Та по всьому східному узбережжю - навіть прайси на юбер порівняйте - зараз і що були рік тому
Додано: Суб 25 жов, 2025 14:43
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 25 жов, 2025 14:51
Людство вже пройшло через декілька технологічних революцій. Колись для перевезення 20 тон вантажу на 1000 км потрібно було 10-15 возів, відповідно стільки ж (як мінімум) людей і 3 тижні у дорозі. Зараз це робить 1 водій за півтори доби. І питання "а для кого возити ті тони вантажів і що робити решті 14 візників?" не стоїть. Певні трансформації ринку праці будуть, але не думаю, що на нас чекає колапс. А поки що відео під назвою "ШІ на який ми заслуговуємо"
Додано: Суб 25 жов, 2025 16:00
Додано: Суб 25 жов, 2025 16:38
Я вижу несколько примеров, когда взамен уволившимся/уволенных взяли на их места на зп на 20% ниже.
В одной компании работала девушка из Украины, Ю4Ю, закончилось разрешение на работу. Сначала дали объяву чтобы взять нового кого-то, но то один из руководителей был в отпуске, то второй, потом поняли что на рынке труда ж)опа, рещили подождать дна и взять на меньшую зп. Пока обязанности распределили по отделу. У девушки зп была 57 куе в год, она из Днепра. Бухгалтерия.
Компания полностью американская (те не "русский бизнес")
Додано: Суб 25 жов, 2025 17:07
До речі, про відпустку.
Саме в ці хвилини із Міжнародного аеропорту San Francisco відлітає рейс Alaska airlines на Гавайські острови.
Стало вже доброю традицією українців проводити відпустку саме на Гавайях: дешево, зручно, комфортно. Авіаквитки майже безкоштовно.
Додано: Суб 25 жов, 2025 17:20
Примерно с год назад как раз я первый раз взял убер на тот маршрут, по которому и сейчас периодически беру. Цена не изменилась.
Да, бывает чуть дешевле или чуть дороже в зависимости от дня недели/времени дня/загруженности, но примерно так и осталось.
Как-то ехал достаточно долго с таксисткой из среднеазиатской страны бссср, зашел разговор про ее работу, жалуется на огромную конкуренцию и низкие цены.
При том, что и она и муж работают по 16 часов в день, оба на теслах (экономят на бензине и обслуживании). Заработков хватает только на оплату текущих расходов, на сейвинг ничего не остается.
Это при том, что НЙ всячески пытается снизить конкуренцию.
Например таким образом, в такси или карсервисе чтобы работать, надо иметь ТЛС права и ТЛС номер на машине. Права можно сдать. А номер на машину новый получить можно либо на электрокар либо на машину, в которую можно въехать на инвалидном кресле. Все. СТарые номера еще действуют и их обладатели могут оставить себе при смене машины. Но кто новый захочет в Юбер, то надо или электричку покупать или машину типа Тойоты Сьенна и переделывать ее под вилчер.
Такая машина сейчас стоит новая около 40 куе плюс переделка тысяч 30+. Итого в такси на машине за 70+ куе.
Додано: Суб 25 жов, 2025 17:26
News from USA
Сьогодні я розпитував у нашого українця - він ІТ-ник - як організовано його роботу США.
Можна пишатися нашими програмістами: у мого респондента досить висока позиція у всесвітньовідомій компанії.
Вся робота - в он-лайн режимі.
Зазвичай робочий день продовжується з 08:00 до 15:00. Інколи - за власним бажанням може продовжити собі сам роботу до 16:00 або навіть до 17:00. В залежності від складності роботи.
Є завдання "великі" і є завдання "маленькі".
Великі - це певний "Проєкт", над яким працює повністю самостійно. Наприклад, зараз великий проєкт із терміном здачі у лютому 2026 року.
Один раз на тиждень проходить мітинг ("дозвон") з керівництвом з приводу ходу виконання проєкту: що зроблено, що треба зробити, як рухатися далі...
Крім того, готується один раз на тиждень щось типу презентації зробленого.
Паралельно виконуються певні маленькі "проєкти" з терміном виконання 1-2 доби.
Цей ІТ-ник спілкується з нашими, які працюють компанії Амазон. Склалося враження, що там половина робочого часу проходить в безкінечних "мітингах".
У мого респондента НЕМАЄ враження, що в світі немає роботи для програмістів та когось звільняють.
В родині два авто, одне з них - Тесла 3, на ній жінка їздить на роботу.
У чоловіка автівка чоловіча: позашляховик.
