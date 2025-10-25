Та по всьому східному узбережжю - навіть прайси на юбер порівняйте - зараз і що були рік тому
Людство вже пройшло через декілька технологічних революцій. Колись для перевезення 20 тон вантажу на 1000 км потрібно було 10-15 возів, відповідно стільки ж (як мінімум) людей і 3 тижні у дорозі. Зараз це робить 1 водій за півтори доби. І питання "а для кого возити ті тони вантажів і що робити решті 14 візників?" не стоїть. Певні трансформації ринку праці будуть, але не думаю, що на нас чекає колапс. А поки що відео під назвою "ШІ на який ми заслуговуємо"
Я вижу несколько примеров, когда взамен уволившимся/уволенных взяли на их места на зп на 20% ниже.
В одной компании работала девушка из Украины, Ю4Ю, закончилось разрешение на работу. Сначала дали объяву чтобы взять нового кого-то, но то один из руководителей был в отпуске, то второй, потом поняли что на рынке труда ж)опа, рещили подождать дна и взять на меньшую зп. Пока обязанности распределили по отделу. У девушки зп была 57 куе в год, она из Днепра. Бухгалтерия.
Компания полностью американская (те не "русский бизнес")
До речі, про відпустку.
Саме в ці хвилини із Міжнародного аеропорту San Francisco відлітає рейс Alaska airlines на Гавайські острови.
Стало вже доброю традицією українців проводити відпустку саме на Гавайях: дешево, зручно, комфортно. Авіаквитки майже безкоштовно.
