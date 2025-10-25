Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2999300030013002 Додано: Суб 25 жов, 2025 14:43 Re: Еміграція, заробітчанство LEXX написав: Среди каких специальностей "зарплати ростуть як на дріжжах"??? Среди каких специальностей "зарплати ростуть як на дріжжах"??? Та по всьому східному узбережжю - навіть прайси на юбер порівняйте - зараз і що були рік тому Та по всьому східному узбережжю - навіть прайси на юбер порівняйте - зараз і що були рік тому 2587715

Повідомлень: 222 З нами з: 25.12.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 жов, 2025 14:51 M-Audio написав: Может оказаться, что работа будет "испепелить до конца дня дюжину автоматических траков".

А вообще этот вопрос уже много где обсуждается: кому, собственно, будут раскладывать товары эти автоматические роботы и развозить автоматические траки, если ни у кого не будет денег что-то покупать? Самый интересный ответ, на мой взгляд, такой: заработать можно будет не трудом, а капиталом, но владельцы капитала люди тщеславные, и не удовлетворятся просто тем, что у них "всё есть", им нужны будут люди, у которых "почти ничего нет", чтобы ими командовать и возвышаться над ними. А значит, по-любому придётся как-то содержать армии безработных хотя бы на минимальном физиологическом уровне. Может оказаться, что работа будет "испепелить до конца дня дюжину автоматических траков".А вообще этот вопрос уже много где обсуждается: кому, собственно, будут раскладывать товары эти автоматические роботы и развозить автоматические траки, если ни у кого не будет денег что-то покупать? Самый интересный ответ, на мой взгляд, такой: заработать можно будет не трудом, а капиталом, но владельцы капитала люди тщеславные, и не удовлетворятся просто тем, что у них "всё есть", им нужны будут люди, у которых "почти ничего нет", чтобы ими командовать и возвышаться над ними. А значит, по-любому придётся как-то содержать армии безработных хотя бы на минимальном физиологическом уровне.

Людство вже пройшло через декілька технологічних революцій. Колись для перевезення 20 тон вантажу на 1000 км потрібно було 10-15 возів, відповідно стільки ж (як мінімум) людей і 3 тижні у дорозі. Зараз це робить 1 водій за півтори доби. І питання "а для кого возити ті тони вантажів і що робити решті 14 візників?" не стоїть. Певні трансформації ринку праці будуть, але не думаю, що на нас чекає колапс. А поки що відео під назвою "ШІ на який ми заслуговуємо" Людство вже пройшло через декілька технологічних революцій. Колись для перевезення 20 тон вантажу на 1000 км потрібно було 10-15 возів, відповідно стільки ж (як мінімум) людей і 3 тижні у дорозі. Зараз це робить 1 водій за півтори доби. І питання "а для кого возити ті тони вантажів і що робити решті 14 візників?" не стоїть. Певні трансформації ринку праці будуть, але не думаю, що на нас чекає колапс. А поки що відео під назвою "ШІ на який ми заслуговуємо" Gastarbaiter Повідомлень: 3805 З нами з: 26.02.18 Подякував: 707 раз. Подякували: 622 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2999300030013002 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: flyman Gastarbaiter і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор