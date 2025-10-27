Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3007300830093010 Додано: Пон 27 жов, 2025 12:46 Сибарит написав: rjkz написав: Не обращал внимания на спецтехнику, может быть, но опять-же - бенз на каждом шагу заправки, а где тот газ брать - хз. Нет инфраструктуры. Не обращал внимания на спецтехнику, может быть, но опять-же - бенз на каждом шагу заправки, а где тот газ брать - хз. Нет инфраструктуры.

Если я правильно понял, о чем речь, на складских форклифтах газовые баллоны съемные. Их есть больше, чем погрузчиков, и их куда-то возят заправлять. Это отдельная инфраструктура, которая не видна с дороги.

rjkz написав: Всем известный факт - в США практически нет легковых дизельных автомобилей.

Даже вэны (микроавтобусы) бензиновые, дажн пикаптраки. Есть некоторый %% больших пикаптраков, я редко вроде видел.

Всем известный факт - в США практически нет легковых дизельных автомобилей.Даже вэны (микроавтобусы) бензиновые, дажн пикаптраки. Есть некоторый %% больших пикаптраков, я редко вроде видел.Автобусы, траки (фуры) - да.

Эта традиция основывается на суровой целесообразности.

Эта традиция основывается на суровой целесообразности.

Огромный рынок автомобильных грузоперевозок обуславливает огромную потребность в дизеле, который обычно дороже бензина. Учитывая, что соотношение бензина и дизеля при переработке нефти постоянно (разные фракции), увеличивать потребность в дизеле за счет легковых машин самоубийственно. До недавнего времени это все понимали, вот и сложилась традиция: легковые на бензине, коммерческие на дизеле. Ее иногда пытались нарушать европейские премиум-бренды, но особой роли это не играло. А вот когда фольксваген попытался предложить рынку дешевые дизельные лушпайки, возникла реальная угроза топливному балансу. По этой причине был организован экологический скандал (проблема высосана из пальца), и легковые дизели были с треском выброшены с рынка. И поделом. Нефиг лезть в чужой монастырь со своим уставом!

До 18года в штатах продавались вовсю Туареги и Амароки(но под этим же названием?) с 3.0 TD V6(Амарок вроде и с 4цил 2.0 но как бомж вариант 3.0 и с 4х2)

После смены модельного ряда Туарег 3.0 дизель остался, а на Рэм1500, Ф150, Сьеррах и Сильвах 1500 откуда то появился дизель Камминс 3.0 V6 на который один в один подходит всё навесное и главное поршня с коленвалом от Тура(распредвалы другие, там на момент ставка а не на 285 сил с трёх литров)

Эти авто вовсю продаются на копарте сейчас, можете проверить.

ПыСы. Мерс со своим V6 дизелем вроде тоже не ушёл с рынка кроссоверов МЛ и ГЛ, про то что там продаётся Джип ГрандЧероки и Вагонир с этим же мерсовским дизелем - промолчу.

Рынок ли легковых авто жто всё - не в курсе.

Как и про ситуацию с 3.0 дизельными Ауди и БМВ с РР

До 18года в штатах продавались вовсю Туареги и Амароки(но под этим же названием?) с 3.0 TD V6(Амарок вроде и с 4цил 2.0 но как бомж вариант 3.0 и с 4х2)После смены модельного ряда Туарег 3.0 дизель остался, а на Рэм1500, Ф150, Сьеррах и Сильвах 1500 откуда то появился дизель Камминс 3.0 V6 на который один в один подходит всё навесное и главное поршня с коленвалом от Тура(распредвалы другие, там на момент ставка а не на 285 сил с трёх литров)Эти авто вовсю продаются на копарте сейчас, можете проверить.ПыСы. Мерс со своим V6 дизелем вроде тоже не ушёл с рынка кроссоверов МЛ и ГЛ, про то что там продаётся Джип ГрандЧероки и Вагонир с этим же мерсовским дизелем - промолчу.Рынок ли легковых авто жто всё - не в курсе.Как и про ситуацию с 3.0 дизельными Ауди и БМВ с РРВ США есть категория С или там с любыми правами можно ездить на пикапе весом тонн 5-7(версия 450-550) внешне похожим на лайтовые версии?

Додано: Пон 27 жов, 2025 12:47 Re: Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: Раз уж вы объединили Европу воедино, то почему не хотите также объединить Штаты с Мексикой и Канадой?

Начнем с того, что я изначально писал о рынке перевозок США. Европу не к месту упомянули Вы, именно Европу, а не отдельную европейскую страну.

2587715 написав: Ведь большая часть дальних рейсов именно между странами

Это справедливо только для Европы.

Рейсы между странами имеют мало отношения к рынку перевозок США. Между США и Канадой основной объем перевозок осуществляются канадцами и протяженность рейсов обычно меньше, чем перевозки от берега до берега внутри США.

