в 2000$ на рік. Не завжди ці 2000$ використовують на карієс (! - якщо зуби цілі - і таке буває), гроші можуть «пропасти», тоді ставлять собі для вирівнювання зубів брекети. Тому всі ходять з рівненькими красивими зубами. І гроші не пропадають.



Якщо людина не дуже забезпечена в США або в Канаді - то при певних умовах вигідно і комфортно прилетіти із США або Канади щоби відвідати стоматолога та вирішити всі питання з зубами.

Наприклад, в грудні авіапереліт з Нью-Йорка в Анталію на тиждень-два вартує карколомні/сміші 442 євро. Якщо з відчутним комфортом - SWISS Air - 538 євро.

В той же час племінниця в Канаді водила своїх дітей в стоматологію - ридань та витрат якихось великих НЕ було.



В клініках в Туреччині працюють україномовні або російськомовні лікарі або перекладачі. Мене на прийомі у власника стоматологічної клініки Анталії завжди супроводжує перекладачка-асистент пані Наталя з української діаспори. Це наша українка, яка заміжня за турком.

А двоє синів та її мама зараз мешкають в Канаді. Спілкуємося…



Третє місце не можу стверджувати однозначно, бо особисто не звертався: це Німеччина.

Керуюсь тільки фактами найближчі приятелів.

Зараз другий рік там лікується від раку подруга жінки - в Україні її вже готували до поховання. В Німеччині поставили на ноги. Жива - здорова. Більше нічого не скажу, але факт є фактом.

Крім того, в Німеччині мешкає родина іншого приятеля - він з Харкова - ми познайомилися в гірськолижному центрі Анталії та разом майже щоденно каталися на лижах - а його жінка лежала в найкращій в Туреччині клініці лікування раком - в Medical Park Antalya. Рак крові, турки поставили на ноги (всього да 120 000€. З них Украінська держава заплатила 100 000€.). Реально витягнули з того світу - а зараз вони в Німеччині під наглядом німецьких лікарів - не так давно спілкувався - я обережно надавав компліменти жінці його - виглядає чудово.



Четверте - і мабуть найгірші місця - займають Нідерланди та Франція.

В Нідерландах все лікування виключно Парацетамолом. До спеціаліста можна попасти, якщо вдасться документально та практично - краще з юристом - довЕсти, що лікування Парацетамолом не допомогло.



Ще цікавіше система медичного обслуговування у Франції.

Все є - але виключно за направленням "Сімейного лікаря". Хі-хі.

А ось тут і фокус: я за рік прожиття у Франції я так і не зміг укласти Угоду з жодним із сімейних лікарів: вони «новеньких» пацієнтів просто не приймають. Зовсім не приймають - не реєструють ніяк, розказують, що немає лікарів, типу всі вийшли на пенсію, а новеньких немає.

Один раз на рік можна пройти більш-менш нормальну діагностику, але не чекайте направлення до спеціаліста: всі лікарі пішли на пенсію і нових немає від слова "немає".

Не жартую.

Взагалі прийом лікаря вартує від 25 до 60€.

Більшу частину витрат ТЕОРЕТИЧНО покриває наявна у всіх людей (і біженців з України) медична страховка (покриває від 75 до 100%), так само може покриватися від 75 до 100% ціни ліків.



На практиці всім цим або нелегко скористатися, або майже неможливо: треба все через сімейного лікаря, а до нього навіть просто записатися неможливо.

Що роблять наші люди?

Знайшли "хід конем": ургентні відділення лікарень не можуть не надати «швидку допомогу».



Якщо це гострий зубний біль - прийом миттєвий, якщо не гострий - треба записатися на прийом. Безкоштовно.

При центральних лікарнях міст існує кабінети ургентного прийому: туди може звернутися будь хто з будь-якою хворобою.

На прийомі один «універсальний» лікар і асистент.

Як правило треба чекати 3-5 годин (!).



Так що, панове, користуйтеся українською медициною, а зуби лікуйте в Анталії - два-в-одному: чудова стоматологія та відпочинок.

