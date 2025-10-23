RSS
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:15

How Many Amazon Employees Are There?
According to Amazon's latest Annual Report, Amazon employs approximately 1,556,000 full-time and part-time employees.

На скільки я розумію в світі вже є такі прецеденти: звільнень 1/3 або половину працівників.
І нічого страшного не сталося.
Ну як не сталося: подруга жінки подзвонила в розказала, що вчора виручка від торгівлі в її двох кіосках на ринку була 200 (двісті) гривень.
А сьогодні виторг склав 0 (нуль) гривень.
Реалізатор взагалі не вийшла на роботу, типу в неї тиск…
Оце думає, що звільнить ту реалізатору, що буде складати 50% штату «підприємства».
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:28

ББД Win-win

  BIGor написав:
  Bolt написав:Бухгалтерам будет нелегко нашёл тут бложек поляка долго живущего в бундесе :
https://youtu.be/fg3FtEbtzb4?si=yBTib366TXeqrUqQ
Если вкратце налоговая служба начинает внедрение ИИ в начисление налогов в тч с доходов граждан, тоесть ИИ на основании данных о тебе будет вычислить сколько нужно, платить, а ты с этим соглашается или нет. Соответственно куча налоговых инспектора и с другой стороны финансовых консультантов которые помагали в заполнении декларации на мороз.
Раньше кризисы на рынке труда были бо просто не было роботы, а теперь работа будет, просто её будут выполнять роботы и ИИ. И даже ХЗ как к этому готовиться.Так, что гарантированый базовый доход онли. И то до поры пока роботы не решат, что пора перестать кормить кожаные мешки. 😏

Я чесно заявляю - базового доходу не буде в більшості країн. Це мені ШІ розказав на хвилиночку.

Більшість країн не в "золотому мільярді". А в "золотому мільярді", в якому є соціалка, вона буде замінена на ББД (безумовний базовий дохід), при чому зі скореченням витрат на бюроктратичний апарат, який "менеджить" соціалку. Win-win
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:29

тераформ

  Bolt написав:
  Сибарит написав:
  rjkz написав:А давайте на секундочку представим, что
-бухалтерию полностью выполняет ИИ
-программированием полностью занимается ИИ
-сценарии пишет ИИ
-актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ
-песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ
-траки,ОТ и такси водит ИИ
-самолеты управляются ИИ
-вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ
-комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами
-...
-воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные.
Нах люди на этой планете нужны?

А зачем мы нужны без всего этого? Какая польза от нас планете? 😁

Задайте этот вопрос ИИ. Он даст развернутый ответ на несколько страниц.

Для тераформу (напр. звільнити вуглець з копалин, який потрібний для процвітання флори і фауни).
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:32

кошерна їжа в ЄС

  akurt написав:How Many Amazon Employees Are There?
According to Amazon's latest Annual Report, Amazon employs approximately 1,556,000 full-time and part-time employees.

На скільки я розумію в світі вже є такі прецеденти: звільнень 1/3 або половину працівників.
І нічого страшного не сталося.
Ну як не сталося: подруга жінки подзвонила в розказала, що вчора виручка від торгівлі в її двох кіосках на ринку була 200 (двісті) гривень.
А сьогодні виторг склав 0 (нуль) гривень.
Реалізатор взагалі не вийшла на роботу, типу в неї тиск…
Оце думає, що звільнить ту реалізатору, що буде складати 50% штату «підприємства».

Акурт, ви тільки свинину в ЄС не їжте, можуть бути наслідки несумісні із життям.
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:42

  Bolt написав:
  rjkz написав:Ну, сегодня в новостях.
Амазон заменит 500 тысяч работников роботами.
Это не только в США.
По памяти "Руководство Амазона избегает слов "автоматизация", "искусственный интелект" и предпочитает говорить "передовые технологии".

Это имеется в виду те несчасные, которые гробят свои кредитотазики развозя, товары Амазона?!


