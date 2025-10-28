RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 15:49

Бігору на замітку. 3 квартири, 2 в УА одна в Італії

Бігору на замітку. 3 квартири, 2 в УА одна в Італії
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41323
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2867 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 16:06

  flyman написав:Бігору на замітку. 3 квартири, 2 в УА одна в Італії

Так що в відео? Дві квартири в Березані? А третья де? В мене немає вільних пів-години на це відео.
BIGor
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 10261
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1481 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 17:38

BIGor
Вже є.
Hotab
 
Повідомлень: 16941
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2524 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:09

Там на 01:40 є викладення геніального методу життя - саме на них і звернув увагу flyman.
Ні, не про те, якого кольору губна помада.
Там людина викладає універсальний мудрий спосіб про те, що якщо хочеш якусь чергову дурню утворити, то сам собі повинен задати питання:
А МЕНІ ЦЕ ПОТРІБНО?

На 11:20 інший мудрий метод: купувати якусь річ, якщо реально є гроші.
Гроші, які реально існують, а не ті, які можливо колись заробиш.
Правда, цей мудрий метод є актуальним ТІЛЬКИ для України, ніде в світ за цією інструкцією не живуть.
Просто з тієї причини, що жити треб зараз, а не в потойбічному світі з красивими розами та балконами над Всесвітом.

Дуже добре, що пан флайман почав дивитися кіно про те, як жінки у поважному віці заробляють гроші. Головне мати зошит. Перспективи непогані.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11424
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4049 раз.
Подякували: 1510 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 18:21

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Надіфслав фото, як я з маскою та ластами іду в море Середземне плавати в Канаду.
енашому хлопцю, який мешкав до листопада 202 в Аниталі - а з листопада мешкає в Канаді.
А він у зворотному напрямку - мені фот, дуже знаоцме:, уколено автівки, в яке "вживався" саморізи під хрестоподібну викрутку.
О, знайома річ: у Франції почав поступово знижуватися тиск в шині - заплатив 15 євро за ремонт.
А мій канадський ресопнднт розказує, що в Канаді все НЕ так.
Це на тут тему, що наші люди намагаються наполегливо вчити інші народи, як ім жити.
В нього авто (нове із салону брав марка КІА - на гарантії.
та щось саморізи в колесі - гарантійний випадок. Заміна колеса повність на нове.
О 07:30 ранку він вже на СТО - перед роботою.
Наступне фото: він сидить на СТО п"є каву, а на задньому плані його авто вже на підйомнику: реально заміна шини колеса. Не встояло перед саморізом...
Ось так: вчити можна безкінечно, а живуть вони НЕ ТАК.

P.S. До речі спитав про зарплатню: ставка 21 долар на годину. Для Канади це дуже дуже непогано.
Додав, що у вихідні та інколи вечорами після роботи ще й потроху підробляє на UBER.
Відосики про зошити у пані поважного віку не дивиться: нема коли маячнею займатися.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11424
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4049 раз.
Подякували: 1510 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Форум:
