Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
How Many Amazon Employees Are There? According to Amazon's latest Annual Report, Amazon employs approximately 1,556,000 full-time and part-time employees.
На скільки я розумію в світі вже є такі прецеденти: звільнень 1/3 або половину працівників. І нічого страшного не сталося. Ну як не сталося: подруга жінки подзвонила в розказала, що вчора виручка від торгівлі в її двох кіосках на ринку була 200 (двісті) гривень. А сьогодні виторг склав 0 (нуль) гривень. Реалізатор взагалі не вийшла на роботу, типу в неї тиск… Оце думає, що звільнить ту реалізатору, що буде складати 50% штату «підприємства».
Bolt написав:Бухгалтерам будет нелегко нашёл тут бложек поляка долго живущего в бундесе : https://youtu.be/fg3FtEbtzb4?si=yBTib366TXeqrUqQ Если вкратце налоговая служба начинает внедрение ИИ в начисление налогов в тч с доходов граждан, тоесть ИИ на основании данных о тебе будет вычислить сколько нужно, платить, а ты с этим соглашается или нет. Соответственно куча налоговых инспектора и с другой стороны финансовых консультантов которые помагали в заполнении декларации на мороз. Раньше кризисы на рынке труда были бо просто не было роботы, а теперь работа будет, просто её будут выполнять роботы и ИИ. И даже ХЗ как к этому готовиться.Так, что гарантированый базовый доход онли. И то до поры пока роботы не решат, что пора перестать кормить кожаные мешки. 😏
Я чесно заявляю - базового доходу не буде в більшості країн. Це мені ШІ розказав на хвилиночку.
Більшість країн не в "золотому мільярді". А в "золотому мільярді", в якому є соціалка, вона буде замінена на ББД (безумовний базовий дохід), при чому зі скореченням витрат на бюроктратичний апарат, який "менеджить" соціалку. Win-win
rjkz написав:А давайте на секундочку представим, что -бухалтерию полностью выполняет ИИ -программированием полностью занимается ИИ -сценарии пишет ИИ -актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ -песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ -траки,ОТ и такси водит ИИ -самолеты управляются ИИ -вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ -комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами -... -воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные. Нах люди на этой планете нужны?
А зачем мы нужны без всего этого? Какая польза от нас планете? 😁
Задайте этот вопрос ИИ. Он даст развернутый ответ на несколько страниц.
Для тераформу (напр. звільнити вуглець з копалин, який потрібний для процвітання флори і фауни).
akurt написав:How Many Amazon Employees Are There? According to Amazon's latest Annual Report, Amazon employs approximately 1,556,000 full-time and part-time employees.
На скільки я розумію в світі вже є такі прецеденти: звільнень 1/3 або половину працівників. І нічого страшного не сталося. Ну як не сталося: подруга жінки подзвонила в розказала, що вчора виручка від торгівлі в її двох кіосках на ринку була 200 (двісті) гривень. А сьогодні виторг склав 0 (нуль) гривень. Реалізатор взагалі не вийшла на роботу, типу в неї тиск… Оце думає, що звільнить ту реалізатору, що буде складати 50% штату «підприємства».
Акурт, ви тільки свинину в ЄС не їжте, можуть бути наслідки несумісні із життям.
rjkz написав:Ну, сегодня в новостях. Амазон заменит 500 тысяч работников роботами. Это не только в США. По памяти "Руководство Амазона избегает слов "автоматизация", "искусственный интелект" и предпочитает говорить "передовые технологии".
Это имеется в виду те несчасные, которые гробят свои кредитотазики развозя, товары Амазона?!
В том выпуске об этом не говорилось. В НЙ еще есть развозчики на своих тазиках, но большую часть делают электровэны Амазона.
rjkz написав:А давайте на секундочку представим, что -бухалтерию полностью выполняет ИИ -программированием полностью занимается ИИ -сценарии пишет ИИ -актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ -песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ -траки,ОТ и такси водит ИИ -самолеты управляются ИИ -вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ -комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами -... -воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные. Нах люди на этой планете нужны?
А зачем мы нужны без всего этого? Какая польза от нас планете? 😁
Человеческая раса считала себя гегемонами на этой планете. Ну так теперь она будет конкурировать с собственным порождением. Дайте мне другой глобус.
BIGor написав:Я чесно заявляю - базового доходу не буде в більшості країн. Це мені ШІ розказав на хвилиночку.
А давайте на секундочку представим, что -бухалтерию полностью выполняет ИИ -программированием полностью занимается ИИ -сценарии пишет ИИ -актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ -песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ -траки,ОТ и такси водит ИИ -самолеты управляются ИИ -вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ -комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами -... -воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные. Нах люди на этой планете нужны?
Так і буде, середній американець буде жити як середній нігерієць.
И словосочетание дом изовнаипалок наполнится новым, глубинным смыслом.
rjkz написав:Ну, сегодня в новостях. Амазон заменит 500 тысяч работников роботами. Это не только в США. По памяти "Руководство Амазона избегает слов "автоматизация", "искусственный интелект" и предпочитает говорить "передовые технологии".
Я каждый раз, как попадаются новости от Амазона про сокращения, "передовые технологии" и тп, задаюсь вопросом "ЧТо имели ввиду мои знакомые, которые настоятельно рекомендовали идти туда работать на склад за 17 долларов в час с полуторачасовым комьютом в одну сторону и стоимостью около 10% от зарплаты, что там есть перспективы роста"? "Хочу стать старшим курьером. Ну или могу немного подождать и стать курьером постарше" (с) Они или совсем не в состоянии оценивать перспективы или как?
А можливо, панове не помітили, але вже в багатьох розділах життя людини не присутні взагалі працівники, наприклад: - коли я брав авто напрокат в штаті Північна Кароліна - то не було зовсім ніде ніяких працівників: перед вами дісплей - натиснули - з"явилося фото віртуально працівника і далі ви спілкуєтеся з роботом: покажіть паспорт, покажіть посвідчення водія - прикладіть кредитну картку - розпишіться - перед входом стоїть авто номер такий то - ключ візьміть в коморі номер 15 яка зараз відкриється - сідайте та їдьте. - якщо панове користуються сервісом Нова пошта - то піднесіть смартфон до блоку комірок - натисніть кнопку - комірка відкрилася - ви щасливі. Працівників там немає. - найбільше мені сподобалося в готелі в Тулузі: я приїхав значно пізніше, ніж планував - все зачинено немає ніде ніхто нікого - і це не 23:55, а 18:30 було. Спілкуєшся з роботом: введіть ім"я та прізвище - бронювання знайдено - введіть свій телефон та електронну пошту - ваш номер 49 - електронну картку від номера заберіть в нижній частині робота. Все працює зовсім без людей. Так що дивуватися немає чого...
P.S. А ось сам номер готелю був прибраний ідеально: прибиральники завжди будуть потрібні!