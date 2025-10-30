RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3013301430153016
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 18:59

  Vadim_ написав:
  Water написав:
  Hotab написав:Мережа АЗС із пропаном

Шо саме цікаве, в них є пральни машини, комбіновані, електрика+газ. Причому один з виробників- Самсунг. Також бувають холодильники.

Це як ? :shock: можете детальніше?

Приклад:
https://www.samsung.com/us/home-applian ... 832568289/
Water
 
Повідомлень: 3495
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 23:57

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Я не совсем понимаю нахрена азот качать.

Это потому, что Вы рассматриваете вопрос не с того ракурса. Попробуйте посмотреть со стороны тех, кто предлагает эту услугу :)

  rjkz написав:Еще посыпают тротуары и проезжую часть просто безумным количеством соли.

А перед этим проходят мусоровозы с отвалами и засыпают ряды припаркованных вдоль дороги машин. К тому моменту, когда машину получится откопать, снега на дороге гарантированно уже не будет. Ну и зачем в таких условиях зимняя резина?


Не совсем так, сначала солью посыпают, перед снегопадом.
Потом уже мусоровозы убирают снег.
Это нашему боксеру невдомек, что вместо покупки снегоуборочных машин, можно на мусорки повесить снегоуборочное оборудование.
Но тогда некому будет продать азот в шины.
:)
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17971
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8763 раз.
Подякували: 5532 раз.
 
Профіль
 
11
6
7
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 05:34

  rjkz написав:
  Сибарит написав:
  rjkz написав:Я не совсем понимаю нахрена азот качать.

Это потому, что Вы рассматриваете вопрос не с того ракурса. Попробуйте посмотреть со стороны тех, кто предлагает эту услугу :)

  rjkz написав:Еще посыпают тротуары и проезжую часть просто безумным количеством соли.

А перед этим проходят мусоровозы с отвалами и засыпают ряды припаркованных вдоль дороги машин. К тому моменту, когда машину получится откопать, снега на дороге гарантированно уже не будет. Ну и зачем в таких условиях зимняя резина?


Не совсем так, сначала солью посыпают, перед снегопадом.
Потом уже мусоровозы убирают снег.
Это нашему боксеру невдомек, что вместо покупки снегоуборочных машин, можно на мусорки повесить снегоуборочное оборудование.
Но тогда некому будет продать азот в шины.
:)

Так, а смысл качать азот в шины если :
Азот составляет примерно 78% воздуха по объему и 75,5% по массе.
Bolt
 
Повідомлень: 3695
З нами з: 09.11.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 3013301430153016
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3643)
30.10.2025 00:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.