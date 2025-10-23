Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2996299729982999 Додано: Чет 23 жов, 2025 20:15 How Many Amazon Employees Are There?

According to Amazon's latest Annual Report, Amazon employs approximately 1,556,000 full-time and part-time employees.



На скільки я розумію в світі вже є такі прецеденти: звільнень 1/3 або половину працівників.

І нічого страшного не сталося.

Ну як не сталося: подруга жінки подзвонила в розказала, що вчора виручка від торгівлі в її двох кіосках на ринку була 200 (двісті) гривень.

А сьогодні виторг склав 0 (нуль) гривень.

Реалізатор взагалі не вийшла на роботу, типу в неї тиск…

Оце думає, що звільнить ту реалізатору, що буде складати 50% штату «підприємства». akurt

Повідомлень: 11400 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4048 раз. Подякували: 1510 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 жов, 2025 20:28 ББД Win-win

https://youtu.be/fg3FtEbtzb4?si=yBTib366TXeqrUqQ

Если вкратце налоговая служба начинает внедрение ИИ в начисление налогов в тч с доходов граждан, тоесть ИИ на основании данных о тебе будет вычислить сколько нужно, платить, а ты с этим соглашается или нет. Соответственно куча налоговых инспектора и с другой стороны финансовых консультантов которые помагали в заполнении декларации на мороз.

Раньше кризисы на рынке труда были бо просто не было роботы, а теперь работа будет, просто её будут выполнять роботы и ИИ. И даже ХЗ как к этому готовиться.Так, что гарантированый базовый доход онли. И то до поры пока роботы не решат, что пора перестать кормить кожаные мешки. 😏 Бухгалтерам будет нелегко нашёл тут бложек поляка долго живущего в бундесе :Если вкратце налоговая служба начинает внедрение ИИ в начисление налогов в тч с доходов граждан, тоесть ИИ на основании данных о тебе будет вычислить сколько нужно, платить, а ты с этим соглашается или нет. Соответственно куча налоговых инспектора и с другой стороны финансовых консультантов которые помагали в заполнении декларации на мороз.Раньше кризисы на рынке труда были бо просто не было роботы, а теперь работа будет, просто её будут выполнять роботы и ИИ. И даже ХЗ как к этому готовиться.И то до поры пока роботы не решат, что пора перестать кормить кожаные мешки. 😏

Я чесно заявляю - базового доходу не буде в більшості країн. Це мені ШІ розказав на хвилиночку. Я чесно заявляю -в більшості країн. Це мені ШІ розказав на хвилиночку.

Більшість країн не в "золотому мільярді". А в "золотому мільярді", в якому є соціалка, вона буде замінена на ББД (безумовний базовий дохід), при чому зі скореченням витрат на бюроктратичний апарат, який "менеджить" соціалку. Win-win Більшість країн не в "золотому мільярді". А в "золотому мільярді", в якому є соціалка, вона буде замінена на ББД (безумовний базовий дохід), при чому зі скореченням витрат на бюроктратичний апарат, який "менеджить" соціалку. Win-win flyman

Повідомлень: 41264 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1617 раз. Подякували: 2863 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 жов, 2025 20:29 тераформ

-бухалтерию полностью выполняет ИИ

-программированием полностью занимается ИИ

-сценарии пишет ИИ

-актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ

-песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ

-траки,ОТ и такси водит ИИ

-самолеты управляются ИИ

-вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ

-комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами

-...

-воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные.

Нах люди на этой планете нужны? А давайте на секундочку представим, что-бухалтерию полностью выполняет ИИ-программированием полностью занимается ИИ-сценарии пишет ИИ-актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ-песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ-траки,ОТ и такси водит ИИ-самолеты управляются ИИ-вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ-комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами-...-воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные.Нах люди на этой планете нужны?

А зачем мы нужны без всего этого? Какая польза от нас планете? 😁 А зачем мы нужны без всего этого? Какая польза от нас планете? 😁

Задайте этот вопрос ИИ. Он даст развернутый ответ на несколько страниц. Задайте этот вопрос ИИ. Он даст развернутый ответ на несколько страниц.

Для тераформу (напр. звільнити вуглець з копалин, який потрібний для процвітання флори і фауни). Для тераформу (напр. звільнити вуглець з копалин, який потрібний для процвітання флори і фауни). flyman

Повідомлень: 41264 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1617 раз. Подякували: 2863 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 жов, 2025 20:32 кошерна їжа в ЄС

According to Amazon's latest Annual Report, Amazon employs approximately 1,556,000 full-time and part-time employees.



