Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3012301330143015 Додано: Сер 29 жов, 2025 13:47 Bolt написав: Блин, олигархи пособирались.

Я езжу пока резина разваливается не начинает. Сейчас на заднем колесе шишка, уже даже ощущаться при движении начинает. Главное на левый перед более мене норм ставить, чтобы в случае, чего на встречку не выкинуло. Ну и стараюсь на летней мансимально долго до переобувки на зимнюю ездить. Смотрю, какие-то де*** уже в начале октября на зимнюю начяюали менять.

Она ведь быстрее изнашивается, да и на мокрой дороге на ней несёт. Блин, олигархи пособирались.Я езжу пока резина разваливается не начинает. Сейчас на заднем колесе шишка, уже даже ощущаться при движении начинает. Главное на левый перед более мене норм ставить, чтобы в случае, чего на встречку не выкинуло. Ну и стараюсь на летней мансимально долго до переобувки на зимнюю ездить. Смотрю, какие-то де*** уже в начале октября на зимнюю начяюали менять.Она ведь быстрее изнашивается, да и на мокрой дороге на ней несёт.

Офтоп детектед. Я сам так, але шину терміново міняй, якщо шишка в районі протектора, чи близько, а не збоку. Бо по шишці швидко стирається до дирки, і потім будеш міняти десь на трасі. І при дисбалансі стирання протектора нерівне, можна десь в малопомітному місці до повного стертя докататися. Офтоп детектед. Я сам так, але шину терміново міняй, якщо шишка в районі протектора, чи близько, а не збоку. Бо по шишці швидко стирається до дирки, і потім будеш міняти десь на трасі. І при дисбалансі стирання протектора нерівне, можна десь в малопомітному місці до повного стертя докататися. andrey_spec Повідомлень: 164 З нами з: 23.06.08 Подякував: 1 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 жов, 2025 14:40 andrey_spec написав: Bolt написав: Блин, олигархи пособирались.

Я езжу пока резина разваливается не начинает. Сейчас на заднем колесе шишка, уже даже ощущаться при движении начинает. Главное на левый перед более мене норм ставить, чтобы в случае, чего на встречку не выкинуло. Ну и стараюсь на летней мансимально долго до переобувки на зимнюю ездить. Смотрю, какие-то де*** уже в начале октября на зимнюю начяюали менять.

Она ведь быстрее изнашивается, да и на мокрой дороге на ней несёт. Блин, олигархи пособирались.Я езжу пока резина разваливается не начинает. Сейчас на заднем колесе шишка, уже даже ощущаться при движении начинает. Главное на левый перед более мене норм ставить, чтобы в случае, чего на встречку не выкинуло. Ну и стараюсь на летней мансимально долго до переобувки на зимнюю ездить. Смотрю, какие-то де*** уже в начале октября на зимнюю начяюали менять.Она ведь быстрее изнашивается, да и на мокрой дороге на ней несёт.

Офтоп детектед. Я сам так, але шину терміново міняй, якщо шишка в районі протектора, чи близько, а не збоку. Бо по шишці швидко стирається до дирки, і потім будеш міняти десь на трасі. І при дисбалансі стирання протектора нерівне, можна десь в малопомітному місці до повного стертя докататися. Офтоп детектед. Я сам так, але шину терміново міняй, якщо шишка в районі протектора, чи близько, а не збоку. Бо по шишці швидко стирається до дирки, і потім будеш міняти десь на трасі. І при дисбалансі стирання протектора нерівне, можна десь в малопомітному місці до повного стертя докататися.

Шишка на межі протектора і бока. Але на ходу нор відчувається. Вже мав досвід прорива гулі , просто спускається колесо і по всьому.І так зауважив її ще минулого сезону, я цей майже весь відїздив. Весною пару Тоyo купив 7700.Так, що мабуть ще наступний сезон буду з тою гулею тягнути. Шишка на межі протектора і бока. Але на ходу нор відчувається. Вже мав досвід прорива гулі , просто спускається колесо і по всьому.І так зауважив її ще минулого сезону, я цей майже весь відїздив. Весною пару Тоyo купив 7700.Так, що мабуть ще наступний сезон буду з тою гулею тягнути. Bolt Повідомлень: 3693 З нами з: 09.11.17 Подякував: 23 раз. Подякували: 282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 жов, 2025 14:47 Bolt написав: andrey_spec написав: Bolt написав: Блин, олигархи пособирались.

Я езжу пока резина разваливается не начинает. Сейчас на заднем колесе шишка, уже даже ощущаться при движении начинает. Главное на левый перед более мене норм ставить, чтобы в случае, чего на встречку не выкинуло. Ну и стараюсь на летней мансимально долго до переобувки на зимнюю ездить. Смотрю, какие-то де*** уже в начале октября на зимнюю начяюали менять.

Она ведь быстрее изнашивается, да и на мокрой дороге на ней несёт. Блин, олигархи пособирались.Я езжу пока резина разваливается не начинает. СейчасНу и стараюсь на летней мансимально долго до переобувки на зимнюю ездить. Смотрю, какие-то де*** уже в начале октября на зимнюю начяюали менять.Она ведь быстрее изнашивается, да и на мокрой дороге на ней несёт.

