Кажуть, там ще й працювати требабарабашов написав:Я тоже хочу в Калифорнию на такую же зарплату
Додано: Сер 22 жов, 2025 22:01
Re: Еміграція, заробітчанство
Кажуть, там ще й працювати треба
Додано: Сер 22 жов, 2025 22:04
Re: Еміграція, заробітчанство
І якось перебити ціною сланцевий газ.
Додано: Сер 22 жов, 2025 23:25
В Штатах сейчас тоже не весело.
Не знаю насколько это сравнимо с Канадой или другими странами, но безработица растет как снежный ком.
Еще и шатдаун этот долбанный, под который Трамп выкидывает людей с работы.
Разговаривал со знакомым, который в США с 1992 года, он говорит, что такое бывало. Но надо быть готовым и к тому, чтто такая ситуация может продлиться несколько лет. Когда он приехал безработица была около 15%.
Жена уже несколько месяцев ищет работу по бухгалтерии (весной закончила учебу в сити каледже), была вчера на ярмарке вакансий в Манхеттене, 40 минут только на вход очередь. В результате только 4 резюме оставила.
Народ огромная толпа ищущих работу на стенде службы парков.
Это говорит о глубине ж)пы.
Раньше туда никто не шел, принуждали туда идти на временную работу тех, кто на велфере сидит (фактически тунеядцы).
Кстати, когда-то еще один кадр расказывал как они в начали 90-х приехали, работы не было. Говорит, идет с внучкой по Брайтону, она просит купить пирожок.
А у него один доллар в кармане. Брался за любую работу. Была "биржа труда" (сейчас типа того возле хоум дипо, только там сейчас нелегалы ищут работу за кэш), туда приходили взять кому нужен работник на разовую работу. Иногда платили очень мало иногда кидали.
В общем, если есть возможность попасть в Штаты (например в Гринкард лоттери выиграли), то пренебрегать ей вроде как не стоит.
Но если нет запаса денег, то надо хорошо думать или ехать.
Не лучшие времена.
Ю4Юшников обложили сборами (найду видос, вложу) и мало того, что у многих закончился и статус и разрешение на работу, так еще и запретили работать тракдрайверами. Теперь СДЛ только для граждан и гринкардхолдеров.
В общем, Ю4Ющники поятнулись на выход. Уже довольно много блогеров кто по Ю4Ю уехало или собирается уезжать.
Додано: Сер 22 жов, 2025 23:30
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну вот, к примеру это:
