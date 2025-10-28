RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3009301030113012
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 19:11

Water

Якщо там купуєш нову гуму, в залежності від продавця, йде або в комплекті гарантія від проколів, або додатково.


Економічні закони, згідно яких відомо навіть школярам, що нічого в житті безкоштовного не буває, кажуть, що мабуть це закладене в ціну самої шини?))
Тобто купити десь у менш іменитого постачальника буде на 15-20% дешевше?)
А там кожен сам вирішить, чи потрібні йому якісь гарантії)
Бо за винятком ситуації, коли я вночі перед Кременчуком влетів на в хлам розбиту дорогу і з ходу порвав одну, і ще на трьох зібрав глибокі порізи (не скрізні), то в принципі за пів мільйона км, які маю досвіду , я колов шини разів зо 2-3…)) . І мені такі гарантії були б економічно недоцільні))
Hotab
 
Повідомлень: 16947
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2524 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 19:17

  Hotab написав:Water

Якщо там купуєш нову гуму, в залежності від продавця, йде або в комплекті гарантія від проколів, або додатково.


Економічні закони, згідно яких відомо навіть школярам, що нічого в житті безкоштовного не буває, кажуть, що мабуть це закладене в ціну самої шини?))
Тобто купити десь у менш іменитого постачальника буде на 15-20% дешевше?)
А там кожен сам вирішить, чи потрібні йому якісь гарантії)
Бо за винятком ситуації, коли я вночі перед Кременчуком влетів на в хлам розбиту дорогу і з ходу порвав одну, і ще на трьох зібрав глибокі порізи (не скрізні), то в принципі за пів мільйона км, які маю досвіду , я колов шини разів зо 2-3…)) . І мені такі гарантії були б економічно недоцільні))

за 2-3 дня до окончания гарантии закручиваешь 4 самореза в колеса и едешь к продавцу, гарантия ёпт...и получаешь 4 новых колеса)
"не ну а чё"(с), "рабочая схема")))
Акурту в разработку, передать лайфхак своим бесконечным "друзьям" в разных странах, мне роялти всего 10% от выгоды)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14180
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 19:46

Спеціально щойно перепитав: дійсно замінили шину на нову.
Ось фото до того:
https://imgpx.com/dMlS4sLnfLPd
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11427
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4049 раз.
Подякували: 1510 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 19:47

  Прохожий написав:Акурту в разработку, передать лайфхак своим бесконечным "друзьям" в разных странах, мне роялти всего 10% от выгоды)))

Собі нічого не планував взяти в розробку - чи друзів немає?
Сидиш у підвалі, ні з ким не спілкуєшся, думок немає, нікому не допомагаєш?
Буває...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11427
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4049 раз.
Подякували: 1510 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 19:53

  akurt написав:
  Прохожий написав:Акурту в разработку, передать лайфхак своим бесконечным "друзьям" в разных странах, мне роялти всего 10% от выгоды)))

Собі нічого не планував взяти в розробку - чи друзів немає?
Сидиш у підвалі, ні з ким не спілкуєшся, думок немає, нікому не допомагаєш?
Буває...

ты меня с кем то попутал
у меня просто времени нет флудить на форуме безостановочно)))

апд
а, ты за 10% обиделся? это была шутка)
Прохожий
 
Повідомлень: 14180
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 3009301030113012
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.