Еміграція, заробітчанство
  #<1 ... 2995299629972998
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 14:09

  барабашов написав:Я тоже хочу в Калифорнию на такую же зарплату

В СА $500К
1
3
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 15:27

  rjkz написав:Ну вот, к примеру это:


Жесть, якщо чесно - 2080 дол США на члена родини щорічно виклади. І я ще жалуюсь на Польщу - оплата на внесок - 85-170 дол США, виготовлення карти 28 дол. На побит треба подавати раз в 3 роки по роботі, на пмж раз в житті.
1
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 15:30

  Bolt написав:Бухгалтерам будет нелегко нашёл тут бложек поляка долго живущего в бундесе :
https://youtu.be/fg3FtEbtzb4?si=yBTib366TXeqrUqQ
Если вкратце налоговая служба начинает внедрение ИИ в начисление налогов в тч с доходов граждан, тоесть ИИ на основании данных о тебе будет вычислить сколько нужно, платить, а ты с этим соглашается или нет. Соответственно куча налоговых инспектора и с другой стороны финансовых консультантов которые помагали в заполнении декларации на мороз.
Раньше кризисы на рынке труда были бо просто не было роботы, а теперь работа будет, просто её будут выполнять роботы и ИИ. И даже ХЗ как к этому готовиться.Так, что гарантированый базовый доход онли. И то до поры пока роботы не решат, что пора перестать кормить кожаные мешки. 😏

Я чесно заявляю - базового доходу не буде в більшості країн. Це мені ШІ розказав на хвилиночку.
1
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 16:51

А давайте на секундочку представим, что
-бухалтерию полностью выполняет ИИ
-программированием полностью занимается ИИ
-сценарии пишет ИИ
-актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ
-песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ
-траки,ОТ и такси водит ИИ
-самолеты управляются ИИ
-вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ
-комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами
-...
-воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные.
Нах люди на этой планете нужны?
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 16:56

А зачем мы нужны без всего этого? Какая польза от нас планете? 😁
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 17:28

Задайте этот вопрос ИИ. Он даст развернутый ответ на несколько страниц.
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 17:46

Re: Еміграція, заробітчанство

Ну, сегодня в новостях.
Амазон заменит 500 тысяч работников роботами.
Это не только в США.
По памяти "Руководство Амазона избегает слов "автоматизация", "искусственный интелект" и предпочитает говорить "передовые технологии".
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 18:00

Это имеется в виду те несчасные, которые гробят свои кредитотазики развозя, товары Амазона?!
