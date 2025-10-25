Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3003300430053006> Додано: Нед 26 жов, 2025 07:46 Water написав: 2587715 написав: Water написав: Це ви у мене питаєте? Це ви у мене питаєте? Якщо про LPG не знаєте, то може знаєте куди афроамериканці відпочивати їздять? Якщо про LPG не знаєте, то може знаєте куди афроамериканці відпочивати їздять?

Ви ще за КІА на газу не розповіли. Потім послухаєм за афроамериканців, якщо це комусь цікаво. Ви ще за КІА на газу не розповіли. Потім послухаєм за афроамериканців, якщо це комусь цікаво.

1. На сжиженном газе (LPG/пропан-бутан) — LPI-система Это жидкий впрыск газа, который полностью заменяет бензин. Такие авто популярны в Южной Корее, где более 20% машин на газу. Они заводятся напрямую на газу, даже в морозы до -40°C, благодаря лучшему испарению.Модель

Производитель

Год выпуска/доступность

Объём двигателя

Примечания

Hyundai Starex (H-1) LPI

Hyundai

2004–наст. время

2.4–2.5 л

Минивэн для такси/семьи. Запас хода ~500 км на газу. Доступен импорт из Кореи.

Kia Carnival LPI

Kia

2006–наст. время

3.3–3.8 л

Семейный минивэн. Экономия до 50% по топливу vs бензин.

Kia Bongo LPI

Kia

2005–наст. время

2.7–3.5 л

1. На сжиженном газе (LPG/пропан-бутан) — LPI-система Это жидкий впрыск газа, который полностью заменяет бензин. Такие авто популярны в Южной Корее, где более 20% машин на газу. Они заводятся напрямую на газу, даже в морозы до -40°C, благодаря лучшему испарению.МодельПроизводительГод выпуска/доступностьОбъём двигателяПримечанияHyundai Starex (H-1) LPIHyundai2004–наст. время2.4–2.5 лМинивэн для такси/семьи. Запас хода ~500 км на газу. Доступен импорт из Кореи.Kia Carnival LPIKia2006–наст. время3.3–3.8 лСемейный минивэн. Экономия до 50% по топливу vs бензин.Kia Bongo LPIKia2005–наст. время2.7–3.5 лГрузовик/фургон. Популярен для бизнеса. 2587715

Повідомлень: 244 З нами з: 25.12.23 Подякував: 8 раз. Подякували: 7 раз. Профіль

ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 10:59 2587715 написав:

Ви ще за КІА на газу не розповіли. Потім послухаєм за афроамериканців, якщо це комусь цікаво. Ви ще за КІА на газу не розповіли. Потім послухаєм за афроамериканців, якщо це комусь цікаво.

1. На сжиженном газе (LPG/пропан-бутан) — LPI-система Это жидкий впрыск газа, который полностью заменяет бензин. Такие авто популярны в Южной Корее Доступен импорт из Кореи. 1. На сжиженном газе (LPG/пропан-бутан) — LPI-система Это жидкий впрыск газа, который полностью заменяет бензин. Такие авто популярны в Южной Корее Доступен импорт из Кореи.

Ще раз, ви пишете за USA, або за якійсь ригіон москальщини?

Ви пропонуєте пригнать кореєавто в USA і використовувать в якості таксі замість Тесли, ви самі у це вірите?

Ще раз, ви пишете за USA, або за якійсь ригіон москальщини?Ви пропонуєте пригнать кореєавто в USA і використовувать в якості таксі замість Тесли, ви самі у це вірите?Зараз розповідайте за афроамеріканців шо ви там хотіли розповісти, послухаєм. Water Повідомлень: 3478 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 231 раз. Профіль

ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 11:39 2587715 написав:







Мережа АЗС із пропаном

• Є приблизно 2–3 тисячі станцій із LPG для транспорту (для порівняння, бензинових — понад 120 тисяч).

• Вони нерівномірно розташовані — більше в Техасі, Оклахомі, Міссурі, Теннессі, тобто в «газових» штатах, де пропан виробляють або активно використовують у сільському господарстві.

• У великих містах на узбережжях (Нью-Йорк, Каліфорнія, Вашингтон) знайти LPG-АЗС для авто часто складно або майже неможливо.



💡 3. Причини низької популярності

• США має дешевий бензин і газ (CNG/LNG), тому LPG не дає істотної економії.

• Мало моделей авто, сертифікованих під LPG — зазвичай це переобладнані пікапи Ford чи Dodge.

• Слабка інфраструктура за межами кількох штатів.

• Регуляції EPA (Environmental Protection Agency) роблять конверсію авто на пропан дорожчою, ніж у Європі.



