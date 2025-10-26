|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:48
2587715 написав:
тут в неделю если полчаса-час за рулем- уже праздник)
Та росіся вона велика, але зараз схоже палива не вистачає, 20 літрів на мордулиця, де там наїздишся.
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:52
2587715 написав: rjkz написав:
И это при том, что на той тесле ездиться по 3-4 часа в день только на работу/с работы.
4 часа с работы и на работу? Нихера себе! Живут же люди - тут в неделю если полчаса-час за рулем- уже праздник)
Що вас дивує - це досить типові витрати часу на дорогу що в США що в Канаді
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:53
rjkz написав:
Да, газ тут очень дешевый. Но страховки дорогие и если-бы он был действительно разрешен, то на такие машины страховка была-бы совершенно конская.
Плюс обслуговування. Самий прикол шо я спитав знайомих, сказали коли вони балони пропаном на заправці заправляли, один раз там дійсно заправляли авто з CND номерами. Також на відкритих складах бувають навантажувачі, які на газу працюють.
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:59
Water написав:
Тобто, ви завезли з Південної Кореї KIA, розмитнили з 0 мита і таксуєте з 50% економією на галоні порівняно з Теслою, чого і іншим бажаєте. Я все вірно зрозумів?
В виплатах за теслу і кіа - економія так - 50%
Water написав:
В моєму скоріш за все не існує, але схоже також не існують і у вашому. Для чого це питання?
ну тут акурт розповідав як українці з Америки люблять відпочивати на Гаваях - то я поцікавився де люблять відпочивати афроамериканці. Відповіді так і не почув. Тож гадаю усі його доповіді про українців та Гаваї мають таку саму достовірність як і про афроамериканців
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:11
Water написав: rjkz написав:
Да, газ тут очень дешевый. Но страховки дорогие и если-бы он был действительно разрешен, то на такие машины страховка была-бы совершенно конская.
Плюс обслуговування. Самий прикол шо я спитав знайомих, сказали коли вони балони пропаном на заправці заправляли, один раз там дійсно заправляли авто з CND номерами. Також на відкритих складах бувають навантажувачі, які на газу працюють.
Не обращал внимания на спецтехнику, может быть, но опять-же - бенз на каждом шагу заправки, а где тот газ брать - хз. Нет инфраструктуры.
Насчет цены газа, обычно на кукинг газ американская семья тратит 15-20 долларов в месяц, что на уровне практически абонплаты (если потреблениие ноль, то все равно платишь). У них газ гидроразрывный - его дохрена и девать некуда.
А, ну да, для иллюстрации "экономности" американцеы.
Всем известный факт - в США практически нет легковых дизельных автомобилей.
Даже вэны (микроавтобусы) бензиновые, дажн пикаптраки. Есть некоторый %% больших пикаптраков, я редко вроде видел.
Автобусы, траки (фуры) - да.
В Украине один знакомый купил дизельный форд фьюжн и радовался маленькому расходу, другой фолькс джетту с дизелем и все умилялся.
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:17
rjkz написав:
В Украине один знакомый купил дизельный форд фьюжн и радовался маленькому расходу, другой фолькс джетту с дизелем и все умилялся.
В Европе дизелей тьма. Берут в основном ради маленького расхода
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:19
2587715 написав: Water написав:
Тобто, ви завезли з Південної Кореї KIA, розмитнили з 0 мита і таксуєте з 50% економією на галоні порівняно з Теслою, чого і іншим бажаєте. Я все вірно зрозумів?
В виплатах за теслу і кіа - економія так - 50%
О, вже пішли виплати.
Ви взяли газову KIA у USA в кредит, таксуєте, але чомусь невиїзний. Все вірно?
Water написав:
ну тут акурт розповідав як українці з Америки люблять відпочивати на Гаваях - то я поцікавився де люблять відпочивати афроамериканці.
Шо цікаво, моя знайома, яка в USA мешкає вже більше 25 років, теж полюбляє з сім`єю відпочивать саме на Гаваях.
Афроамериканці, якщо припустить, бо я особисто таких не знаю, можуть відпочивать де завгодно, бо...
А ось таксист на кредитній газовій KIA- ні, бо як не вєліка расіся, але відпочивають там де, на Сахаліні?
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:22
Water написав:
Афроамериканці, якщо припустить, бо я особисто таких не знаю, можуть відпочивать де завгодно, бо...
А чому українці не можуть відпочивати де завгодно та обирають саме Гаваї?
Water написав:
Ви взяли газову KIA у USA в кредит, таксуєте, але чомусь невиїзний. Все вірно?
КІА не маю, не таксую, не маю невиплачених кредитів
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:23
2587715 написав: rjkz написав:
В Украине один знакомый купил дизельный форд фьюжн и радовался маленькому расходу, другой фолькс джетту с дизелем и все умилялся.
В Европе дизелей тьма. Берут в основном ради маленького расхода
О, все до Ойропи з дизелем дістались. Ви вже поміняли газову KIA в USA на дизельне авто в Ойропі і таксуєте? Європа це саме де?
Додано: Нед 26 жов, 2025 18:27
Water написав:
О, все до Ойропи з дизелем дістались. Ви вже поміняли газову KIA в USA на дизельне авто в Ойропі і таксуєте? Європа це саме де?
В 2024 году во Франции зарегистрировано около 20,5 миллиона дизельных легковых автомобилей. Это составляет примерно 52–53% от общего парка легковых авто (около 38,9 миллиона единиц).