Начнем с того, что я изначально писал о рынке перевозок США. Европу не к месту упомянули Вы, именно Европу, а не отдельную европейскую страну.Это справедливо только для Европы.Рейсы между странами имеют мало отношения к рынку перевозок США. Между США и Канадой основной объем перевозок осуществляются канадцами и протяженность рейсов обычно меньше, чем перевозки от берега до берега внутри США.Перевозки между США и МЕксикой осуществляются с перегрузкой. Вдоль границы множество перевалочных баз. Мексиканские траки заезжают в США только на пару миль до такой базы. Американские траки в Мексику не ездят, поскольку американские страховые отказываются страховать такие поездки. Да и не очень то и хотелось.

Додано: Пон 27 жов, 2025 13:01 Re: Еміграція, заробітчанство барабашов написав: В США есть категория С или там с любыми правами можно ездить на пикапе весом тонн 5-7(версия 450-550) внешне похожим на лайтовые версии?

Если мне склероз не изменяет, с "гражданскими" правами, в которых категорий нет, можно ездить на грузовиках до 26000 фунтов (около 12 тонн) с гидравлическими тормозами. Есть и ограничения по габаритам, которые я не помню, но они весьма немаленькие.

Если хочется больше, нужно получать профессиональные права (CDL, commercial driver license).

Кстати, для управления мотоциклом нужно получать отдельные права.



Пикапы считаются легкой коммерческой техникой, однако большинство полуторок все же бензиновые. На больших уже дизели.



Если мне склероз не изменяет, с "гражданскими" правами, в которых категорий нет, можно ездить на грузовиках до 26000 фунтов (около 12 тонн) с гидравлическими тормозами. Есть и ограничения по габаритам, которые я не помню, но они весьма немаленькие.Если хочется больше, нужно получать профессиональные права (CDL, commercial driver license).Кстати, для управления мотоциклом нужно получать отдельные права.

Пикапы считаются легкой коммерческой техникой, однако большинство полуторок все же бензиновые. На больших уже дизели.

Замечу, что я изначально оговорил, что на появление дизелей на не самых массовых машинах долго закрывали глаза. Радикальные действия начались после попытки их продвинуть в ширпотреб.

Додано: Пон 27 жов, 2025 13:07 slonomag написав: 60% у нас ездит на дизеле. И фиг продашь испанцу машину на бензине. Сейчас вроде новых машин на дизеле стало меньше - больше гибриды берут, но даже по б/у видно:

coches.net - основной сайт по машинам в Испании

280к объявлений

125к - дизель

100к - бензин

И я думаю эти дизеля еще лет 10 точно будут по стране катать, так как средний возраст машин в стране 12-13 лет.

coches.net - основной сайт по машинам в Испании

280к объявлений

125к - дизель

100к - бензин

60% у нас ездит на дизеле. И фиг продашь испанцу машину на бензине. Сейчас вроде новых машин на дизеле стало меньше - больше гибриды берут, но даже по б/у видно:coches.net - основной сайт по машинам в Испании280к объявлений125к - дизель100к - бензинИ я думаю эти дизеля еще лет 10 точно будут по стране катать, так как средний возраст машин в стране 12-13 лет.

Один из самых популярных вопросов на польской ФБ группе по моей марке авто "как убрать DPF?" Обычно интересуются молодые пацанята. ТО, наверное, у знакомых проходят.

Один из самых популярных вопросов на польской ФБ группе по моей марке авто "как убрать DPF?" Обычно интересуются молодые пацанята. ТО, наверное, у знакомых проходят. Один из самых популярных вопросов на польской ФБ группе по моей марке авто "как убрать DPF?"Обычно интересуются молодые пацанята. ТО, наверное, у знакомых проходят. Gastarbaiter Повідомлень: 3807 З нами з: 26.02.18 Подякував: 707 раз. Подякували: 622 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 жов, 2025 13:28 Gastarbaiter написав: slonomag написав: 60% у нас ездит на дизеле. И фиг продашь испанцу машину на бензине. Сейчас вроде новых машин на дизеле стало меньше - больше гибриды берут, но даже по б/у видно:

coches.net - основной сайт по машинам в Испании

280к объявлений

125к - дизель

100к - бензин

Додано: Пон 27 жов, 2025 13:28 Gastarbaiter написав: slonomag написав: 60% у нас ездит на дизеле. И фиг продашь испанцу машину на бензине. Сейчас вроде новых машин на дизеле стало меньше - больше гибриды берут, но даже по б/у видно:

coches.net - основной сайт по машинам в Испании

280к объявлений

125к - дизель

100к - бензин

И я думаю эти дизеля еще лет 10 точно будут по стране катать, так как средний возраст машин в стране 12-13 лет.

Один из самых популярных вопросов на польской ФБ группе по моей марке авто "как убрать DPF?" Обычно интересуются молодые пацанята. ТО, наверное, у знакомых проходят.

Найближче майбутнє.

https://youtu.be/Uo00-gjweCk?si=K8omkvHz6lC_FGuc

Найближче майбутнє.

Додано: Пон 27 жов, 2025 13:52 Gastarbaiter написав: slonomag написав: 60% у нас ездит на дизеле. И фиг продашь испанцу машину на бензине. Сейчас вроде новых машин на дизеле стало меньше - больше гибриды берут, но даже по б/у видно:

coches.net - основной сайт по машинам в Испании

280к объявлений

125к - дизель

100к - бензин

И я думаю эти дизеля еще лет 10 точно будут по стране катать, так как средний возраст машин в стране 12-13 лет.

coches.net - основной сайт по машинам в Испании

280к объявлений

125к - дизель

100к - бензин

И я думаю эти дизеля еще лет 10 точно будут по стране катать, так как средний возраст машин в стране 12-13 лет. 60% у нас ездит на дизеле. И фиг продашь испанцу машину на бензине. Сейчас вроде новых машин на дизеле стало меньше - больше гибриды берут, но даже по б/у видно:coches.net - основной сайт по машинам в Испании280к объявлений125к - дизель100к - бензинИ я думаю эти дизеля еще лет 10 точно будут по стране катать, так как средний возраст машин в стране 12-13 лет.

Один из самых популярных вопросов на польской ФБ группе по моей марке авто "как убрать DPF?" Обычно интересуются молодые пацанята. ТО, наверное, у знакомых проходят. Один из самых популярных вопросов на польской ФБ группе по моей марке авто "как убрать DPF?"Обычно интересуются молодые пацанята. ТО, наверное, у знакомых проходят.

В Испании так не получится. Народ их наоборот ставит обратно ) так как обязательное ТО (ITV) каждые 2 года с 4 по 10 (возраст машины) и потом каждый год. И сколько я читал вариантов проскочить с каким-то багом в машине практически нет - рубят на всем, и на тонировке, и на фарах, и уж тем более на всяких "сомнительных" модификациях )

Додано: Пон 27 жов, 2025 14:19 slonomag написав: В Испании так не получится. Народ их наоборот ставит обратно ) так как обязательное ТО (ITV) каждые 2 года с 4 по 10 (возраст машины) и потом каждый год. И сколько я читал вариантов проскочить с каким-то багом в машине практически нет - рубят на всем, и на тонировке, и на фарах, и уж тем более на всяких "сомнительных" модификациях )

У нас на этом даже целый сервис подняли - pre-ITV называется, где тебе за 60-80евро все проверяют перед поездкой в ITV так как если там что-то находят, то риск пойти домой пешком стремится к 90%. Твою машину просто не выпустят "поехать починить" найденный дефект. Будешь потом на эвакуа

У нас на этом даже целый сервис подняли - pre-ITV называется, где тебе за 60-80евро все проверяют перед поездкой в ITV так как если там что-то находят, то риск пойти домой пешком стремится к 90%. Твою машину просто не выпустят "поехать починить" найденный дефект. Будешь потом на эвакуаторе ее забирать и вести в сервис на ремонт. В Испании так не получится. Народ их наоборот ставит обратно ) так как обязательное ТО (ITV) каждые 2 года с 4 по 10 (возраст машины) и потом каждый год. И сколько я читал вариантов проскочить с каким-то багом в машине практически нет - рубят на всем, и на тонировке, и на фарах, и уж тем более на всяких "сомнительных" модификациях )У нас на этом даже целый сервис подняли - pre-ITV называется, где тебе за 60-80евро все проверяют перед поездкой в ITV так как если там что-то находят, то риск пойти домой пешком стремится к 90%. Твою машину просто не выпустят "поехать починить" найденный дефект. Будешь потом на эвакуаторе ее забирать и вести в сервис на ремонт.

У нас тоже каждый год ТО. Но если кум/брат/друг работает/владелец на станции ТО, то, наверное, можно и вообще было "через Зум" решить. Сейчас, вроде, обязали делать фото при осмотре, но это изменит разве что то, что нужно будет таки свою бричку до станции дотолкать. У нас тоже каждый год ТО. Но если кум/брат/друг работает/владелец на станции ТО, то, наверное, можно и вообще было "через Зум" решить. Сейчас, вроде, обязали делать фото при осмотре, но это изменит разве что то, что нужно будет таки свою бричку до станции дотолкать. Gastarbaiter Повідомлень: 3807 З нами з: 26.02.18 Подякував: 707 раз. Подякували: 622 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 жов, 2025 14:24 2587715 написав: M-Audio написав: В Европе много железных дорог. Не знаю, экономит ли это деньги, но топливо экономит знатно, ибо большинство электрифицированные, если я правильно помню. В Европе много железных дорог. Не знаю, экономит ли это деньги, но топливо экономит знатно, ибо большинство электрифицированные, если я правильно помню. В Штатах жд еще больше В Штатах жд еще больше

шутка юмара шутка юмара flyman

Повідомлень: 41314 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2868 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 жов, 2025 14:35 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: У нас тоже каждый год ТО. Но если кум/брат/друг работает/владелец на станции ТО, то, наверное, можно и вообще было "через Зум" решить. Сейчас, вроде, обязали делать фото при осмотре, но это изменит разве что то, что нужно будет таки свою бричку до станции дотолкать. У нас тоже каждый год ТО. Но если кум/брат/друг работает/владелец на станции ТО, то, наверное, можно и вообще было "через Зум" решить. Сейчас, вроде, обязали делать фото при осмотре, но это изменит разве что то, что нужно будет таки свою бричку до станции дотолкать.

