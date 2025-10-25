RSS
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 14:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  LEXX написав:Среди каких специальностей "зарплати ростуть як на дріжжах"???
Та по всьому східному узбережжю - навіть прайси на юбер порівняйте - зараз і що були рік тому
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 14:51

  M-Audio написав:Может оказаться, что работа будет "испепелить до конца дня дюжину автоматических траков".
А вообще этот вопрос уже много где обсуждается: кому, собственно, будут раскладывать товары эти автоматические роботы и развозить автоматические траки, если ни у кого не будет денег что-то покупать? Самый интересный ответ, на мой взгляд, такой: заработать можно будет не трудом, а капиталом, но владельцы капитала люди тщеславные, и не удовлетворятся просто тем, что у них "всё есть", им нужны будут люди, у которых "почти ничего нет", чтобы ими командовать и возвышаться над ними. А значит, по-любому придётся как-то содержать армии безработных хотя бы на минимальном физиологическом уровне.

Людство вже пройшло через декілька технологічних революцій. Колись для перевезення 20 тон вантажу на 1000 км потрібно було 10-15 возів, відповідно стільки ж (як мінімум) людей і 3 тижні у дорозі. Зараз це робить 1 водій за півтори доби. І питання "а для кого возити ті тони вантажів і що робити решті 14 візників?" не стоїть. Певні трансформації ринку праці будуть, але не думаю, що на нас чекає колапс. А поки що відео під назвою "ШІ на який ми заслуговуємо" :mrgreen:
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 16:00

  2587715 написав:
  LEXX написав:Среди каких специальностей "зарплати ростуть як на дріжжах"???
Та по всьому східному узбережжю - навіть прайси на юбер порівняйте - зараз і що були рік тому


Это не ответ на вопрос :shock:
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 16:38

  LEXX написав:2587715
В каком из штатов США "зарплати ростуть як на дріжжах"???
Среди каких специальностей "зарплати ростуть як на дріжжах"???


Я вижу несколько примеров, когда взамен уволившимся/уволенных взяли на их места на зп на 20% ниже.
В одной компании работала девушка из Украины, Ю4Ю, закончилось разрешение на работу. Сначала дали объяву чтобы взять нового кого-то, но то один из руководителей был в отпуске, то второй, потом поняли что на рынке труда ж)опа, рещили подождать дна и взять на меньшую зп. Пока обязанности распределили по отделу. У девушки зп была 57 куе в год, она из Днепра. Бухгалтерия.
Компания полностью американская (те не "русский бизнес")
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 17:07

До речі, про відпустку.
Саме в ці хвилини із Міжнародного аеропорту San Francisco відлітає рейс Alaska airlines на Гавайські острови.
Стало вже доброю традицією українців проводити відпустку саме на Гавайях: дешево, зручно, комфортно. Авіаквитки майже безкоштовно.
https://www.flightaware.com/live/flight/ASA789
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 17:20

  LEXX написав:
  2587715 написав:
  LEXX написав:Среди каких специальностей "зарплати ростуть як на дріжжах"???
Та по всьому східному узбережжю - навіть прайси на юбер порівняйте - зараз і що були рік тому


Это не ответ на вопрос :shock:


Примерно с год назад как раз я первый раз взял убер на тот маршрут, по которому и сейчас периодически беру. Цена не изменилась.
Да, бывает чуть дешевле или чуть дороже в зависимости от дня недели/времени дня/загруженности, но примерно так и осталось.
Как-то ехал достаточно долго с таксисткой из среднеазиатской страны бссср, зашел разговор про ее работу, жалуется на огромную конкуренцию и низкие цены.
При том, что и она и муж работают по 16 часов в день, оба на теслах (экономят на бензине и обслуживании). Заработков хватает только на оплату текущих расходов, на сейвинг ничего не остается.
Это при том, что НЙ всячески пытается снизить конкуренцию.
Например таким образом, в такси или карсервисе чтобы работать, надо иметь ТЛС права и ТЛС номер на машине. Права можно сдать. А номер на машину новый получить можно либо на электрокар либо на машину, в которую можно въехать на инвалидном кресле. Все. СТарые номера еще действуют и их обладатели могут оставить себе при смене машины. Но кто новый захочет в Юбер, то надо или электричку покупать или машину типа Тойоты Сьенна и переделывать ее под вилчер.
Такая машина сейчас стоит новая около 40 куе плюс переделка тысяч 30+. Итого в такси на машине за 70+ куе.
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 17:26

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Сьогодні я розпитував у нашого українця - він ІТ-ник - як організовано його роботу США.
Можна пишатися нашими програмістами: у мого респондента досить висока позиція у всесвітньовідомій компанії.

Вся робота - в он-лайн режимі.
Зазвичай робочий день продовжується з 08:00 до 15:00. Інколи - за власним бажанням може продовжити собі сам роботу до 16:00 або навіть до 17:00. В залежності від складності роботи.

Є завдання "великі" і є завдання "маленькі".
Великі - це певний "Проєкт", над яким працює повністю самостійно. Наприклад, зараз великий проєкт із терміном здачі у лютому 2026 року.
Один раз на тиждень проходить мітинг ("дозвон") з керівництвом з приводу ходу виконання проєкту: що зроблено, що треба зробити, як рухатися далі...
Крім того, готується один раз на тиждень щось типу презентації зробленого.

Паралельно виконуються певні маленькі "проєкти" з терміном виконання 1-2 доби.

Цей ІТ-ник спілкується з нашими, які працюють компанії Амазон. Склалося враження, що там половина робочого часу проходить в безкінечних "мітингах".

У мого респондента НЕМАЄ враження, що в світі немає роботи для програмістів та когось звільняють.
В родині два авто, одне з них - Тесла 3, на ній жінка їздить на роботу.
У чоловіка автівка чоловіча: позашляховик.
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 19:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:При том, что и она и муж работают по 16 часов в день, оба на теслах (экономят на бензине и обслуживании). Заработков хватает только на оплату текущих расходов, на сейвинг ничего не остается.
Ну если 2 теслы выплачивать, то не удивительно, что по 16 часов работать приходится. Посоветуйте им киа на газу взять вместо тесл - может не придется так много работать тогда
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 19:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:В одной компании работала девушка из Украины, Ю4Ю, закончилось разрешение на работу. Сначала дали объяву чтобы взять нового кого-то, но то один из руководителей был в отпуске, то второй, потом поняли что на рынке труда ж)опа, рещили подождать дна и взять на меньшую зп.
А откуда у вас инфа про то кого они хотели взять и на какую зп? Во всех американских компаниях это очень закрытая информация.
  akurt написав:Стало вже доброю традицією українців проводити відпустку саме на Гавайях: дешево, зручно, комфортно. Авіаквитки майже безкоштовно.
А почему вы не рассказываете куда на отдых летают афроамериканцы или индусы? Отчего такой расизм? Если уж рассказали про предпочтения украинцев, то тогда расскажите про предпочтения других этнических групп также - чтоб мы сравнить могли.
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 19:49

Re: Еміграція, заробітчанство

До гаваев от Сан-Франциски 4000км.
Расход самолёта на перевоз одного пассажира как ехать самому на нормальном пикапе, правда не с V8 или V10, a c современным V6twinturbo, с Флориды в Бостон через Детройт на тот же километраж, примерно литров 12 на сотню.
Продолжаем верить что там курсируют лишь одни двухпалубные лоукосты пр-ва Сиэтла дотируемые прямо с подвалов Форт-Нокса.
