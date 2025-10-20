Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2993299429952996 Додано: Нед 19 жов, 2025 20:37 Господар Вельзевула написав: 2587715 написав: Це все лише надування щок. Це все лише надування щок.



Все так. Врачи особо и не могут ничего,никакие и нигде, ну может хирурги талантливые, и то,как пойдет.

Но семья моего товарища -ухилянта ездит в Днепр даже к гинекологу, я уже молчу про стоматологию.Сам ухилянт ликуется удаленно гомеопатией, у днепровского гомеопата

Там п*дц, ото хрюква в бедронке и шматье как у нас. Остальное в разы дороже и хуже,особенно сервис. ж*** с стула поднять лень в государстве развитого социализма.

Я уже молчу при сервисы почт,доставок, приложения.. Каменный век. Даже Дии и Резерва нет Все так. Врачи особо и не могут ничего,никакие и нигде, ну может хирурги талантливые, и то,как пойдет.Но семья моего товарища -ухилянта ездит в Днепр даже к гинекологу, я уже молчу про стоматологию.Сам ухилянт ликуется удаленно гомеопатией, у днепровского гомеопатаТам п*дц, ото хрюква в бедронке и шматье как у нас. Остальное в разы дороже и хуже,особенно сервис. ж*** с стула поднять лень в государстве развитого социализма.Я уже молчу при сервисы почт,доставок, приложения.. Каменный век. Даже Дии и Резерва нет

не треба ляля, в РП є ePUAP, і банки мають додатки, і банкІД в них був коли в ненці навіть про нього і не думали, і ще багато чого (напр. нотаріальна копія 10 злотих, вважай задурно, може тепер дорожче) ... не треба ляля, в РП є ePUAP, і банки мають додатки, і банкІД в них був коли в ненці навіть про нього і не думали, і ще багато чого (напр. нотаріальна копія 10 злотих, вважай задурно, може тепер дорожче) ... flyman

Повідомлень: 41226 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1617 раз. Подякували: 2863 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 жов, 2025 20:52 2587715 написав: BIGor написав: безземельна людина тому що не може заробити в своїй країні - а в іншій вона може бути затребуваним спеціалістом. Читаю багато емігрантів, навіть в Польщі собі люди з доволі посередніми доходами беруть житло в іпотеку, що в Україні взагалі було малореальним. безземельна людина тому що не може заробити в своїй країні - а в іншій вона може бути затребуваним спеціалістом. Читаю багато емігрантів, навіть в Польщі собі люди з доволі посередніми доходами беруть житло в іпотеку, що в Україні взагалі було малореальним. В нас не дають житло в іпотеку, бо в нас неможна викидувати людей з дітьми на вулицю по закону. Тому банки не хочуть давати гроші на те на що людина не здатна заробити. Практика автокредитування показала, що ризики несплати дуже високі - люди просто не планують своє життя на майбутнє - в них нема додаткових доходів, і коли вони втрачають роботу чи бізнес - вони перестають платити. А з повітря ж гроші не візьмуться. На Заході закони набагато жорсткіші і якщо будинок віднімуть, то органи опіки віднімуть і дітей.



Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу. В нас не дають житло в іпотеку, бо в нас неможна викидувати людей з дітьми на вулицю по закону. Тому банки не хочуть давати гроші на те на що людина не здатна заробити. Практика автокредитування показала, що ризики несплати дуже високі - люди просто не планують своє життя на майбутнє - в них нема додаткових доходів, і коли вони втрачають роботу чи бізнес - вони перестають платити. А з повітря ж гроші не візьмуться. На Заході закони набагато жорсткіші і якщо будинок віднімуть, то органи опіки віднімуть і дітей.Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу.

І в нас комунальні платежі можна не платити роками (лох сусід/сусідка заплатить і за себе і за цього розумного хлопця/дівчину) І в нас комунальні платежі можна не платити роками (лох сусід/сусідка заплатить і за себе і за цього розумного хлопця/дівчину) flyman

Повідомлень: 41226 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1617 раз. Подякували: 2863 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 жов, 2025 02:14 Сибарит написав: 2587715 написав: rjkz написав: Так что какой-то катастрофы не произойдет.

Найдут рент, будут получать пособия, со временем вырулят.

