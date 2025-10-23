Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жесть, якщо чесно - 2080 дол США на члена родини щорічно виклади. І я ще жалуюсь на Польщу - оплата на внесок - 85-170 дол США, виготовлення карти 28 дол. На побит треба подавати раз в 3 роки по роботі, на пмж раз в житті.
Bolt написав:Бухгалтерам будет нелегко нашёл тут бложек поляка долго живущего в бундесе : https://youtu.be/fg3FtEbtzb4?si=yBTib366TXeqrUqQ Если вкратце налоговая служба начинает внедрение ИИ в начисление налогов в тч с доходов граждан, тоесть ИИ на основании данных о тебе будет вычислить сколько нужно, платить, а ты с этим соглашается или нет. Соответственно куча налоговых инспектора и с другой стороны финансовых консультантов которые помагали в заполнении декларации на мороз. Раньше кризисы на рынке труда были бо просто не было роботы, а теперь работа будет, просто её будут выполнять роботы и ИИ. И даже ХЗ как к этому готовиться.Так, что гарантированый базовый доход онли. И то до поры пока роботы не решат, что пора перестать кормить кожаные мешки. 😏
Я чесно заявляю - базового доходу не буде в більшості країн. Це мені ШІ розказав на хвилиночку.
А давайте на секундочку представим, что -бухалтерию полностью выполняет ИИ -программированием полностью занимается ИИ -сценарии пишет ИИ -актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ -песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ -траки,ОТ и такси водит ИИ -самолеты управляются ИИ -вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ -комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами -... -воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные. Нах люди на этой планете нужны?
rjkz написав:А давайте на секундочку представим, что -бухалтерию полностью выполняет ИИ -программированием полностью занимается ИИ -сценарии пишет ИИ -актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ -песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ -траки,ОТ и такси водит ИИ -самолеты управляются ИИ -вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ -комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами -... -воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные. Нах люди на этой планете нужны?
А зачем мы нужны без всего этого? Какая польза от нас планете? 😁
Задайте этот вопрос ИИ. Он даст развернутый ответ на несколько страниц.
Ну, сегодня в новостях. Амазон заменит 500 тысяч работников роботами. Это не только в США. По памяти "Руководство Амазона избегает слов "автоматизация", "искусственный интелект" и предпочитает говорить "передовые технологии".
[quote="5901593:rjkz"]Ну, сегодня в новостях. Амазон заменит 500 тысяч работников роботами. Это не только в США. По памяти "Руководство Амазона избегает слов "автоматизация", "искусственный интелект" и предпочитает говорить "передовые технологии".[/quote] Это имеется в виду те несчасные, которые гробят свои кредитотазики развозя, товары Амазона?!