На скільки я розумію в світі вже є такі прецеденти: звільнень 1/3 або половину працівників.

І нічого страшного не сталося.

Ну як не сталося: подруга жінки подзвонила в розказала, що вчора виручка від торгівлі в її двох кіосках на ринку була 200 (двісті) гривень.

А сьогодні виторг склав 0 (нуль) гривень.

Реалізатор взагалі не вийшла на роботу, типу в неї тиск…

Оце думає, що звільнить ту реалізатору, що буде складати 50% штату «підприємства». How Many Amazon Employees Are There?According to Amazon's latest Annual Report, Amazon employs approximately 1,556,000 full-time and part-time employees.На скільки я розумію в світі вже є такі прецеденти: звільнень 1/3 або половину працівників.І нічого страшного не сталося.Ну як не сталося: подруга жінки подзвонила в розказала, що вчора виручка від торгівлі в її двох кіосках на ринку була 200 (двісті) гривень.А сьогодні виторг склав 0 (нуль) гривень.Реалізатор взагалі не вийшла на роботу, типу в неї тиск…Оце думає, що звільнить ту реалізатору, що буде складати 50% штату «підприємства».

Акурт, ви тільки свинину в ЄС не їжте, можуть бути наслідки несумісні із життям. Акурт, ви тільки свинину в ЄС не їжте, можуть бути наслідки несумісні із життям. flyman

Повідомлень: 41264 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1617 раз. Подякували: 2863 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 жов, 2025 20:42

Амазон заменит 500 тысяч работников роботами.

Это не только в США.

По памяти "Руководство Амазона избегает слов "автоматизация", "искусственный интелект" и предпочитает говорить "передовые технологии". Ну, сегодня в новостях.Амазон заменит 500 тысяч работников роботами.Это не только в США.По памяти "Руководство Амазона избегает слов "автоматизация", "искусственный интелект" и предпочитает говорить "передовые технологии".

Это имеется в виду те несчасные, которые гробят свои кредитотазики развозя, товары Амазона?! Это имеется в виду те несчасные, которые гробят свои кредитотазики развозя, товары Амазона?!



В том выпуске об этом не говорилось.

В НЙ еще есть развозчики на своих тазиках, но большую часть делают электровэны Амазона. В том выпуске об этом не говорилось.В НЙ еще есть развозчики на своих тазиках, но большую часть делают электровэны Амазона. rjkz

Повідомлень: 17945 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8752 раз. Подякували: 5526 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 жов, 2025 20:44

-бухалтерию полностью выполняет ИИ

-программированием полностью занимается ИИ

-сценарии пишет ИИ

-актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ

-песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ

-траки,ОТ и такси водит ИИ

-самолеты управляются ИИ

-вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ

-комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами

-...

-воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные.

Нах люди на этой планете нужны? А давайте на секундочку представим, что-бухалтерию полностью выполняет ИИ-программированием полностью занимается ИИ-сценарии пишет ИИ-актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ-песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ-траки,ОТ и такси водит ИИ-самолеты управляются ИИ-вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ-комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами-...-воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные.Нах люди на этой планете нужны?

А зачем мы нужны без всего этого? Какая польза от нас планете? 😁 А зачем мы нужны без всего этого? Какая польза от нас планете? 😁



Человеческая раса считала себя гегемонами на этой планете.

Ну так теперь она будет конкурировать с собственным порождением.

Дайте мне другой глобус. Человеческая раса считала себя гегемонами на этой планете.Ну так теперь она будет конкурировать с собственным порождением.Дайте мне другой глобус. rjkz

Повідомлень: 17945 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8752 раз. Подякували: 5526 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 жов, 2025 20:45



А давайте на секундочку представим, что

-бухалтерию полностью выполняет ИИ

-программированием полностью занимается ИИ

-сценарии пишет ИИ

-актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ

-песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ

-траки,ОТ и такси водит ИИ

-самолеты управляются ИИ

-вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ

-комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами

-...

-воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные.

Нах люди на этой планете нужны? А давайте на секундочку представим, что-бухалтерию полностью выполняет ИИ-программированием полностью занимается ИИ-сценарии пишет ИИ-актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ-песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ-траки,ОТ и такси водит ИИ-самолеты управляются ИИ-вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ-комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами-...-воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные.Нах люди на этой планете нужны?

Так і буде, середній американець буде жити як середній нігерієць. Так і буде, середній американець буде жити як середній нігерієць.



И словосочетание дом изовнаипалок наполнится новым, глубинным смыслом.

И словосочетание дом изовнаипалок наполнится новым, глубинным смыслом. rjkz

Повідомлень: 17945 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8752 раз. Подякували: 5526 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 жов, 2025 20:50

Амазон заменит 500 тысяч работников роботами.

Это не только в США.

По памяти "Руководство Амазона избегает слов "автоматизация", "искусственный интелект" и предпочитает говорить "передовые технологии". Ну, сегодня в новостях.Амазон заменит 500 тысяч работников роботами.Это не только в США.По памяти "Руководство Амазона избегает слов "автоматизация", "искусственный интелект" и предпочитает говорить "передовые технологии".

У Безоса доволі витратне життя, йому думаю більше треба, ніж тим невдахам які пісяють на роботі в бутилочку.

Ось наприклад його яхта.

https://en.wikipedia.org/wiki/Koru_(yacht ) У Безоса доволі витратне життя, йому думаю більше треба, ніж тим невдахам які пісяють на роботі в бутилочку.Ось наприклад його яхта.



Я каждый раз, как попадаются новости от Амазона про сокращения, "передовые технологии" и тп, задаюсь вопросом "ЧТо имели ввиду мои знакомые, которые настоятельно рекомендовали идти туда работать на склад за 17 долларов в час с полуторачасовым комьютом в одну сторону и стоимостью около 10% от зарплаты, что там есть перспективы роста"?

"Хочу стать старшим курьером. Ну или могу немного подождать и стать курьером постарше" (с)

Они или совсем не в состоянии оценивать перспективы или как? Я каждый раз, как попадаются новости от Амазона про сокращения, "передовые технологии" и тп, задаюсь вопросом "ЧТо имели ввиду мои знакомые, которые настоятельно рекомендовали идти туда работать на склад за 17 долларов в час с полуторачасовым комьютом в одну сторону и стоимостью около 10% от зарплаты, что там есть перспективы роста"?"Хочу стать старшим курьером. Ну или могу немного подождать и стать курьером постарше" (с)Они или совсем не в состоянии оценивать перспективы или как? rjkz

Повідомлень: 17945 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8752 раз. Подякували: 5526 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 жов, 2025 20:55

- коли я брав авто напрокат в штаті Північна Кароліна - то не було зовсім ніде ніяких працівників : перед вами дісплей - натиснули - з"явилося фото віртуально працівника і далі ви спілкуєтеся з роботом: покажіть паспорт, покажіть посвідчення водія - прикладіть кредитну картку - розпишіться - перед входом стоїть авто номер такий то - ключ візьміть в коморі номер 15 яка зараз відкриється - сідайте та їдьте.

- якщо панове користуються сервісом Нова пошта - то піднесіть смартфон до блоку комірок - натисніть кнопку - комірка відкрилася - ви щасливі. Працівників там немає.

- найбільше мені сподобалося в готелі в Тулузі: я приїхав значно пізніше, ніж планував - все зачинено немає ніде ніхто нікого - і це не 23:55, а 18:30 було.

Спілкуєшся з роботом: введіть ім"я та прізвище - бронювання знайдено - введіть свій телефон та електронну пошту - ваш номер 49 - електронну картку від номера заберіть в нижній частині робота.

Все працює зовсім без людей.

Так що дивуватися немає чого...



P.S. А ось сам номер готелю був прибраний ідеально: прибиральники завжди будуть потрібні! akurt

Повідомлень: 11400 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4048 раз. Подякували: 1510 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 жов, 2025 21:03

Ну так теперь она будет конкурировать с собственным порождением.

Дайте мне другой глобус. Человеческая раса считала себя гегемонами на этой планете.Ну так теперь она будет конкурировать с собственным порождением.Дайте мне другой глобус.

Да, людям издревле свойственна мания величия. Подозреваю, что вера во всесильность порождения тоже несколько преувеличена. Во всяком случае, в уныние впадать рано.



Форумчанин року Повідомлень: 9010 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6491 раз. Подякували: 21666 раз. Профіль 133 82 38 2 ВідповістиЦитата

