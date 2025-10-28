RSS
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 19:11

Water

Якщо там купуєш нову гуму, в залежності від продавця, йде або в комплекті гарантія від проколів, або додатково.


Економічні закони, згідно яких відомо навіть школярам, що нічого в житті безкоштовного не буває, кажуть, що мабуть це закладене в ціну самої шини?))
Тобто купити десь у менш іменитого постачальника буде на 15-20% дешевше?)
А там кожен сам вирішить, чи потрібні йому якісь гарантії)
Бо за винятком ситуації, коли я вночі перед Кременчуком влетів на в хлам розбиту дорогу і з ходу порвав одну, і ще на трьох зібрав глибокі порізи (не скрізні), то в принципі за пів мільйона км, які маю досвіду , я колов шини разів зо 2-3…)) . І мені такі гарантії були б економічно недоцільні))
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 19:17

за 2-3 дня до окончания гарантии закручиваешь 4 самореза в колеса и едешь к продавцу, гарантия ёпт...и получаешь 4 новых колеса)
"не ну а чё"(с), "рабочая схема")))
Акурту в разработку, передать лайфхак своим бесконечным "друзьям" в разных странах, мне роялти всего 10% от выгоды)))
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 19:46

Спеціально щойно перепитав: дійсно замінили шину на нову.
Ось фото до того:
https://imgpx.com/dMlS4sLnfLPd
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 19:47

Собі нічого не планував взяти в розробку - чи друзів немає?
Сидиш у підвалі, ні з ким не спілкуєшся, думок немає, нікому не допомагаєш?
Буває...
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 19:53

ты меня с кем то попутал
у меня просто времени нет флудить на форуме безостановочно)))

апд
а, ты за 10% обиделся? это была шутка)
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 20:08

Еміграція, аробітчанство

News from Ukraine
(або "Прохожому" лайхфак в розробку)

Час плине напрочуд швидко: здається, тільки вчора відправляв із Франції - з Тулузи нашу українку на Батьківщину - в Україну - вже їй час повертатися додому.
З понеділка наступного - на роботу - вихователь у французькій школі.

Важливо: організовуючи поїздку з України у Францію, скористався однією цінною реально порадою одного нашого учасника форуму - дякую за цінну пораду! пригодилося для тієї пані.

Що пані змогла зробити в Україні:
- відвідати близьких родичів та подивитися на рідні місяця - була вражена, як все виглядає дуже класно. Частину рідного міста не впізнала - так все змінилося.
- із задоволенням відвідала в центрі міста кафе/ресторан (рекламувати не буду) та як експерт із Франції пообідала дуже смачно всього на 10 євро - для Франції зовсім неможлива річ (старт цін 17 євро - а ще не так давно було 15); сказала, що з цим все ОК!
- навчилася шукати найближче бомбосховище, а вночі переходити спати у ванну кімнату;
- була вражена якісною роботою персоналу українських банків - все швидко чітко кваліфіковано. Для порівняння: в мене тільки не так давно повноцінно запрацював інтернет-банкінг у Франції - частково було заблоковано банком певні можливості - саме як діл українця - я навіть жінці не міг перерахувати 10 євро; у Франції все якось складно...
- відвідала стоматологів та підлікувала зуби - не питав із корректності - здається, встановила якісь коронки. Для Франції зовім неможлива річ. Запис на прийом до стоматолога мабуть на 1/2 року наперед і страшні гроші.
- купила деякі звичні з дитинства ліки: наприклад Септефріл або Валокордін (вихователю в школі таке є потрібним); у Франції такого не купиш...
- оформила новий закордонний паспорт - все чітко в терміни за смішну ціну (здається 1680 гривень);
- дуже вчасно я допоміг їй взяти квитки на поїзд, а потім на автобус FlixBus - автобус з Польщі на Тулузу: перевірили - зараз квиток на її рейс автобусом (дві пересадки по Європі) подорожчав майже в 2 рази - пишуть, що місць залишилося мало. Літаком з Польщі відмовилася категорично.
Ну, панове ж знають, що таке жінки: не вгодиш.
Їхати 40 годин автобусом (в цю цифру входить очікування між рейсами десь в цілому 4 години) - то ще те задоволення, але пані САМЕ так забажала...

Ну після повернення розкаже ще щось цікаве...
У Франції зарплата 1400...1700 євро на місяць чистими.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 20:25

  akurt написав:Спеціально щойно перепитав: дійсно замінили шину на нову.
Ось фото до того:
https://imgpx.com/dMlS4sLnfLPd

Неудачно пойман шуруп.
Хотелось бы для сравнения еще и фото Вашего колеса, которое просто заклеили. Подозреваю, что там прокол был значительно ближе к центру.
По регламентам производителей шин, ремонт проколов допустим, но не в плечевой зоне.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 20:47

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:"Перевбути" шини на зиму - мінімум 50 євро.

В Испании тоже переобуться стоит 64евро. Вот только месяц назад резину менял. Еще и за утилизацию старых шин взяли 16евро. Ну это походу средняя цена по Европе, дешевле разве что может быть в Польше.

П.С. Из хорошего - в Испании переобуваться надо 1 раз в 5 лет когда резину полностью меняешь, а так на всесезонке катаешься и все.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 21:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:П.С. Из хорошего - в Испании переобуваться надо 1 раз в 5 лет когда резину полностью меняешь, а так на всесезонке катаешься и все.

А зачем в Испании всесезонка? По моим представлениям, там можно и на летней круглый год кататься. Менять придется раз в 7-8 лет.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 21:03

  Сибарит написав:
  slonomag написав:П.С. Из хорошего - в Испании переобуваться надо 1 раз в 5 лет когда резину полностью меняешь, а так на всесезонке катаешься и все.

А зачем в Испании всесезонка? По моим представлениям, там можно и на летней круглый год кататься. Менять придется раз в 7-8 лет.

Монтенегро вимагає возити взимку ремні антибукс в багажнику, якщо не зимова і не all season)
Але там є гори, де сніг вже лежить на дорогах.
В гешпанії на півночі мабуть теж буває сніг
