Кажуть, там ще й працювати требабарабашов написав:Я тоже хочу в Калифорнию на такую же зарплату
Додано: Сер 22 жов, 2025 22:01
Re: Еміграція, заробітчанство
Кажуть, там ще й працювати треба
Додано: Сер 22 жов, 2025 22:04
Re: Еміграція, заробітчанство
І якось перебити ціною сланцевий газ.
Додано: Сер 22 жов, 2025 23:25
В Штатах сейчас тоже не весело.
Не знаю насколько это сравнимо с Канадой или другими странами, но безработица растет как снежный ком.
Еще и шатдаун этот долбанный, под который Трамп выкидывает людей с работы.
Разговаривал со знакомым, который в США с 1992 года, он говорит, что такое бывало. Но надо быть готовым и к тому, чтто такая ситуация может продлиться несколько лет. Когда он приехал безработица была около 15%.
Жена уже несколько месяцев ищет работу по бухгалтерии (весной закончила учебу в сити каледже), была вчера на ярмарке вакансий в Манхеттене, 40 минут только на вход очередь. В результате только 4 резюме оставила.
Народ огромная толпа ищущих работу на стенде службы парков.
Это говорит о глубине ж)пы.
Раньше туда никто не шел, принуждали туда идти на временную работу тех, кто на велфере сидит (фактически тунеядцы).
Кстати, когда-то еще один кадр расказывал как они в начали 90-х приехали, работы не было. Говорит, идет с внучкой по Брайтону, она просит купить пирожок.
А у него один доллар в кармане. Брался за любую работу. Была "биржа труда" (сейчас типа того возле хоум дипо, только там сейчас нелегалы ищут работу за кэш), туда приходили взять кому нужен работник на разовую работу. Иногда платили очень мало иногда кидали.
В общем, если есть возможность попасть в Штаты (например в Гринкард лоттери выиграли), то пренебрегать ей вроде как не стоит.
Но если нет запаса денег, то надо хорошо думать или ехать.
Не лучшие времена.
Ю4Юшников обложили сборами (найду видос, вложу) и мало того, что у многих закончился и статус и разрешение на работу, так еще и запретили работать тракдрайверами. Теперь СДЛ только для граждан и гринкардхолдеров.
В общем, Ю4Ющники поятнулись на выход. Уже довольно много блогеров кто по Ю4Ю уехало или собирается уезжать.
Додано: Сер 22 жов, 2025 23:30
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну вот, к примеру это:
Додано: Чет 23 жов, 2025 07:07
Бухгалтерам будет нелегко нашёл тут бложек поляка долго живущего в бундесе :
Если вкратце налоговая служба начинает внедрение ИИ в начисление налогов в тч с доходов граждан, тоесть ИИ на основании данных о тебе будет вычислить сколько нужно, платить, а ты с этим соглашается или нет. Соответственно куча налоговых инспектора и с другой стороны финансовых консультантов которые помагали в заполнении декларации на мороз.
Раньше кризисы на рынке труда были бо просто не было роботы, а теперь работа будет, просто её будут выполнять роботы и ИИ. И даже ХЗ как к этому готовиться.Так, что гарантированый базовый доход онли. И то до поры пока роботы не решат, что пора перестать кормить кожаные мешки. 😏
Додано: Чет 23 жов, 2025 10:15
Так-так-так….
І де ж воно тоді в світі краще жити?
Де ж приткнутися?
Вчора о 23:00 літак авіакомпанії Corendоn приземлився в аеропорту Анталії.
Літак був повний/повнісінький пасажирами, які прямо із Швейцарії прибули у відомий міжнародний курорт.
Вже о 23:30 я стояв біля StarBucks - місці зустрічі з менеджером компанії Sixt тих, хто взяв авто в прокат.
Таких виявилося 6 - всі сіли в новенький мікроавтобус марки Ford та були доставлені до офісу та парковці компанії.
Перше, що скидається на очі, це автодороги та людський «движняк».
Автодороги значно кращі, ніж у Франціі.
Людей - як мурах, особливо це видно після напівпорожнього «Євро аеропорту» Базеля, який працює відразу на три країни: Франція+Швейцарія+Німеччина.
Я не був в Анталії вже більше року.
Весь цей час тихенько дрімала інвестиція 2017 року: їсти майже не просить: квартплата 17$ на місяць та суворий нагляд Голови ОСББ.
Їхав вулицями та деякі місця не міг пригадати: так все змінилося за рік. Це при тому, що вже 1/2 року сидить в тюрмі мер Анталіі, якого відправили в буцугурню за хабарі: взяв хабар не «борзыми щенками», а квартирою в елітному ЖК “CasaTrio” ціною в 30 000 000 лір (близько 30 000 000 гривень). Пан Кучма навіть хотів випустити книгу «Туреччина - не Україна». Тут якщо хабарник - то вже в тюрмі сидиш. Все швидко.
Після тихої спокійної Франціі дивували такого водія, як я, радари на кожному кроці - і вже майже біля мого будинка ледве не попав в пастку замаскованої автівки поліції.
Авто в прокат: Opel Corsa. Автомат. Бензин.
Пробіг 23 500 км. Ціна за тиждень 152€.
Зараз їду в супермаркет: подивимося, що з цінами.
Та як тут бусурмани живуть…
P.S. Всора моніторив ціни на оренду квартир влітку 2026 (вже люди питають в нашій діаспорі):
- озвучують ціну оренди в 2000€ на місяць;
- готелі на Booking виставляють ціни в 1100…1500€ на місяць за номер на двох;
- несподівано багато пропозицій з Аланіі - там ціни на оренду суттєво нижчі, ніж в Анталії.
Додано: Чет 23 жов, 2025 10:29
Re: Еміграція, заробітчанство
У наступному році в водах Средиземного молочного окіяну у берегів Кемеру будуть плавати і смажені камчатські краби, і осетри із белугами, і вустриці завбільшки ніж барсетка із лірами(по курсу 55) головнокомандуючого цієї гілки, навіть пахлава буде скрізь безкоштовна та з чорною ікрою замість горіхів - все щоб "отдыхающие хорошо отдыхали и тратили 2,3, а то 4 средние зарплаты в день на каждого на развлечения и излишества"!
Додано: Чет 23 жов, 2025 10:45
Для любителів шпаківень з залізобетону, які вважають, що в США 340 000 000 мешканців живуть в 100 000 000 побудованих з гімна та палок приватних будинках.
Щодня спілкуюся з одногрупником по університету: той зараз робить ремонт в 3-к квартирі панельного будинка в одному з обласних центрів. Ремонт робить під орендарів з мрією заробляти на тому 12 000…15 000 гривень на місяць.
Щойно написав:
«Наш дом строили в 1974 году ПТУшники.
Все кривое и рассыпается».