Офтоп детектед. Я сам так, але шину терміново міняй, якщо шишка в районі протектора, чи близько, а не збоку. Бо по шишці швидко стирається до дирки, і потім будеш міняти десь на трасі. І при дисбалансі стирання протектора нерівне, можна десь в малопомітному місці до повного стертя докататися. Офтоп детектед. Я сам так, але шину терміново міняй, якщо шишка в районі протектора, чи близько, а не збоку. Бо по шишці швидко стирається до дирки, і потім будеш міняти десь на трасі. І при дисбалансі стирання протектора нерівне, можна десь в малопомітному місці до повного стертя докататися.

Шишка на межі протектора і бока. Але на ходу нор відчувається. Вже мав досвід прорива гулі , просто спускається колесо і по всьому.І так зауважив її ще минулого сезону, я цей майже весь відїздив. Весною пару Тоyo купив 7700.Так, що мабуть ще наступний сезон буду з тою гулею тягнути. Вже мав досвід прорива гулі , просто спускається колесо і по всьому.І так зауважив її ще минулого сезону, я цей майже весь відїздив. Весною пару Тоyo купив 7700.Так,

Ось із за таких... потім страждають інші , якщо відбійник чі стовб то гарно , може мізки перезавантажити допоможе Ось із за таких... потім страждають інші , якщо відбійник чі стовб то гарно , може мізки перезавантажити допоможе Vadim_

Повідомлень: 4008 З нами з: 23.05.14 Подякував: 623 раз. Подякували: 509 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 жов, 2025 15:13 Water написав: Bolt написав: какие-то де*** уже в начале октября на зимнюю начяюали менять. какие-то де*** уже в начале октября на зимнюю начяюали менять.

Зараз якраз погода для зимової гуми, тому ті де вірно зробили.

Она ведь быстрее изнашивается, да и на мокрой дороге на ней несёт.

Зимову несе?

Знос буде полюбому, шо літо, шо зима.

Хто який гумовий бренд полюбляє?

Зараз китайців понавозили, шо цікаво, у мене один літній сезон була Delinte, дуже мені сподобалась, але лише одне літо, потім викинув. Знос, десь тисяч 20 ідеально пройшла, потім викинув.

Зараз зима Конті. Зараз якраз погода для зимової гуми, тому ті де вірно зробили.Зимову несе?Знос буде полюбому, шо літо, шо зима.Хто який гумовий бренд полюбляє?Зараз китайців понавозили, шо цікаво, у мене один літній сезон була Delinte, дуже мені сподобалась, але лише одне літо, потім викинув. Знос, десь тисяч 20 ідеально пройшла, потім викинув.Зараз зима Конті.



Для киевского лета самая офигенная была Гудиер гидрогрип (это реально самая лучшая из всех когда либо "носимых". Были Мишлен, Континентал, Бриджстоун, разные еще, но они "и рядом не стояли"), для зимы Hankook не помню модель + зашиповка французскими шипами (тяжелая, немного шумная, но ни разу не потерял контроль). "Зиму" ставил как температура начинала подходить к нулю, "лето" уже как гарантированно отходило от нуля, обычнов апреле.

На последней машине ездил на шиномонтаж, на предыдущих сам перекидывал колеса, на зиму носил штамповки с зимней резиной.

В США почему-то нет такой практики переобуваться на зиму.

Когда-то давнодаже на БЦ-20 шипованной ездил, тоже тяжелая и шумная, шипы вылетали, но с задачей справлялась. Для киевского лета самая офигенная была Гудиер гидрогрип (это реально самая лучшая из всех когда либо "носимых". Были Мишлен, Континентал, Бриджстоун, разные еще, но они "и рядом не стояли"), для зимы Hankook не помню модель + зашиповка французскими шипами (тяжелая, немного шумная, но ни разу не потерял контроль). "Зиму" ставил как температура начинала подходить к нулю, "лето" уже как гарантированно отходило от нуля, обычнов апреле.На последней машине ездил на шиномонтаж, на предыдущих сам перекидывал колеса, на зиму носил штамповки с зимней резиной.В США почему-то нет такой практики переобуваться на зиму.Когда-то давнодаже на БЦ-20 шипованной ездил, тоже тяжелая и шумная, шипы вылетали, но с задачей справлялась. rjkz

Повідомлень: 17969 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8763 раз. Подякували: 5532 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 жов, 2025 15:41 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: В США почему-то нет такой практики переобуваться на зиму. В США почему-то нет такой практики переобуваться на зиму.

Насколько я знаю, такая традиция есть (по крайней мере, зимняя резина есть в продаже) в более континентальных штатах. Для НЙ всесезонки достаточно. А еще есть традиция использовать цепи, иногда принудительная.

