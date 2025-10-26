Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3005300630073008> Додано: Нед 26 жов, 2025 17:48 2587715 написав: тут в неделю если полчаса-час за рулем- уже праздник) тут в неделю если полчаса-час за рулем- уже праздник)

Та росіся вона велика, але зараз схоже палива не вистачає, 20 літрів на мордулиця, де там наїздишся.

Що вас дивує - це досить типові витрати часу на дорогу що в США що в Канаді

rjkz написав: Да, газ тут очень дешевый. Но страховки дорогие и если-бы он был действительно разрешен, то на такие машины страховка была-бы совершенно конская. Да, газ тут очень дешевый. Но страховки дорогие и если-бы он был действительно разрешен, то на такие машины страховка была-бы совершенно конская.

Плюс обслуговування. Самий прикол шо я спитав знайомих, сказали коли вони балони пропаном на заправці заправляли, один раз там дійсно заправляли авто з CND номерами. Також на відкритих складах бувають навантажувачі, які на газу працюють.

Water написав: rjkz написав: Да, газ тут очень дешевый. Но страховки дорогие и если-бы он был действительно разрешен, то на такие машины страховка была-бы совершенно конская. Да, газ тут очень дешевый. Но страховки дорогие и если-бы он был действительно разрешен, то на такие машины страховка была-бы совершенно конская.

Плюс обслуговування. Самий прикол шо я спитав знайомих, сказали коли вони балони пропаном на заправці заправляли, один раз там дійсно заправляли авто з CND номерами. Також на відкритих складах бувають навантажувачі, які на газу працюють.

Плюс обслуговування. Самий прикол шо я спитав знайомих, сказали коли вони балони пропаном на заправці заправляли, один раз там дійсно заправляли авто з CND номерами. Також на відкритих складах бувають навантажувачі, які на газу працюють. Плюс обслуговування. Самий прикол шо я спитав знайомих, сказали коли вони балони пропаном на заправці заправляли, один раз там дійсно заправляли авто з CND номерами. Також на відкритих складах бувають навантажувачі, які на газу працюють.



Не обращал внимания на спецтехнику, может быть, но опять-же - бенз на каждом шагу заправки, а где тот газ брать - хз. Нет инфраструктуры.

Насчет цены газа, обычно на кукинг газ американская семья тратит 15-20 долларов в месяц, что на уровне практически абонплаты (если потреблениие ноль, то все равно платишь). У них газ гидроразрывный - его дохрена и девать некуда.

А, ну да, для иллюстрации "экономности" американцеы.

Всем известный факт - в США практически нет легковых дизельных автомобилей.

Даже вэны (микроавтобусы) бензиновые, дажн пикаптраки. Есть некоторый %% больших пикаптраков, я редко вроде видел.

Автобусы, траки (фуры) - да.

Не обращал внимания на спецтехнику, может быть, но опять-же - бенз на каждом шагу заправки, а где тот газ брать - хз. Нет инфраструктуры.

Насчет цены газа, обычно на кукинг газ американская семья тратит 15-20 долларов в месяц, что на уровне практически абонплаты (если потреблениие ноль, то все равно платишь). У них газ гидроразрывный - его дохрена и девать некуда.

А, ну да, для иллюстрации "экономности" американцеы.

Всем известный факт - в США практически нет легковых дизельных автомобилей.

Даже вэны (микроавтобусы) бензиновые, дажн пикаптраки. Есть некоторый %% больших пикаптраков, я редко вроде видел.

Автобусы, траки (фуры) - да.

В Украине один знакомый купил дизельный форд фьюжн и радовался маленькому расходу, другой фолькс джетту с дизелем и все умилялся.

rjkz написав: В Украине один знакомый купил дизельный форд фьюжн и радовался маленькому расходу, другой фолькс джетту с дизелем и все умилялся. В Украине один знакомый купил дизельный форд фьюжн и радовался маленькому расходу, другой фолькс джетту с дизелем и все умилялся. В Европе дизелей тьма. Берут в основном ради маленького расхода

2587715 написав: Water написав: Тобто, ви завезли з Південної Кореї KIA, розмитнили з 0 мита і таксуєте з 50% економією на галоні порівняно з Теслою, чого і іншим бажаєте. Я все вірно зрозумів? Тобто, ви завезли з Південної Кореї KIA, розмитнили з 0 мита і таксуєте з 50% економією на галоні порівняно з Теслою, чого і іншим бажаєте. Я все вірно зрозумів? В виплатах за теслу і кіа - економія так - 50% В виплатах за теслу і кіа - економія так - 50%

О, вже пішли виплати.

Ви взяли газову KIA у USA в кредит, таксуєте, але чомусь невиїзний. Все вірно?

О, вже пішли виплати.

Ви взяли газову KIA у USA в кредит, таксуєте, але чомусь невиїзний. Все вірно?



Water написав: ну тут акурт розповідав як українці з Америки люблять відпочивати на Гаваях - то я поцікавився де люблять відпочивати афроамериканці. ну тут акурт розповідав як українці з Америки люблять відпочивати на Гаваях - то я поцікавився де люблять відпочивати афроамериканці.

Шо цікаво, моя знайома, яка в USA мешкає вже більше 25 років, теж полюбляє з сім`єю відпочивать саме на Гаваях.

Афроамериканці, якщо припустить, бо я особисто таких не знаю, можуть відпочивать де завгодно, бо...

Water написав: ну тут акурт розповідав як українці з Америки люблять відпочивати на Гаваях - то я поцікавився де люблять відпочивати афроамериканці. ну тут акурт розповідав як українці з Америки люблять відпочивати на Гаваях - то я поцікавився де люблять відпочивати афроамериканці.

Шо цікаво, моя знайома, яка в USA мешкає вже більше 25 років, теж полюбляє з сім`єю відпочивать саме на Гаваях.

Афроамериканці, якщо припустить, бо я особисто таких не знаю, можуть відпочивать де завгодно, бо...

А ось таксист на кредитній газовій KIA- ні, бо як не вєліка расіся, але відпочивають там де, на Сахаліні?

Water написав: Афроамериканці, якщо припустить, бо я особисто таких не знаю, можуть відпочивать де завгодно, бо... Афроамериканці, якщо припустить, бо я особисто таких не знаю, можуть відпочивать де завгодно, бо... А чому українці не можуть відпочивати де завгодно та обирають саме Гаваї? Water написав: Ви взяли газову KIA у USA в кредит, таксуєте, але чомусь невиїзний. Все вірно? Ви взяли газову KIA у USA в кредит, таксуєте, але чомусь невиїзний. Все вірно? КІА не маю, не таксую, не маю невиплачених кредитів

2587715 написав: rjkz написав: В Украине один знакомый купил дизельный форд фьюжн и радовался маленькому расходу, другой фолькс джетту с дизелем и все умилялся. В Украине один знакомый купил дизельный форд фьюжн и радовался маленькому расходу, другой фолькс джетту с дизелем и все умилялся. В Европе дизелей тьма. Берут в основном ради маленького расхода В Европе дизелей тьма. Берут в основном ради маленького расхода

О, все до Ойропи з дизелем дістались. Ви вже поміняли газову KIA в USA на дизельне авто в Ойропі і таксуєте? Європа це саме де?