А в Украине ну прям таки медом намазано? Так что какой-то катастрофы не произойдет.Найдут рент, будут получать пособия, со временем вырулят.А в Украине ну прям таки медом намазано? rjkz написав: Заберут кредное жилье и забирают детей за это? Серьезно?

Так а зачем на этом останавливаться? Заберут кредное жилье и забирают детей за это? Серьезно?Так а зачем на этом останавливаться? За пособие ты в безопасном районе жилье не снимешь, и школа будет муниципальной - с наркотой и прочими прелестями. Как вариант можешь на убере гасать от зари до зари - тогда хватит и на няню и на моргидж. Но хватит ли здоровья.



Люди почему-то думают, что стоит им переехать и все чего у них не было в Украине им сразу бесплатно дадут. Дадут может и сразу, но в долг и по конской цене. rjkz написав: за еду - фудстемпы. за еду - фудстемпы. На продуктовых карточках долго не проживешь. Их хватит только на самую дешевую еду, от которой наберешь вес и посадишь все остальное - по внешности любого нейтива даже видно по карточкам ли он еду покупает или нет. Чудес не бывает - никто бесплатно тебе ничего не даст. Просто в Украине тебе сразу все прайсу предлагают, а в штатах по тройному прайсу, но с отложенным платежом. А платить сейчас и меньше или потом, но больше - выбор личный у каждого. За пособие ты в безопасном районе жилье не снимешь, и школа будет муниципальной - с наркотой и прочими прелестями. Как вариант можешь на убере гасать от зари до зари - тогда хватит и на няню и на моргидж. Но хватит ли здоровья.Люди почему-то думают, что стоит им переехать и все чего у них не было в Украине им сразу бесплатно дадут. Дадут может и сразу, но в долг и по конской цене.На продуктовых карточках долго не проживешь. Их хватит только на самую дешевую еду, от которой наберешь вес и посадишь все остальное - по внешности любого нейтива даже видно по карточкам ли он еду покупает или нет. Чудес не бывает - никто бесплатно тебе ничего не даст. Просто в Украине тебе сразу все прайсу предлагают, а в штатах по тройному прайсу, но с отложенным платежом. А платить сейчас и меньше или потом, но больше - выбор личный у каждого.

Кажется, скоро мы дойдем до линчевания негров 😁 Кажется, скоро мы дойдем до линчевания негров 😁 \

\



Не у чувака угар, я уже его и в игнор отправил, но тут в Вашем посте это вижу и для информирования участников форума, чтоб не велись на эту дичь, отвечу.

8-й программе абсолютно пофиг куда платить абы человек не вылезал из бюджета и снимал там, где ведет его территориальный офис.

То есть, если человек живет в НЙ, а хочет переехать в Калифорнию, то ему надо взять трансферваучер на Калифорнию. И офис в Калифорнии выдаст уже местный трансфер ваучер, в котором будут указаны требования к жилью и сумма, за которую нельзя вылазить. Например, несколько лет назад столкнулся с одной проблемой, в которой фигурировал ваучер одинокого человека. Там была сумма что-то порядка 1850 долларов и сказано что он может снять студию. Но человек нашел за эти деньги 1бдрм в хорошей локации южного Бруклина.

Недавно на глаза попался экспленейшн оф ваучер другого человека. Там уже сумма чуть более 3 к долларов. Это очень некисло можно снять. Это уже в общем-то можно снять или 2 бдрм в хорошей локации южного Бруклина или даже в хорошем районе северозападного Бруклина и может даже на Манхеттене. К слову, познакомился во время ковида с парой свежих иммигрантов из Киева, молодая пара айтищников. Они сняли в Мидтауне Манхеттена (то есть, пуповее не может быть) студию за 2к. Ну, это им повезло конечно, но тем не менее это возможно. Хотя я там-бы жить не хотел с детьми.

Фудстемпы. Для неработающего 440 долларов в месяц. Ну как-бы некисло. У нас, точно не считал, но на 4-х уходит где-то с 1,5 к в месяц.

Это без безумия, но и не ужимаемся особо.

Так что одинокому человеку, можно сказать, дают больше на шару, чем мы тратим заработанного на одного члена семьи.



Школы - где живешь там дети и идут в школы.