Впрочем, судя по тому, что до США уже добралась традиция качать азот в шины, сезонная замена в мягком климате тоже скоро доберется. Насколько я знаю, такая традиция есть (по крайней мере, зимняя резина есть в продаже) в более континентальных штатах. Для НЙ всесезонки достаточно. А еще есть традиция использовать цепи, иногда принудительная.Впрочем, судя по тому, что до США уже добралась традиция качать азот в шины, сезонная замена в мягком климате тоже скоро доберется. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9028 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6499 раз. Подякували: 21673 раз. Профіль 133 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 жов, 2025 15:54 Поляк: много слів, мало діл Bolt написав: Gastarbaiter написав: slonomag написав: 60% у нас ездит на дизеле. И фиг продашь испанцу машину на бензине. Сейчас вроде новых машин на дизеле стало меньше - больше гибриды берут, но даже по б/у видно:

coches.net - основной сайт по машинам в Испании

280к объявлений

125к - дизель

100к - бензин

И я думаю эти дизеля еще лет 10 точно будут по стране катать, так как средний возраст машин в стране 12-13 лет. 60% у нас ездит на дизеле. И фиг продашь испанцу машину на бензине. Сейчас вроде новых машин на дизеле стало меньше - больше гибриды берут, но даже по б/у видно:coches.net - основной сайт по машинам в Испании280к объявлений125к - дизель100к - бензинИ я думаю эти дизеля еще лет 10 точно будут по стране катать, так как средний возраст машин в стране 12-13 лет.

Один из самых популярных вопросов на польской ФБ группе по моей марке авто "как убрать DPF?" Обычно интересуются молодые пацанята. ТО, наверное, у знакомых проходят. Один из самых популярных вопросов на польской ФБ группе по моей марке авто "как убрать DPF?"Обычно интересуются молодые пацанята. ТО, наверное, у знакомых проходят.

Найближче майбутнє.

https://youtu.be/Uo00-gjweCk?si=K8omkvHz6lC_FGuc Найближче майбутнє.

Поляк: много слів, мало діл

Поляк: много слів, мало діл flyman

Повідомлень: 41329 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2867 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 жов, 2025 16:49 Сибарит написав: rjkz написав: В США почему-то нет такой практики переобуваться на зиму. В США почему-то нет такой практики переобуваться на зиму.

Насколько я знаю, такая традиция есть (по крайней мере, зимняя резина есть в продаже) в более континентальных штатах. Для НЙ всесезонки достаточно. А еще есть традиция использовать цепи, иногда принудительная.

Впрочем, судя по тому, что до США уже добралась традиция качать азот в шины, сезонная замена в мягком климате тоже скоро доберется. Насколько я знаю, такая традиция есть (по крайней мере, зимняя резина есть в продаже) в более континентальных штатах. Для НЙ всесезонки достаточно. А еще есть традиция использовать цепи, иногда принудительная.Впрочем, судя по тому, что до США уже добралась традиция качать азот в шины, сезонная замена в мягком климате тоже скоро доберется.



Я не совсем понимаю нахрена азот качать.

Цепи одевают перед сильными снегопадами.

Тут прогнозы довольно точные.

Еще посыпают тротуары и проезжую часть просто безумным количеством соли.

Она дробится в пыль и ветром поднимает.

Идешь и губы становятся солеными.

Стоит-ли удивляться, что у людей давление подскакивает? Я не совсем понимаю нахрена азот качать.Цепи одевают перед сильными снегопадами.Тут прогнозы довольно точные.Еще посыпают тротуары и проезжую часть просто безумным количеством соли.Она дробится в пыль и ветром поднимает.Идешь и губы становятся солеными.Стоит-ли удивляться, что у людей давление подскакивает? rjkz

Повідомлень: 17969 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8763 раз. Подякували: 5532 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 жов, 2025 16:58 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: В США почему-то нет такой практики переобуваться на зиму.

Когда-то давнодаже на БЦ-20 шипованной ездил, тоже тяжелая и шумная, шипы вылетали, но с задачей справлялась.

Колега з Сіетлу розказував, що в гори без ланцюгів не пустять коли сніг:) Колега з Сіетлу розказував, що в гори без ланцюгів не пустять коли сніг:) Faceless

Модератор Повідомлень: 36864 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1499 раз. Подякували: 8262 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 жов, 2025 17:11 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Я не совсем понимаю нахрена азот качать. Я не совсем понимаю нахрена азот качать.

Это потому, что Вы рассматриваете вопрос не с того ракурса. Попробуйте посмотреть со стороны тех, кто предлагает эту услугу



rjkz написав: Еще посыпают тротуары и проезжую часть просто безумным количеством соли. Еще посыпают тротуары и проезжую часть просто безумным количеством соли.

А перед этим проходят мусоровозы с отвалами и засыпают ряды припаркованных вдоль дороги машин. К тому моменту, когда машину получится откопать, снега на дороге гарантированно уже не будет. Ну и зачем в таких условиях зимняя резина? Это потому, что Вы рассматриваете вопрос не с того ракурса. Попробуйте посмотреть со стороны тех, кто предлагает эту услугуА перед этим проходят мусоровозы с отвалами и засыпают ряды припаркованных вдоль дороги машин. К тому моменту, когда машину получится откопать, снега на дороге гарантированно уже не будет. Ну и зачем в таких условиях зимняя резина? Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9028 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6499 раз. Подякували: 21673 раз. Профіль 133 82 38 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3012301330143015 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless