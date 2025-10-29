Приклад:
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 жов, 2025 18:59
Приклад:
Додано: Сер 29 жов, 2025 23:57
Не совсем так, сначала солью посыпают, перед снегопадом.
Потом уже мусоровозы убирают снег.
Это нашему боксеру невдомек, что вместо покупки снегоуборочных машин, можно на мусорки повесить снегоуборочное оборудование.
Но тогда некому будет продать азот в шины.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|