В том выпуске об этом не говорилось.
В НЙ еще есть развозчики на своих тазиках, но большую часть делают электровэны Амазона.
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:44

  Сибарит написав:
  rjkz написав:А давайте на секундочку представим, что
-бухалтерию полностью выполняет ИИ
-программированием полностью занимается ИИ
-сценарии пишет ИИ
-актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ
-песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ
-траки,ОТ и такси водит ИИ
-самолеты управляются ИИ
-вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ
-комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами
-...
-воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные.
Нах люди на этой планете нужны?

А зачем мы нужны без всего этого? Какая польза от нас планете? 😁


Человеческая раса считала себя гегемонами на этой планете.
Ну так теперь она будет конкурировать с собственным порождением.
Дайте мне другой глобус.
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:45

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  BIGor написав:Я чесно заявляю - базового доходу не буде в більшості країн. Це мені ШІ розказав на хвилиночку.


А давайте на секундочку представим, что
-бухалтерию полностью выполняет ИИ
-программированием полностью занимается ИИ
-сценарии пишет ИИ
-актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ
-песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ
-траки,ОТ и такси водит ИИ
-самолеты управляются ИИ
-вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ
-комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами
-...
-воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные.
Нах люди на этой планете нужны?

Так і буде, середній американець буде жити як середній нігерієць.


И словосочетание дом изовнаипалок наполнится новым, глубинным смыслом.
:mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:50

  BIGor написав:
  rjkz написав:Ну, сегодня в новостях.
Амазон заменит 500 тысяч работников роботами.
Это не только в США.
По памяти "Руководство Амазона избегает слов "автоматизация", "искусственный интелект" и предпочитает говорить "передовые технологии".

У Безоса доволі витратне життя, йому думаю більше треба, ніж тим невдахам які пісяють на роботі в бутилочку.
Ось наприклад його яхта.
https://en.wikipedia.org/wiki/Koru_(yacht)


Я каждый раз, как попадаются новости от Амазона про сокращения, "передовые технологии" и тп, задаюсь вопросом "ЧТо имели ввиду мои знакомые, которые настоятельно рекомендовали идти туда работать на склад за 17 долларов в час с полуторачасовым комьютом в одну сторону и стоимостью около 10% от зарплаты, что там есть перспективы роста"?
"Хочу стать старшим курьером. Ну или могу немного подождать и стать курьером постарше" (с)
Они или совсем не в состоянии оценивать перспективы или как?
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:55

А можливо, панове не помітили, але вже в багатьох розділах життя людини не присутні взагалі працівники, наприклад:
- коли я брав авто напрокат в штаті Північна Кароліна - то не було зовсім ніде ніяких працівників: перед вами дісплей - натиснули - з"явилося фото віртуально працівника і далі ви спілкуєтеся з роботом: покажіть паспорт, покажіть посвідчення водія - прикладіть кредитну картку - розпишіться - перед входом стоїть авто номер такий то - ключ візьміть в коморі номер 15 яка зараз відкриється - сідайте та їдьте.
- якщо панове користуються сервісом Нова пошта - то піднесіть смартфон до блоку комірок - натисніть кнопку - комірка відкрилася - ви щасливі. Працівників там немає.
- найбільше мені сподобалося в готелі в Тулузі: я приїхав значно пізніше, ніж планував - все зачинено немає ніде ніхто нікого - і це не 23:55, а 18:30 було.
Спілкуєшся з роботом: введіть ім"я та прізвище - бронювання знайдено - введіть свій телефон та електронну пошту - ваш номер 49 - електронну картку від номера заберіть в нижній частині робота.
Все працює зовсім без людей.
Так що дивуватися немає чого...

P.S. А ось сам номер готелю був прибраний ідеально: прибиральники завжди будуть потрібні!
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 21:03

  rjkz написав:Человеческая раса считала себя гегемонами на этой планете.
Ну так теперь она будет конкурировать с собственным порождением.
Дайте мне другой глобус.

Да, людям издревле свойственна мания величия. Подозреваю, что вера во всесильность порождения тоже несколько преувеличена. Во всяком случае, в уныние впадать рано.

ЗЫ А Вам другой глобус с такой же человеческой расой или без? 😁
