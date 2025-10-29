|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
Додано: Сер 29 жов, 2025 05:23
katso написав:
Блин, олигархи пособирались.
+1
Война четко показала насколько завален был наш мир избыточными ненужными нам товарами как результат кризиса перепроизводства. До войны - резина только по сезону, война началась -два года отъездил на зимней и ничего разницы вообще не заметил, и нафиг я ее менял вот это раньше. До войны - бензин только на проверенных заправках, только кошерный другой нинии мотору плохо будет, война началась - пофиг какой бензин и кто его где бодяжил абы был -и ниче как-то мотор не жалуется работает как работал. До войны страшный ковид зверствовал масочки новые каждый день, желтый ковид сертификат кошерным пфайзером а то все помрем, война началась масочки в сторону и как-то не видно вымирания нации от ковида. И так далее.
Ну, насчет ковида, тот штамм, который был вначале и тот который сейчас сезонный - таки 2 большие разницы.
У меня среди родственников/друзей есть потери. И это все в 2020-2021.
Потом - нет.
rjkz
Профіль
Додано: Сер 29 жов, 2025 07:10
Bolt написав:
какие-то де*** уже в начале октября на зимнюю начяюали менять.
Зараз якраз погода для зимової гуми, тому ті де вірно зробили.
Она ведь быстрее изнашивается, да и на мокрой дороге на ней несёт.
Зимову несе?
Знос буде полюбому, шо літо, шо зима.
Хто який гумовий бренд полюбляє?
Зараз китайців понавозили, шо цікаво, у мене один літній сезон була Delinte, дуже мені сподобалась, але лише одне літо, потім викинув. Знос, десь тисяч 20 ідеально пройшла, потім викинув.
Зараз зима Конті.
Water
Профіль
Додано: Сер 29 жов, 2025 10:48
Water написав:
какие-то де*** уже в начале октября на зимнюю начяюали менять.
Зараз якраз погода для зимової гуми, тому ті де вірно зробили.
Она ведь быстрее изнашивается, да и на мокрой дороге на ней несёт.
Зимову несе?
Знос буде полюбому, шо літо, шо зима.
Хто який гумовий бренд полюбляє?
Зараз китайців понавозили, шо цікаво, у мене один літній сезон була Delinte, дуже мені сподобалась, але лише одне літо, потім викинув. Знос, десь тисяч 20 ідеально пройшла, потім викинув.
Зараз зима Конті.
Зимову гуму на мокрій дорозі, що характерно для пізньої осені трохи несе.
В мене зимова Фулда, літня toyo.
Bolt
Профіль
Додано: Сер 29 жов, 2025 10:55
Модератор
Профіль
Додано: Сер 29 жов, 2025 10:56
katso написав:
Блин, олигархи пособирались.
+1
Война четко показала насколько завален был наш мир избыточными ненужными нам товарами как результат кризиса перепроизводства. До войны - резина только по сезону, война началась -два года отъездил на зимней и ничего разницы вообще не заметил, и нафиг я ее менял вот это раньше. До войны - бензин только на проверенных заправках, только кошерный другой нинии мотору плохо будет, война началась - пофиг какой бензин и кто его где бодяжил абы был -и ниче как-то мотор не жалуется работает как работал. До войны страшный ковид зверствовал масочки новые каждый день, желтый ковид сертификат кошерным пфайзером а то все помрем, война началась масочки в сторону и как-то не видно вымирания нации от ковида. И так далее.
Я по молодости на Таврии тоже на летней резине зимой ганял, пока однажды не затормозил на подмерзлой дороге бо передо мной ЗИЛ поворачивал и я прямо ему в газовые балоны сбоку влепил. За городом живу и есть пару уклонов 12-15%, первые три сезона на свежей резине без проблем заежжаншь, а потом уже не очень.
Бенз по 53,50 заправляю, на контейнерной ЗП, вроде польский
Bolt
Профіль
Додано: Сер 29 жов, 2025 11:29
Water написав:
Мережа АЗС із пропаном
Шо саме цікаве, в них є пральни машини, комбіновані, електрика+газ.
Причому один з виробників- Самсунг. Також бувають холодильники
.
Це як ?
можете детальніше?
Vadim_
Профіль