И то, что паблик скул - кошмар, это гон росийской пропаганды.

Да, такие есть, но смотря в каком районе.

Но и самые крутые школы НЙ - это паблик скулз.

Стэвисент Хай Скул - это самая крутая школа НЙ, туда мечтает попасть каждый амбициозный студент. И это паблик скул.

Бруклин тэк, Стейтен Айленд тэкникел хайскул - это крутейшие паблик скул с уклоном в хайтек. Есть хайскулз с медицинским, юридическим, научным и пр уклонами. Там часть предметов можно зачесть уже в коледже. И это все - паблик скулз.

Есть школы чуть попроще, но с рейтингом до 5/10 вполне нормальные.

Там действительно надо смотреть на район, ибо в черном районе будет контингент стремный, но там и рейтинга не будет.

И в хайскул можно поступать куда угодно в пределах города, это в элементари и мидл скул надо ходить "по прописке". Но мои дети ходили в элементари скул 8\10 и после нее с блеском были приняты в частную мидл скул.

И в мидл были с отличной успеваемостью после паблик скул.

Старший сдает стейт тесты с результатами близкими к максимальным по штату.

Младший чуть хуже, но все равно нормально.



В общем, чувак не знаю где находится (обычно так линчуют Штаты на раше), но пробует убедить меня, что я не должен верить тому что вокруг меня и что я знаю.

В Штатах много проблем, особенно сейчас.

Вот, встретил знакомую, ее сын, который родился когда-то тут , получил американское образование в кампутерсайнс, в Калихворнии остался без работы и уже несколько месяцев не может найти работу. Ну так во-первых, сейчас у всех почти такая ситуация, что или в любой момент могут уволить...или уже уволили и с работой не фонтан. Ну и в ряде профессий ИИ выталкивает лишних и идут оптимизации за счет увольнений. Не у чувака угар, я уже его и в игнор отправил, но тут в Вашем посте это вижу и для информирования участников форума, чтоб не велись на эту дичь, отвечу.8-й программе абсолютно пофиг куда платить абы человек не вылезал из бюджета и снимал там, где ведет его территориальный офис.То есть, если человек живет в НЙ, а хочет переехать в Калифорнию, то ему надо взять трансферваучер на Калифорнию. И офис в Калифорнии выдаст уже местный трансфер ваучер, в котором будут указаны требования к жилью и сумма, за которую нельзя вылазить. Например, несколько лет назад столкнулся с одной проблемой, в которой фигурировал ваучер одинокого человека. Там была сумма что-то порядка 1850 долларов и сказано что он может снять студию. Но человек нашел за эти деньги 1бдрм в хорошей локации южного Бруклина.Недавно на глаза попался экспленейшн оф ваучер другого человека. Там уже сумма чуть более 3 к долларов. Это очень некисло можно снять. Это уже в общем-то можно снять или 2 бдрм в хорошей локации южного Бруклина или даже в хорошем районе северозападного Бруклина и может даже на Манхеттене. К слову, познакомился во время ковида с парой свежих иммигрантов из Киева, молодая пара айтищников. Они сняли в Мидтауне Манхеттена (то есть, пуповее не может быть) студию за 2к. Ну, это им повезло конечно, но тем не менее это возможно. Хотя я там-бы жить не хотел с детьми.Фудстемпы. Для неработающего 440 долларов в месяц. Ну как-бы некисло. У нас, точно не считал, но на 4-х уходит где-то с 1,5 к в месяц.Это без безумия, но и не ужимаемся особо.Так что одинокому человеку, можно сказать, дают больше на шару, чем мы тратим заработанного на одного члена семьи.Школы - где живешь там дети и идут в школы.И то, что паблик скул - кошмар, это гон росийской пропаганды.Да, такие есть, но смотря в каком районе.Но и самые крутые школы НЙ - это паблик скулз.Стэвисент Хай Скул - это самая крутая школа НЙ, туда мечтает попасть каждый амбициозный студент. И это паблик скул.Бруклин тэк, Стейтен Айленд тэкникел хайскул - это крутейшие паблик скул с уклоном в хайтек. Есть хайскулз с медицинским, юридическим, научным и пр уклонами. Там часть предметов можно зачесть уже в коледже. И это все - паблик скулз.Есть школы чуть попроще, но с рейтингом до 5/10 вполне нормальные.Там действительно надо смотреть на район, ибо в черном районе будет контингент стремный, но там и рейтинга не будет.И в хайскул можно поступать куда угодно в пределах города, это в элементари и мидл скул надо ходить "по прописке". Но мои дети ходили в элементари скул 8\10 и после нее с блеском были приняты в частную мидл скул.И в мидл были с отличной успеваемостью после паблик скул.Старший сдает стейт тесты с результатами близкими к максимальным по штату.Младший чуть хуже, но все равно нормально.В общем, чувак не знаю где находится (обычно так линчуют Штаты на раше), но пробует убедить меня, что я не должен верить тому что вокруг меня и что я знаю.В Штатах много проблем, особенно сейчас.Вот, встретил знакомую, ее сын, который родился когда-то тут , получил американское образование в кампутерсайнс, в Калихворнии остался без работы и уже несколько месяцев не может найти работу. Ну так во-первых, сейчас у всех почти такая ситуация, что или в любой момент могут уволить...или уже уволили и с работой не фонтан. Ну и в ряде профессий ИИ выталкивает лишних и идут оптимизации за счет увольнений. Востаннє редагувалось rjkz в Пон 20 жов, 2025 02:34, всього редагувалось 1 раз. rjkz

Повідомлень: 17930 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8750 раз. Подякували: 5525 раз. Профіль 10 6 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 жов, 2025 02:24 Re: Еміграція, заробітчанство Кстати, хотел спросить у того чувака, а сколько стоят продукты у них на раше?

Ибо уже выяснили, что кроме "борщевого набора" в НЙ примерно сопоставимые с киевскими цены. Уже и яйца подешевели. Есть менее 3 долларов за дозу (12 щт).

Ну и как в том, анекдоте, когда пуйло попал в будущее, идет по Маскве, все ему нравится, люди везде сытые, доброжелательные, вежливые.

Жарко стало, защел пива попить, ему налили, он "Сколько с меня?"- "15 гривен". rjkz

Повідомлень: 17930 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8750 раз. Подякували: 5525 раз. Профіль 10 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 жов, 2025 07:50 rjkz написав: Не у чувака угар, я уже его и в игнор отправил, но тут в Вашем посте это вижу и для информирования участников форума, чтоб не велись на эту дичь, отвечу.

8-й программе абсолютно пофиг куда платить абы человек не вылезал из бюджета и снимал там, где ведет его территориальный офис.

То есть, если человек живет в НЙ, а хочет переехать в Калифорнию, то ему надо взять трансферваучер на Калифорнию. И офис в Калифорнии выдаст уже местный трансфер ваучер, в котором будут указаны требования к жилью и сумма, за которую нельзя вылазить. Например, несколько лет назад столкнулся с одной проблемой, в которой фигурировал ваучер одинокого человека. Там была сумма что-то порядка 1850 долларов и сказано что он может снять студию. Но человек нашел за эти деньги 1бдрм в хорошей локации южного Бруклина.

Недавно на глаза попался экспленейшн оф ваучер другого человека. Там уже сумма чуть более 3 к долларов. Это очень некисло можно снять. Это уже в общем-то можно снять или 2 бдрм в хорошей локации южного Бруклина или даже в хорошем районе северозападного Бруклина и может даже на Манхеттене. К слову, познакомился во время ковида с парой свежих иммигрантов из Киева, молодая пара айтищников. Они сняли в Мидтауне Манхеттена (то есть, пуповее не может быть) студию за 2к. Ну, это им повезло конечно, но тем не менее это возможно. Хотя я там-бы жить не хотел с детьми.

Фудстемпы. Для неработающего 440 долларов в месяц. Ну как-бы некисло. У нас, точно не считал, но на 4-х уходит где-то с 1,5 к в месяц.

Это без безумия, но и не ужимаемся особо.

Так что одинокому человеку, можно сказать, дают больше на шару, чем мы тратим заработанного на одного члена семьи.



Школы - где живешь там дети и идут в школы.

И то, что паблик скул - кошмар, это гон росийской пропаганды.

Да, такие есть, но смотря в каком районе.

Но и самые крутые школы НЙ - это паблик скулз.

