Додано: Суб 25 жов, 2025 19:57 Re: Еміграція, заробітчанство Барабашову раптом відкрилось просвітлення, що лоу-кост може везти за 50 дол кілька тис км ..

Краще пізніше…



В 2021 році з Херсону до Кракова за 29 євро були квитки



Навіщо фантомні спогади про наболілі бі-турбо з витратою 15л/100 км - то взагалі загадка.

Но "салями" через пару часов и вчерашнее полупереваренное барбекю как газоотвод метана в стринги мешают сосредоточиться даме 44+ на математике.

Впрочем она летает к Вагнеровцам в гости на электровертолёте фирмы BYD который заряжается от солнечных панелей на пропеллере. барабашов

Повідомлень: 5460 З нами з: 16.06.15 Подякував: 295 раз. Подякували: 363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 жов, 2025 21:21 Не варто перекладати на іврит назви українських та польських міст. Українці проковтнуть.

Поляки впіймають та пейси відірвуть.



х х х х

Ціноутворення авіаквитків - то мистецтво.

Он я в середу летів із Швейцарії (Базель) в Анталію - Corendоn airlines зовсім не low cost - квитки по 35€ в один бік. А політ продовжується аж 3,5 години! Зараз у вільному продажі хоч на кожний день. Саме по 35€. Тобто по 10€ за 1 годину польоту, або приблизно по 10€ за 1000 км.

Авіапереліт на Гавайі продовжується 4,5 години туди і 4 години в зворотньому напрямку - мінімальну ціну я бачив туди і назад 168$.

На найближчі дати приблизно по 250$ туди і назад.

За ціною вечері на двох в звичайній реєсторації хоч в США, хоч в місті пана барабашов. Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 жов, 2025 21:28, всього редагувалось 1 раз. akurt

То де відпочивіють афроамериканці та індуси, розкажіть?

Повідомлень: 230 З нами з: 25.12.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 жов, 2025 21:32 Цікаве питання, відповідь на нього ми частково висвітлювали:

Один з учасників цього форуму - гадаю зараз читає - зараз мешкає в Канаді - переїхав за програмою CUAET. Він з Канади літає відпочивати або на Кубу, або в Південну Америку.

Казав, що Куба краще, але важливо вибрати правильну пору року.

Щодо Вндіі - в мене найкращі враження від відпочинку в штаті Керала на самому майже півдні. Поїхав би ще раз. Був тоді, коли ше літали літаки щ Одеси на Абу Дабі. akurt

