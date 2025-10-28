Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Якщо там купуєш нову гуму, в залежності від продавця, йде або в комплекті гарантія від проколів, або додатково.





Економічні закони, згідно яких відомо навіть школярам, що нічого в житті безкоштовного не буває, кажуть, що мабуть це закладене в ціну самої шини?))

Тобто купити десь у менш іменитого постачальника буде на 15-20% дешевше?)

А там кожен сам вирішить, чи потрібні йому якісь гарантії)

за 2-3 дня до окончания гарантии закручиваешь 4 самореза в колеса и едешь к продавцу, гарантия ёпт...и получаешь 4 новых колеса)

"не ну а чё"(с), "рабочая схема")))

"не ну а чё"(с), "рабочая схема")))

Акурту в разработку, передать лайфхак своим бесконечным "друзьям" в разных странах, мне роялти всего 10% от выгоды)))

Ось фото до того:

Спеціально щойно перепитав: дійсно замінили шину на нову.
Ось фото до того:
https://imgpx.com/dMlS4sLnfLPd

Акурту в разработку, передать лайфхак своим бесконечным "друзьям" в разных странах, мне роялти всего 10% от выгоды)))

Собі нічого не планував взяти в розробку - чи друзів немає?
Сидиш у підвалі, ні з ким не спілкуєшся, думок немає, нікому не допомагаєш?
Буває...

Собі нічого не планував взяти в розробку - чи друзів немає?

Сидиш у підвалі, ні з ким не спілкуєшся, думок немає, нікому не допомагаєш?

Буває... Собі нічого не планував взяти в розробку - чи друзів немає?Сидиш у підвалі, ні з ким не спілкуєшся, думок немає, нікому не допомагаєш?Буває... akurt

Повідомлень: 11427 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4049 раз. Подякували: 1510 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 жов, 2025 19:53 akurt написав: Прохожий написав: Акурту в разработку, передать лайфхак своим бесконечным "друзьям" в разных странах, мне роялти всего 10% от выгоды))) Акурту в разработку, передать лайфхак своим бесконечным "друзьям" в разных странах, мне роялти всего 10% от выгоды)))

Собі нічого не планував взяти в розробку - чи друзів немає?

Сидиш у підвалі, ні з ким не спілкуєшся, думок немає, нікому не допомагаєш?

Буває... Собі нічого не планував взяти в розробку - чи друзів немає?Сидиш у підвалі, ні з ким не спілкуєшся, думок немає, нікому не допомагаєш?Буває...

ты меня с кем то попутал

у меня просто времени нет флудить на форуме безостановочно)))



апд