Мережа АЗС із пропаном• Є приблизно 2–3 тисячі станцій із LPG для транспорту (для порівняння, бензинових — понад 120 тисяч).• Вони нерівномірно розташовані — більше в Техасі, Оклахомі, Міссурі, Теннессі, тобто в «газових» штатах, де пропан виробляють або активно використовують у сільському господарстві.• У великих містах на узбережжях (Нью-Йорк, Каліфорнія, Вашингтон) знайти LPG-АЗС для авто часто складно або майже неможливо.💡 3. Причини низької популярності• США має дешевий бензин і газ (CNG/LNG), тому LPG не даєістотної економії.• Мало моделей авто, сертифікованих під LPG — зазвичай це переобладнані пікапи Ford чи Dodge.• Слабка інфраструктура за межами кількох штатів.• Регуляції EPA (Environmental Protection Agency) роблять конверсію авто на пропан дорожчою, ніж у Європі. Hotab Повідомлень: 16916 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2522 раз. Профіль 5 4 4

Звісно.

Напевно і газові також.

Ні.

І вони значно дешевші тесл.

Практично- ні.

економлячи 50% на кожному галоні?

Економлячі на кожному галоні чого саме, порівнюючи з Теслою в USA?



Ще залишилось за відпочинок афроамериканців почуть, хоча особливо мені вже все зрозуміло. Звісно.Ні.Практично- ні.Економлячі на кожному галоні чого саме, порівнюючи з Теслою в USA?Ще залишилось за відпочинок афроамериканців почуть, хоча особливо мені вже все зрозуміло. Water Повідомлень: 3478 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 12:02 akurt написав: Бува і авіарейси відміняють, і вартість не повертають.

В мене такого не було, але вірю. Бува і авіарейси відміняють, і вартість не повертають.В мене такого не було, але вірю.

Звісно бува. Ви відчуєте різницю коли рейс відмінила велика авіакомпанія, а коли цей дон. В моєму випадку був емейл від дону і все, далі шо хочете то й робіть, я самостійно купив квитки, переплата за квитки іншої авіакомпанії десь у 5 разів. Велика авіакомпанія коли відмінила мені рейс, там зразу на сайті по твоєму бронюванню, без звернення до менеджера в аеропорті, видають варіанти:

негайне перебронювання на можливі найближчі рейси, повна відміна, отель і виліт наступного дня на рейс, який забажає клієнт. Виліт був ввечорі, я не хотів летіть з пересадками, тому вибрав варіант отель і виліт о 6:20 ранку.

Приїхав мікроавтобус, забрав усіх до отелю, нагодували, зранку розбудили, дали воду, машина відвезла в аеропорт, в аеропорту запропонували каву з круасаном.



У великих авіакомпаній бувають свої приколи з квитком туди й назад, но це вже інша історія. Звісно бува. Ви відчуєте різницю коли рейс відмінила велика авіакомпанія, а коли цей дон. В моєму випадку був емейл від дону і все, далі шо хочете то й робіть, я самостійно купив квитки, переплата за квитки іншої авіакомпанії десь у 5 разів. Велика авіакомпанія коли відмінила мені рейс, там зразу на сайті по твоєму бронюванню, без звернення до менеджера в аеропорті, видають варіанти:негайне перебронювання на можливі найближчі рейси, повна відміна, отель і виліт наступного дня на рейс, який забажає клієнт. Виліт був ввечорі, я не хотів летіть з пересадками, тому вибрав варіант отель і виліт о 6:20 ранку.Приїхав мікроавтобус, забрав усіх до отелю, нагодували, зранку розбудили, дали воду, машина відвезла в аеропорт, в аеропорту запропонували каву з круасаном.У великих авіакомпаній бувають свої приколи з квитком туди й назад, но це вже інша історія. Water Повідомлень: 3478 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 12:06 Hotab написав: Мережа АЗС із пропаном Мережа АЗС із пропаном

Шо саме цікаве, в них є пральни машини, комбіновані, електрика+газ. Причому один з виробників- Самсунг. Також бувають холодильники. Шо саме цікаве, в них є пральни машини, комбіновані, електрика+газ. Причому один з виробників- Самсунг. Також бувають холодильники. Water Повідомлень: 3478 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 13:12 Бідному женитися - і дня мало!

(Українська приказка)



В ці дні, коли людство вирішує глобальні проблеми споживання автівками корейського виробництва якогось там LPG, ще й невідомо де, звичайна проста людина вирішує питання складніші та більш важливі для життя.



Щойно виліз із реально теплого Середземного моря, прийняв прісний душ та розказую про проблему, про яку вчора розмовляв в офісі однієї турецької компанії - вони роблять фото на документи, ксерокопії та таке інше.

У Франції роздрукувати 1 сторінку - в такому ж офісі вартує 0,25€. Тут 10 лір або менше 10 євро центів.

В той же час фото на документи у Франції вартує 8€ і тут така ж ціна - 400 лір або близько 8€.

Але не це саме цікаве.

Працює там один хлопець, ось з ним трохи поспілкувалися і буде дуже цікаво для панства, яке зможе зрозуміти, що пошуки АЗС в Каліфорнії (жодного разу не бачив) це дрібничка.



Перше здивування, яке я отримав, стоячі перед співробітником, це те, що йому 20 років. Реально виглялає на 30. Можливо із-за чорної досить акуратної бороди.

Взагалі еталон чоловічої статі: хоч зараз на обкладинку глянсового журналу.

Саме це спонукало мене задати непристойне запитання: «Ви - турок?»

- Я турок - ахиска. (Ахиска - вони ж Турки-месхетинці - тюркомовні мусульмани, що походять з області Месхетія на південному заході Грузії.)

Я народився на росії - моїх предків було свого часу вислано у віддалені райони тієї ненажерливої країни, зараз переїхав в Туреччину, тому що вважаю, що я справжній турок, а не «переводняк» як всі турки тут: вони ж продуктом різних «змішаних шлюбів».

- Ну тобі тоді треба тобі оженитися та так, щоби від тебе народилися мінімум три сини / носії генів такої унікальної нації.

- А ось оженитися я й не можу.

- Тут прошу з подробицями, якщо це не стосується гендерно-генітального питання.



Розповідь турка ахиски.

1. Щоби оженитися я повинен мати 1 000 000 лір (1 000 000 гривень). Саме на таку суму я повинен купити золотих виробів як нареченій, так і її матері.

2. Я - як і більшість працівників сусідніх магазинів та офісів - отримую на руки «мінімалку» тобто 22 000 лір (мінімалка в Туреччині чистими дійсно 22 000 гривень, що трохи перевищує оголошену МОН України нову зарплатню професора в Україні, яку він буде отримувати щ січня 2026 року).

Тобто на обовʼязковий платіж за наречену мені треба працювати 1 000 000/20 000=50 місяців.

Або близько 4,5 років.

3. Реально днпсно більше, тому що за оренду квартири, в якій я мешкаю щ батьками ми платимо 23 000 лір.

Тут він рукою широким жестом показав на два мікрорайони Hurma та Liman в Анталії в раптом сказав як завзятий рієлтор: «Тут всюди оренда квартир від 23000 до 35000 лір!»

(Саме тут я подумав, що я мудро зробив, купивши у вересні 2017 року квартиру за 49500$, де і диву зараз. Жінка але не хоче повертатися у Францію).

4. Їдемо далі: ви знаєте, як тут проходить Весілля? - Та знаю. Танцюють без перерви цілу добу.

- Це точно. Танцюють як підірвані. Це при тому, що ніхто нікого НЕ годує і ніхто не пʼє ніякої горілки, та не лаку бʼю вінегретом, як я бачив на росії. Так ось: треба запросили те менше 300 гостей в залу/павільйон, за оренду якого я повинен заплатити 150 000 за день.



х. Х. Х. Х.

Тут я зрозумів, що:

- мені вже треба закінчувати цю розмову, бо я не знаю, чим ті би я зміг допомогти хлопцеві 20 років. Хоча ні: я йому сказав, що знаю випадки, коли турецькі Жора ці оженилися на українських дівчатах. - Мені цього не можна. За нашими звичаями я повинен оженитися виключно на дівчині нашої нації. І не інакше.

- я подумав, що нашим хлопцям так повезло, що треба перехреститися: сьогодні перестав / завтра оженився. Все безкоштовно. Хіба що трета час перерахувати придане: квартири, автівки, дачі, ВАТ та заводи…

- я зрозумів тих хлопців, які пограбували Лувр: у них не було іншого вибору, як скористатися прикрасами французькоі імператриці.



Ні, ну правда життя як вона є… Востаннє редагувалось akurt в Нед 26 жов, 2025 13:32, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11419 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4049 раз. Подякували: 1510 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 13:31 akurt написав: Турки-месхетинці - тюркомовні мусульмани, що походять з області Месхетія на південному заході Грузії.

- А ось оженитися я й не можу. Турки-месхетинці - тюркомовні мусульмани, що походять з області Месхетія на південному заході Грузії.- А ось оженитися я й не можу.

В Анталії працює дівчина з Киргизстану, незаміжня, вона непогано володіє російською. На моє питання де вивчала, сказала в університеті в Киргизстані.

Сказала за походженням її сім`я турки-месхетинці, які були депортовані з Месхетії у 1944 році до Киргизстану. Сім`я живе у Киргизстані, вона працює в Турції бо вищі зарплати і вроді не потрібні ніяки візи. Стосовно заміж за турка сказала шо турки рано лисіють, далі не питав. В Анталії працює дівчина з Киргизстану, незаміжня, вона непогано володіє російською. На моє питання де вивчала, сказала в університеті в Киргизстані.Сказала за походженням її сім`я турки-месхетинці, які були депортовані з Месхетії у 1944 році до Киргизстану. Сім`я живе у Киргизстані, вона працює в Турції бо вищі зарплати і вроді не потрібні ніяки візи. Стосовно заміж за турка сказала шо турки рано лисіють, далі не питав. Water Повідомлень: 3478 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 жов, 2025 13:33 Оцей хлопець саме з вашої історії.

Ну, рано лисіють турки чи не рано лисіють, я не скажу. Якось я не звертав увагу на чоловіків.

В мене враження, що лисих чоловіків я тут і не бачу.

Але цей хлопець з антропологічно-біологічноі точки зору прямо еталон чоловічої статі. Можна відправляти на іншу планету. Востаннє редагувалось akurt в Нед 26 жов, 2025 14:05, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11419 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4049 раз. Подякували: 1510 раз. Профіль 1 2 6