В морі ще купаються… температура повітря весь час 23…25 градусів, температура води у берегів Анталії 24,5 градуси.

Я там буду від середи, вже домовилися зустрітися з одним з учасників нашого форуму.

BIGor написав: безземельна людина тому що не може заробити в своїй країні - а в іншій вона може бути затребуваним спеціалістом. Читаю багато емігрантів, навіть в Польщі собі люди з доволі посередніми доходами беруть житло в іпотеку, що в Україні взагалі було малореальним.

В нас не дають житло в іпотеку, бо в нас неможна викидувати людей з дітьми на вулицю по закону. Тому банки не хочуть давати гроші на те на що людина не здатна заробити. Практика автокредитування показала, що ризики несплати дуже високі - люди просто не планують своє життя на майбутнє - в них нема додаткових доходів, і коли вони втрачають роботу чи бізнес - вони перестають платити. А з повітря ж гроші не візьмуться. На Заході закони набагато жорсткіші і якщо будинок віднімуть, то органи опіки віднімуть і дітей.

Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу.



В нас не дають житло в іпотеку, бо в нас неможна викидувати людей з дітьми на вулицю по закону. Тому банки не хочуть давати гроші на те на що людина не здатна заробити. Практика автокредитування показала, що ризики несплати дуже високі - люди просто не планують своє життя на майбутнє - в них нема додаткових доходів, і коли вони втрачають роботу чи бізнес - вони перестають платити. А з повітря ж гроші не візьмуться. На Заході закони набагато жорсткіші і якщо будинок віднімуть, то органи опіки віднімуть і дітей.

Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу.

Чого ж, в нас таки існує і іпотека, і автокредити. Мало того, з сучасним ростом ставок і іпотека до 22, і поточні пільгові програми порівнювані по ставкам з європейськими і американськими



Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу. В нас не дають житло в іпотеку, бо в нас неможна викидувати людей з дітьми на вулицю по закону. Тому банки не хочуть давати гроші на те на що людина не здатна заробити. Практика автокредитування показала, що ризики несплати дуже високі - люди просто не планують своє життя на майбутнє - в них нема додаткових доходів, і коли вони втрачають роботу чи бізнес - вони перестають платити. А з повітря ж гроші не візьмуться. На Заході закони набагато жорсткіші і якщо будинок віднімуть, то органи опіки віднімуть і дітей.Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу. Чого ж, в нас таки існує і іпотека, і автокредити. Мало того, з сучасним ростом ставок і іпотека до 22, і поточні пільгові програми порівнювані по ставкам з європейськими і американськими Чого ж, в нас таки існує і іпотека, і автокредити. Мало того, з сучасним ростом ставок і іпотека до 22, і поточні пільгові програми порівнювані по ставкам з європейськими і американськими Faceless

ну от я зайшов на сайт Ощадбанка https://www.oschadbank.ua/credit/kredit-pid-ipoteku - змінна ставка від 17%, стала від 19,7%. Плюс сюди додайте купу додаткових сталих платежів як страхування життя, страхування нерухомості ітд. Де тут схожість до ставок ЄС чи США?

Чого ж, в нас таки існує і іпотека, і автокредити. Мало того, з сучасним ростом ставок і іпотека до 22, і поточні пільгові програми порівнювані по ставкам з європейськими і американськими



Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу. В нас не дають житло в іпотеку, бо в нас неможна викидувати людей з дітьми на вулицю по закону. Тому банки не хочуть давати гроші на те на що людина не здатна заробити. Практика автокредитування показала, що ризики несплати дуже високі - люди просто не планують своє життя на майбутнє - в них нема додаткових доходів, і коли вони втрачають роботу чи бізнес - вони перестають платити. А з повітря ж гроші не візьмуться. На Заході закони набагато жорсткіші і якщо будинок віднімуть, то органи опіки віднімуть і дітей.Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу. Чого ж, в нас таки існує і іпотека, і автокредити. Мало того, з сучасним ростом ставок і іпотека до 22, і поточні пільгові програми порівнювані по ставкам з європейськими і американськими Чого ж, в нас таки існує і іпотека, і автокредити. Мало того, з сучасним ростом ставок і іпотека до 22, і поточні пільгові програми порівнювані по ставкам з європейськими і американськими



Чувак гонит по полной.

