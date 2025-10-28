Бігору на замітку. 3 квартири, 2 в УА одна в Італії
Додано: Вів 28 жов, 2025 15:49
Додано: Вів 28 жов, 2025 16:06
Додано: Вів 28 жов, 2025 18:09
Там на 01:40 є викладення геніального методу життя - саме на них і звернув увагу flyman.
Ні, не про те, якого кольору губна помада.
Там людина викладає універсальний мудрий спосіб про те, що якщо хочеш якусь чергову дурню утворити, то сам собі повинен задати питання:
А МЕНІ ЦЕ ПОТРІБНО?
На 11:20 інший мудрий метод: купувати якусь річ, якщо реально є гроші.
Гроші, які реально існують, а не ті, які можливо колись заробиш.
Правда, цей мудрий метод є актуальним ТІЛЬКИ для України, ніде в світ за цією інструкцією не живуть.
Просто з тієї причини, що жити треб зараз, а не в потойбічному світі з красивими розами та балконами над Всесвітом.
Дуже добре, що пан флайман почав дивитися кіно про те, як жінки у поважному віці заробляють гроші. Головне мати зошит. Перспективи непогані.
Додано: Вів 28 жов, 2025 18:21
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Надіфслав фото, як я з маскою та ластами іду в море Середземне плавати в Канаду.
енашому хлопцю, який мешкав до листопада 202 в Аниталі - а з листопада мешкає в Канаді.
А він у зворотному напрямку - мені фот, дуже знаоцме:, уколено автівки, в яке "вживався" саморізи під хрестоподібну викрутку.
О, знайома річ: у Франції почав поступово знижуватися тиск в шині - заплатив 15 євро за ремонт.
А мій канадський ресопнднт розказує, що в Канаді все НЕ так.
Це на тут тему, що наші люди намагаються наполегливо вчити інші народи, як ім жити.
В нього авто (нове із салону брав марка КІА - на гарантії.
та щось саморізи в колесі - гарантійний випадок. Заміна колеса повність на нове.
О 07:30 ранку він вже на СТО - перед роботою.
Наступне фото: він сидить на СТО п"є каву, а на задньому плані його авто вже на підйомнику: реально заміна шини колеса. Не встояло перед саморізом...
Ось так: вчити можна безкінечно, а живуть вони НЕ ТАК.
P.S. До речі спитав про зарплатню: ставка 21 долар на годину. Для Канади це дуже дуже непогано.
Додав, що у вихідні та інколи вечорами після роботи ще й потроху підробляє на UBER.
Відосики про зошити у пані поважного віку не дивиться: нема коли маячнею займатися.
