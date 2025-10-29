Bolt написав:Блин, олигархи пособирались.
Я езжу пока резина разваливается не начинает. Сейчас на заднем колесе шишка, уже даже ощущаться при движении начинает. Главное на левый перед более мене норм ставить, чтобы в случае, чего на встречку не выкинуло. Ну и стараюсь на летней мансимально долго до переобувки на зимнюю ездить. Смотрю, какие-то де*** уже в начале октября на зимнюю начяюали менять.
Она ведь быстрее изнашивается, да и на мокрой дороге на ней несёт.
Офтоп детектед. Я сам так, але шину терміново міняй, якщо шишка в районі протектора, чи близько, а не збоку. Бо по шишці швидко стирається до дирки, і потім будеш міняти десь на трасі. І при дисбалансі стирання протектора нерівне, можна десь в малопомітному місці до повного стертя докататися.