Заберут кредное жилье и забирают детей за это? Серьезно?

Так а зачем на этом останавливаться?

Может сразу разбирают на органы?

Народ, вы вообще верите в такое?

Если не будут платить по мортгиджу - да, заберут предмет залога.

Если будут основания, которые покажут, что к детям применяется насилие или дети будут умирать от голода или дети живут в запрещенных услових проживания по принуждению родителей, то заберут детей.

Но как сводить в одно предложение "заберут детей и заберут жилье"?

Это полнейший и откровенный гон!

Если заберут жилье, то если там что-то останется от реализации на аукционе (такое может быть, а может не быть)после погащения суммы задолженности то вернут.

Люди могут снять жилье.

Нормально, количество людей, которые живут в своем и арендном примерно сопоставимо.

Если говорить про демштаты, то для оказавшихся в непростой ситуации людей, есть масса вспомогательных программ. Особенно если есть дети. Причем эти программы не надо долго и нудно выбивать, достаточно позвонить по телефону, пройти идентификацию и после небольшого интервью получить фудстемпы (деньги на питание), медикейд (медицинскую страховку) и еще массу всяких помощей (в этом черные хорошо разбираются, у них свои люди расставлены на всех позициях в соцслужбах).

Когда-то можно было бесконечно сидеть на велфере, чем и занимались эмигранты из бссср. А фигли? За жилье платит 8-я программа, за медицину медикейд, за еду - фудстемпы. Велфер давал достаточно наличных. Сейчас вроде как велфер не настолько вырос как обесценился доллар и там людей к каким-то работам иногда привлекают - убирать в парках или что-то типа того. Чтобы все это получать, надо было доказать, что ты бедный. Для этого нельзя было иметь денег и активов (СД, сейвинги, стоки) на сумму более 2к и дорогую машину. Ну так бывшие "наши" работали за наличку и каталиись на либо юзаной машине либо на машине, которая зарегистрирована была на родственников.

Так что какой-то катастрофы не произойдет.

Найдут рент, будут получать пособия, со временем вырулят.

Чувак гонит по полной.

Заберут кредное жилье и забирают детей за это? Серьезно?

Так а зачем на этом останавливаться?

Может сразу разбирают на органы?

Народ, вы вообще верите в такое?

Если не будут платить по мортгиджу - да, заберут предмет залога.

Если будут основания, которые покажут, что к детям применяется насилие или дети будут умирать от голода или дети живут в запрещенных услових проживания по принуждению родителей, то заберут детей.

Но как сводить в одно предложение "заберут детей и заберут жилье"?

Это полнейший и откровенный гон!

Если заберут жилье, то если там что-то останется от реализации на аукционе (такое может быть, а может не быть)после погащения суммы задолженности то вернут.

Люди могут снять жилье.

Нормально, количество людей, которые живут в своем и арендном примерно сопоставимо.

Если говорить про демштаты, то для оказавшихся в непростой ситуации людей, есть масса вспомогательных программ. Особенно если есть дети. Причем эти программы не надо долго и нудно выбивать, достаточно позвонить по телефону, пройти идентификацию и после небольшого интервью получить фудстемпы (деньги на питание), медикейд (медицинскую страховку) и еще массу всяких помощей (в этом черные хорошо разбираются, у них свои люди расставлены на всех позициях в соцслужбах).

Когда-то можно было бесконечно сидеть на велфере, чем и занимались эмигранты из бссср. А фигли? За жилье платит 8-я программа, за медицину медикейд, за еду - фудстемпы. Велфер давал достаточно наличных. Сейчас вроде как велфер не настолько вырос как обесценился доллар и там людей к каким-то работам иногда привлекают - убирать в парках или что-то типа того. Чтобы все это получать, надо было доказать, что ты бедный. Для этого нельзя было иметь денег и активов (СД, сейвинги, стоки) на сумму более 2к и дорогую машину. Ну так бывшие "наши" работали за наличку и каталиись на либо юзаной машине либо на машине, которая зарегистрирована была на родственников.

Так что какой-то катастрофы не произойдет.

Найдут рент, будут получать пособия, со временем вырулят.

А в Украине ну прям таки медом намазано?

До 22 року можна було взяти без держпрограм по ставці нижче 10%, фіксовану на перші роки (до 5).

Зараз, зі зрозумілих причин, є сенс хіба в держпрограмах.

Хоча є й за 15%:

https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka

Зараз, зі зрозумілих причин, є сенс хіба в держпрограмах.

Хоча є й за 15%:

https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka До 22 року можна було взяти без держпрограм по ставці нижче 10%, фіксовану на перші роки (до 5).Зараз, зі зрозумілих причин, є сенс хіба в держпрограмах.Хоча є й за 15%: Faceless

Так что какой-то катастрофы не произойдет.

Найдут рент, будут получать пособия, со временем вырулят.

А в Украине ну прям таки медом намазано?

Найдут рент, будут получать пособия, со временем вырулят.

Заберут кредное жилье и забирают детей за это? Серьезно?

Так а зачем на этом останавливаться?

Так а зачем на этом останавливаться? Заберут кредное жилье и забирают детей за это? Серьезно?Так а зачем на этом останавливаться? За пособие ты в безопасном районе жилье не снимешь, и школа будет муниципальной - с наркотой и прочими прелестями. Как вариант можешь на убере гасать от зари до зари - тогда хватит и на няню и на моргидж. Но хватит ли здоровья.



За пособие ты в безопасном районе жилье не снимешь, и школа будет муниципальной - с наркотой и прочими прелестями. Как вариант можешь на убере гасать от зари до зари - тогда хватит и на няню и на моргидж. Но хватит ли здоровья.

Люди почему-то думают, что стоит им переехать и все чего у них не было в Украине им сразу бесплатно дадут. Дадут может и сразу, но в долг и по конской цене.

На продуктовых карточках долго не проживешь. Их хватит только на самую дешевую еду, от которой наберешь вес и посадишь все остальное - по внешности любого нейтива даже видно по карточкам ли он еду покупает или нет. Чудес не бывает - никто бесплатно тебе ничего не даст. Просто в Украине тебе сразу все прайсу предлагают, а в штатах по тройному прайсу, но с отложенным платежом. А платить сейчас и меньше или потом, но больше - выбор личный у каждого.

Так что какой-то катастрофы не произойдет.

Найдут рент, будут получать пособия, со временем вырулят.

А в Украине ну прям таки медом намазано?

Найдут рент, будут получать пособия, со временем вырулят.

Заберут кредное жилье и забирают детей за это? Серьезно?

Так а зачем на этом останавливаться?

Так а зачем на этом останавливаться? Заберут кредное жилье и забирают детей за это? Серьезно?Так а зачем на этом останавливаться? За пособие ты в безопасном районе жилье не снимешь, и школа будет муниципальной - с наркотой и прочими прелестями. Как вариант можешь на убере гасать от зари до зари - тогда хватит и на няню и на моргидж. Но хватит ли здоровья.



За пособие ты в безопасном районе жилье не снимешь, и школа будет муниципальной - с наркотой и прочими прелестями. Как вариант можешь на убере гасать от зари до зари - тогда хватит и на няню и на моргидж. Но хватит ли здоровья.

Люди почему-то думают, что стоит им переехать и все чего у них не было в Украине им сразу бесплатно дадут. Дадут може и сразу, но в долг и по конской цене.

На продуктовых карточках долго не проживешь. Их хватит только на самую дешевую еду, от которой наберешь вес и посадишь все остальное - по внешності любого нейтива даже видно по карточкам ли он еду покупает или нет. Чудес не бывает - никто бесплатно тебе ничего не даст. Просто в Украине тебе сразу все прайсу предлагают, а в штатах по тройному прайсу, но с отложенным платежом. А платить сейчас и меньше или потом, но больше - выбор личний у каждого.

Кажется, скоро мы дойдем до линчевания негров 😁

