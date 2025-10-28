Додано: Вів 28 жов, 2025 18:21

Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Надіфслав фото, як я з маскою та ластами іду в море Середземне плавати в Канаду.

енашому хлопцю, який мешкав до листопада 202 в Аниталі - а з листопада мешкає в Канаді.

А він у зворотному напрямку - мені фот, дуже знаоцме:, уколено автівки, в яке "вживався" саморізи під хрестоподібну викрутку.

О, знайома річ: у Франції почав поступово знижуватися тиск в шині - заплатив 15 євро за ремонт.

А мій канадський ресопнднт розказує, що в Канаді все НЕ так.

Це на тут тему, що наші люди намагаються наполегливо вчити інші народи, як ім жити.

В нього авто (нове із салону брав марка КІА - на гарантії.

та щось саморізи в колесі - гарантійний випадок. Заміна колеса повність на нове.

О 07:30 ранку він вже на СТО - перед роботою.

Наступне фото: він сидить на СТО п"є каву, а на задньому плані його авто вже на підйомнику: реально заміна шини колеса. Не встояло перед саморізом...

Ось так: вчити можна безкінечно, а живуть вони НЕ ТАК.



P.S. До речі спитав про зарплатню: ставка 21 долар на годину. Для Канади це дуже дуже непогано.

Додав, що у вихідні та інколи вечорами після роботи ще й потроху підробляє на UBER.

Відосики про зошити у пані поважного віку не дивиться: нема коли маячнею займатися.