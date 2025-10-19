Сибарит написав: 2587715 написав: rjkz написав:
Так что какой-то катастрофы не произойдет.
Найдут рент, будут получать пособия, со временем вырулят.
А в Украине ну прям таки медом намазано?
Заберут кредное жилье и забирают детей за это? Серьезно?
Так а зачем на этом останавливаться?
За пособие ты в безопасном районе жилье не снимешь, и школа будет муниципальной - с наркотой и прочими прелестями. Как вариант можешь на убере гасать от зари до зари - тогда хватит и на няню и на моргидж. Но хватит ли здоровья.
Люди почему-то думают, что стоит им переехать и все чего у них не было в Украине им сразу бесплатно дадут. Дадут может и сразу, но в долг и по конской цене.
за еду - фудстемпы.
На продуктовых карточках долго не проживешь. Их хватит только на самую дешевую еду, от которой наберешь вес и посадишь все остальное - по внешности любого нейтива даже видно по карточкам ли он еду покупает или нет. Чудес не бывает - никто бесплатно тебе ничего не даст. Просто в Украине тебе сразу все прайсу предлагают, а в штатах по тройному прайсу, но с отложенным платежом. А платить сейчас и меньше или потом, но больше - выбор личный у каждого.
Кажется, скоро мы дойдем до линчевания негров 😁
Не у чувака угар, я уже его и в игнор отправил, но тут в Вашем посте это вижу и для информирования участников форума, чтоб не велись на эту дичь, отвечу.
8-й программе абсолютно пофиг куда платить абы человек не вылезал из бюджета и снимал там, где ведет его территориальный офис.
То есть, если человек живет в НЙ, а хочет переехать в Калифорнию, то ему надо взять трансферваучер на Калифорнию. И офис в Калифорнии выдаст уже местный трансфер ваучер, в котором будут указаны требования к жилью и сумма, за которую нельзя вылазить. Например, несколько лет назад столкнулся с одной проблемой, в которой фигурировал ваучер одинокого человека. Там была сумма что-то порядка 1850 долларов и сказано что он может снять студию. Но человек нашел за эти деньги 1бдрм в хорошей локации южного Бруклина.
Недавно на глаза попался экспленейшн оф ваучер другого человека. Там уже сумма чуть более 3 к долларов. Это очень некисло можно снять. Это уже в общем-то можно снять или 2 бдрм в хорошей локации южного Бруклина или даже в хорошем районе северозападного Бруклина и может даже на Манхеттене. К слову, познакомился во время ковида с парой свежих иммигрантов из Киева, молодая пара айтищников. Они сняли в Мидтауне Манхеттена (то есть, пуповее не может быть) студию за 2к. Ну, это им повезло конечно, но тем не менее это возможно. Хотя я там-бы жить не хотел с детьми.
Фудстемпы. Для неработающего 440 долларов в месяц. Ну как-бы некисло. У нас, точно не считал, но на 4-х уходит где-то с 1,5 к в месяц.
Это без безумия, но и не ужимаемся особо.
Так что одинокому человеку, можно сказать, дают больше на шару, чем мы тратим заработанного на одного члена семьи.
Школы - где живешь там дети и идут в школы.
И то, что паблик скул - кошмар, это гон росийской пропаганды.
Да, такие есть, но смотря в каком районе.
Но и самые крутые школы НЙ - это паблик скулз.
Стэвисент Хай Скул - это самая крутая школа НЙ, туда мечтает попасть каждый амбициозный студент. И это паблик скул.
Бруклин тэк, Стейтен Айленд тэкникел хайскул - это крутейшие паблик скул с уклоном в хайтек. Есть хайскулз с медицинским, юридическим, научным и пр уклонами. Там часть предметов можно зачесть уже в коледже. И это все - паблик скулз.
Есть школы чуть попроще, но с рейтингом до 5/10 вполне нормальные.
Там действительно надо смотреть на район, ибо в черном районе будет контингент стремный, но там и рейтинга не будет.
И в хайскул можно поступать куда угодно в пределах города, это в элементари и мидл скул надо ходить "по прописке". Но мои дети ходили в элементари скул 8\10 и после нее с блеском были приняты в частную мидл скул.
И в мидл были с отличной успеваемостью после паблик скул.
Старший сдает стейт тесты с результатами близкими к максимальным по штату.
Младший чуть хуже, но все равно нормально.
В общем, чувак не знаю где находится (обычно так линчуют Штаты на раше), но пробует убедить меня, что я не должен верить тому что вокруг меня и что я знаю.
В Штатах много проблем, особенно сейчас.
Вот, встретил знакомую, ее сын, который родился когда-то тут , получил американское образование в кампутерсайнс, в Калихворнии остался без работы и уже несколько месяцев не может найти работу. Ну так во-первых, сейчас у всех почти такая ситуация, что или в любой момент могут уволить...или уже уволили и с работой не фонтан. Ну и в ряде профессий ИИ выталкивает лишних и идут оптимизации за счет увольнений.