Стэвисент Хай Скул - это самая крутая школа НЙ, туда мечтает попасть каждый амбициозный студент. И это паблик скул.

Бруклин тэк, Стейтен Айленд тэкникел хайскул - это крутейшие паблик скул с уклоном в хайтек. Есть хайскулз с медицинским, юридическим, научным и пр уклонами. Там часть предметов можно зачесть уже в коледже. И это все - паблик скулз.

Есть школы чуть попроще, но с рейтингом до 5/10 вполне нормальные.

Там действительно надо смотреть на район, ибо в черном районе будет контингент стремный, но там и рейтинга не будет.

И в хайскул можно поступать куда угодно в пределах города, это в элементари и мидл скул надо ходить "по прописке". Но мои дети ходили в элементари скул 8\10 и после нее с блеском были приняты в частную мидл скул.

И в мидл были с отличной успеваемостью после паблик скул.

Старший сдает стейт тесты с результатами близкими к максимальным по штату.

Младший чуть хуже, но все равно нормально.



В общем, чувак не знаю где находится (обычно так линчуют Штаты на раше), но пробует убедить меня, что я не должен верить тому что вокруг меня и что я знаю.

В Штатах много проблем, особенно сейчас.

Вот, встретил знакомую, ее сын, который родился когда-то тут , получил американское образование в кампутерсайнс, в Калихворнии остался без работы и уже несколько месяцев не может найти работу. Ну так во-первых, сейчас у всех почти такая ситуация, что или в любой момент могут уволить...или уже уволили и с работой не фонтан. Ну и в ряде профессий ИИ выталкивает лишних и идут оптимизации за счет увольнений. Не у чувака угар, я уже его и в игнор отправил, но тут в Вашем посте это вижу и для информирования участников форума, чтоб не велись на эту дичь, отвечу.8-й программе абсолютно пофиг куда платить абы человек не вылезал из бюджета и снимал там, где ведет его территориальный офис.То есть, если человек живет в НЙ, а хочет переехать в Калифорнию, то ему надо взять трансферваучер на Калифорнию. И офис в Калифорнии выдаст уже местный трансфер ваучер, в котором будут указаны требования к жилью и сумма, за которую нельзя вылазить. Например, несколько лет назад столкнулся с одной проблемой, в которой фигурировал ваучер одинокого человека. Там была сумма что-то порядка 1850 долларов и сказано что он может снять студию. Но человек нашел за эти деньги 1бдрм в хорошей локации южного Бруклина.Недавно на глаза попался экспленейшн оф ваучер другого человека. Там уже сумма чуть более 3 к долларов. Это очень некисло можно снять. Это уже в общем-то можно снять или 2 бдрм в хорошей локации южного Бруклина или даже в хорошем районе северозападного Бруклина и может даже на Манхеттене. К слову, познакомился во время ковида с парой свежих иммигрантов из Киева, молодая пара айтищников. Они сняли в Мидтауне Манхеттена (то есть, пуповее не может быть) студию за 2к. Ну, это им повезло конечно, но тем не менее это возможно. Хотя я там-бы жить не хотел с детьми.Фудстемпы. Для неработающего 440 долларов в месяц. Ну как-бы некисло. У нас, точно не считал, но на 4-х уходит где-то с 1,5 к в месяц.Это без безумия, но и не ужимаемся особо.Так что одинокому человеку, можно сказать, дают больше на шару, чем мы тратим заработанного на одного члена семьи.Школы - где живешь там дети и идут в школы.И то, что паблик скул - кошмар, это гон росийской пропаганды.Да, такие есть, но смотря в каком районе.Но и самые крутые школы НЙ - это паблик скулз.Стэвисент Хай Скул - это самая крутая школа НЙ, туда мечтает попасть каждый амбициозный студент. И это паблик скул.Бруклин тэк, Стейтен Айленд тэкникел хайскул - это крутейшие паблик скул с уклоном в хайтек. Есть хайскулз с медицинским, юридическим, научным и пр уклонами. Там часть предметов можно зачесть уже в коледже. И это все - паблик скулз.Есть школы чуть попроще, но с рейтингом до 5/10 вполне нормальные.Там действительно надо смотреть на район, ибо в черном районе будет контингент стремный, но там и рейтинга не будет.И в хайскул можно поступать куда угодно в пределах города, это в элементари и мидл скул надо ходить "по прописке". Но мои дети ходили в элементари скул 8\10 и после нее с блеском были приняты в частную мидл скул.И в мидл были с отличной успеваемостью после паблик скул.Старший сдает стейт тесты с результатами близкими к максимальным по штату.Младший чуть хуже, но все равно нормально.В общем, чувак не знаю где находится (обычно так линчуют Штаты на раше), но пробует убедить меня, что я не должен верить тому что вокруг меня и что я знаю.В Штатах много проблем, особенно сейчас.Вот, встретил знакомую, ее сын, который родился когда-то тут , получил американское образование в кампутерсайнс, в Калихворнии остался без работы и уже несколько месяцев не может найти работу. Ну так во-первых, сейчас у всех почти такая ситуация, что или в любой момент могут уволить...или уже уволили и с работой не фонтан. Ну и в ряде профессий ИИ выталкивает лишних и идут оптимизации за счет увольнений.

Это такие сказки Венского леса, что даже комментировать неловко. Вам бы книжки писать. 1бд в НЙ это где-то 3к старт, ну а про остальное - даже смешно. Максимум что на пособие можно снять это койку в хостеле при какой-то церкви, и соседями будут китайцы снимающие 1 койку на троих чтоб спать там посменно)



Такими баснями промышляют в основном люди зарабатывающие на потоках эмигрантов - эмиграционные адвокаты, преподаватели курсов тестировщиков каких-нибудь и обещающие райскую жизнь и гарантированную работу. Не верьте, люди по Ю4Ю в аэропортах неделями живут, потом в машинах, если повезет купить. Никто им никакого жилья бесплатно не дает - оно там стоит уйму бобла, просто на зиллоу цены посмотрите прежде чем хавать эту дичь Это такие сказки Венского леса, что даже комментировать неловко. Вам бы книжки писать. 1бд в НЙ это где-то 3к старт, ну а про остальное - даже смешно. Максимум что на пособие можно снять это койку в хостеле при какой-то церкви, и соседями будут китайцы снимающие 1 койку на троих чтоб спать там посменно)Такими баснями промышляют в основном люди зарабатывающие на потоках эмигрантов - эмиграционные адвокаты, преподаватели курсов тестировщиков каких-нибудь и обещающие райскую жизнь и гарантированную работу. Не верьте, люди по Ю4Ю в аэропортах неделями живут, потом в машинах, если повезет купить. Никто им никакого жилья бесплатно не дает - оно там стоит уйму бобла, просто на зиллоу цены посмотрите прежде чем хавать эту дичь 2587715

Повідомлень: 213 З нами з: 25.12.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 жов, 2025 08:04 2587715 написав: Faceless написав: От про медицину. У знайомих в Канаді трапилася біда - відрив тромбу, затряг в легенях. Плюс якесь запалення.

З 20-го разу змогли попасти в вену, перед КТ, щоб ввести контраст. І все одно мимо вени натікло.

Після того викачали з легені майже літр рідини.

Після процедури, в напівпритомному стані, попросили з кабінету, бо "вже шоста ми зачиняємось" (ну, мабуть, бо це не госпіталізація)

