|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 жов, 2025 14:43
LEXX написав:
Среди каких специальностей "зарплати ростуть як на дріжжах"???
Та по всьому східному узбережжю - навіть прайси на юбер порівняйте - зараз і що були рік тому
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 222
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 25 жов, 2025 14:51
M-Audio написав:
Может оказаться, что работа будет "испепелить до конца дня дюжину автоматических траков".
А вообще этот вопрос уже много где обсуждается: кому, собственно, будут раскладывать товары эти автоматические роботы и развозить автоматические траки, если ни у кого не будет денег что-то покупать? Самый интересный ответ, на мой взгляд, такой: заработать можно будет не трудом, а капиталом, но владельцы капитала люди тщеславные, и не удовлетворятся просто тем, что у них "всё есть", им нужны будут люди, у которых "почти ничего нет", чтобы ими командовать и возвышаться над ними. А значит, по-любому придётся как-то содержать армии безработных хотя бы на минимальном физиологическом уровне.
Людство вже пройшло через декілька технологічних революцій. Колись для перевезення 20 тон вантажу на 1000 км потрібно було 10-15 возів, відповідно стільки ж (як мінімум) людей і 3 тижні у дорозі. Зараз це робить 1 водій за півтори доби. І питання "а для кого возити ті тони вантажів і що робити решті 14 візників?" не стоїть. Певні трансформації ринку праці будуть, але не думаю, що на нас чекає колапс. А поки що відео під назвою "ШІ на який ми заслуговуємо"
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3805
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 707 раз.
- Подякували: 622 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
, Gastarbaiter
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|