Якщо знов стане зле, це знов в загальну чергу, в якій чекали 8(!) годин От про медицину. У знайомих в Канаді трапилася біда - відрив тромбу, затряг в легенях. Плюс якесь запалення.З 20-го разу змогли попасти в вену, перед КТ, щоб ввести контраст. І все одно мимо вени натікло.Після того викачали з легені майже літр рідини.Після процедури, в напівпритомному стані, попросили з кабінету, бо "вже шоста ми зачиняємось" (ну, мабуть, бо це не госпіталізація)Якщо знов стане зле, це знов в загальну чергу, в якій чекали 8(!) годин Мораль - жить надо там где у вас есть собственность - земля, недвига, озерцо может. Если что-то такое есть, то будут и деньги. Будут деньги - найдёте и врача хорошего. А если ничего нет, то не стоит советовать кому куда ехать - безземельный крестьянин живет в долгах поколениями в 99% случаев, независимо от того в какой он стране. Разница в Юрьев день только в том, сколько ему и какой пан готов дать в долг. На Западе в долг дают больше, но и панщину отрабатывать дольше придется. Вся эта красивая жизнь как на картинках, с домом и двумя машинами, не дается бесплатно - если нет каких-то уникальных талантов, то за это придется пахать по 50 часов в неделю без продыху. Если заболеешь или сократят и не найдешь новую работу, потому что тебя заменил ИИ - потеряешь все что имел. Мораль - жить надо там где у вас есть собственность - земля, недвига, озерцо может. Если что-то такое есть, то будут и деньги. Будут деньги - найдёте и врача хорошего. А если ничего нет, то не стоит советовать кому куда ехать - безземельный крестьянин живет в долгах поколениями в 99% случаев, независимо от того в какой он стране. Разница в Юрьев день только в том, сколько ему и какой пан готов дать в долг. На Западе в долг дают больше, но и панщину отрабатывать дольше придется. Вся эта красивая жизнь как на картинках, с домом и двумя машинами, не дается бесплатно - если нет каких-то уникальных талантов, то за это придется пахать по 50 часов в неделю без продыху. Если заболеешь или сократят и не найдешь новую работу, потому что тебя заменил ИИ - потеряешь все что имел.

Правильно пишете.

В богатых странах народ впахивает с утра и до ночи. Шары нет нигде.

Вопрос в том, что необходимость пахоты - надо организовать для бедных. Причем без откровенного насилия, как это было в СССР в 1930-1980-е (концлагеря, голодомор, статья за тунеядство). Американцы, немцы, японцы, французы - умеют.

Украинская Ылита - нет, не умеет и не старается уметь. Даже не в состоянии создать и масштабировать свои ракеты за 11 лет войны! Правильно пишете.В богатых странах народ впахивает с утра и до ночи. Шары нет нигде.Вопрос в том, что необходимость пахоты - надо организовать для бедных. Причем без откровенного насилия, как это было в СССР в 1930-1980-е (концлагеря, голодомор, статья за тунеядство). Американцы, немцы, японцы, французы - умеют.Украинская Ылита - нет, не умеет и не старается уметь. Даже не в состоянии создать и масштабировать свои ракеты за 11 лет войны! Frant

Повідомлень: 23287 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1778 раз. Подякували: 2581 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 жов, 2025 08:09 BIGor написав: 2587715 написав: slonomag написав: Так если посудить, то украинцы со всякими олх, розетками, алиэкспрессами наверное богаче испанцев будут - у нас это как-то быстрее все развилось и прижилось, и соответственно объем онлайн продаж наверное на порядок выше чем тут. Так если посудить, то украинцы со всякими олх, розетками, алиэкспрессами наверное богаче испанцев будут - у нас это как-то быстрее все развилось и прижилось, и соответственно объем онлайн продаж наверное на порядок выше чем тут. есть разные товары, в том числе и цифровые, не обязательно ширпотреб. Но даже просто пообщавшись с людьми из разных стран легко понять где есть деньги и какая-то бизнес-активность, а где только социал.



Профанацией счастливой западной жизни наши власти просто выдавливали бедный люд из страны, так как его тут было слишком много. есть разные товары, в том числе и цифровые, не обязательно ширпотреб. Но даже просто пообщавшись с людьми из разных стран легко понять где есть деньги и какая-то бизнес-активность, а где только социал.

Щось дуже дивно, видавили бідних закордон, а в Україні лишились тільки багатії? Брєд. Щось дуже дивно, видавили бідних закордон, а в Україні лишились тільки багатії? Брєд.

Война решила две проблемы, которые украинская Ылита не могла решить: избыток дешёвой рабочей силы и избыток дешёвой электроэнергии.

Есть ещё избыток территории, но этот вопрос тоже решается, наследниками грушевского, петлюры, скоропадского, януковича, ющенка. Война решила две проблемы, которые украинская Ылита не могла решить: избыток дешёвой рабочей силы и избыток дешёвой электроэнергии.Есть ещё избыток территории, но этот вопрос тоже решается, наследниками грушевского, петлюры, скоропадского, януковича, ющенка. Frant

Повідомлень: 23287 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1778 раз. Подякували: 2581 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2993299429952996 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless