rjkz написав:Я не совсем понимаю нахрена азот качать.
Это потому, что Вы рассматриваете вопрос не с того ракурса. Попробуйте посмотреть со стороны тех, кто предлагает эту услугу
rjkz написав:Еще посыпают тротуары и проезжую часть просто безумным количеством соли.
А перед этим проходят мусоровозы с отвалами и засыпают ряды припаркованных вдоль дороги машин. К тому моменту, когда машину получится откопать, снега на дороге гарантированно уже не будет. Ну и зачем в таких условиях зимняя резина?
Не совсем так, сначала солью посыпают, перед снегопадом. Потом уже мусоровозы убирают снег. Это нашему боксеру невдомек, что вместо покупки снегоуборочных машин, можно на мусорки повесить снегоуборочное оборудование. Но тогда некому будет продать азот в шины.
Так, а смысл качать азот в шины если : Азот составляет примерно 78% воздуха по объему и 75,5% по массе.
Так, а смысл качать азот в шины если : Азот составляет примерно 78% воздуха по объему и 75,5% по массе.
Так Сибарит уже ответил - те кто закачивают, те и имеют смысл. Равно как и смысл имеют те, кто постоянно покупает снегоуборочную технику, которая простаиввает 99% времени.
flyman написав:Бігору на замітку. 3 квартири, 2 в УА одна в Італії
Так що в відео? Дві квартири в Березані? А третья де? В мене немає вільних пів-години на це відео.
Огляд від ШІ Часу нема, за мене огляд відео зробив ШІ
🧾 Основна суть відео (короткий конспект) 💄 Початок:
Авторка показує помаду, питає глядачів, який колір видно, щоб перевірити передачу кольору екраном. Потім переходить до головної теми — як їй вдалося накопичити гроші на квартиру в Італії.
💰 Як вона накопичила:
З 2004 року веде зошит обліку доходів — щомісяця записувала: де працює; скільки заробила; скільки отримала за вихідні, відпустку, “тринадцяту” зарплату. За 10 років заробила 115 595 євро (приблизно 116 тис.). Ніколи не відмовлялась від будь-якої роботи, навіть тимчасової.
📊 Принципи фінансів:
“Мої гроші мають очі” — завжди знати, куди вони йдуть. У гаманці колись тримала записку: “А мені це треба?” — щоб не витрачати дарма. Вела повний облік навіть дрібних сум (7 євро тощо). Кредити не брала взагалі: купувала тільки те, на що вже є гроші. Відкладала з кожної зарплати 600–650 євро, решту — на дрібні витрати й допомогу дітям. Економила, купувала речі на секонд-хенді (Porta Portese в Римі).
🏠 Купівля житла:
Перша квартира (2008 р.) — 3-кімнатна в Україні (для себе й дітей). Внесок 30 тис. €, мала 27 тис., 3 тис. позичив знайомий. Загальні витрати: ~38 тис. €. Друга квартира — однокімнатна “убита”, купила за 30 тис. €, зробила ремонт. Здавала знайомим дітей, але з мінімальною оплатою. Третя квартира (в Італії) — купила після 2014 р., коли дочка потрапила в аварію, щоб не орендувати житло.
Також купувала авто сину за 3200 €, яке потім продали за 500 $.
👩👧👦 Родина:
Має сина, дочку, онучку. Пишається тим, що діти забезпечені, хоча все досягла без допомоги чоловіка. Закликає жінок не боятися залишатись самими — “ставте мету і працюйте”.
🧠 Уроки з досвіду:
Успіх = дисципліна + праця + облік доходів. Гроші не можна витрачати імпульсивно. Не варто брати кредити, якщо можна накопичити. Краще вкласти у щось реальне (квартири), ніж “спустити на вітер”. Повага до себе — не дозволяти людям принижувати, навіть у коментарях.
💋 Про помаду (фінал):
Помада перламутрова, коштує 11,99 €, не дешева. Їй дорікають “помада 90-х”, але вона каже: мода повертається, значить, стиль живий. Закінчує побажанням миру, добра й закликом писати коментарі з повагою.
🪙 Підсумок (2 речення)
Жінка розповідає, як за 10 років важкої праці в Італії накопичила понад 100 тис. євро без кредитів, завдяки дисципліні, економії та чітким фінансовим записам. Її головний принцип — “гроші мають очі” і лише розумне ставлення до праці дає стабільність і гідність.
Висновок - працюючи в Італії легко заробити на дешеву квартиру в пгт в Україні. Думаю це і зараз працює. Але не згоден що тяжка праця = гроші. Навпаки - хто менше працює - частіше всього більше заробляє.
Пане BIGor дякую за таку вашу роботу: все по поличках.
ШІ - чудова річ. Легко та просто той штучний інтелект довів, що той, хто перерив всю мережу заради того, щоби знайти саме це відео, щоби розмістити його на Фінансовому форумі України - а витратив 2 доби - насправді нікому не потрібний із своїми знаннями/навичками. А все що розміщує - звичайне сміття. Ну не все сміття: про помаду та зошит дійсно пізнавально. Хоча - правду кажучі - про зошит - метод старий та малоефективний.
Цікаві вище дописи про вічне питання: економити на зимовій гумі чи не економити. Думки розділилися: одні вважають, що заради порятунку свого життя, життя оточуючих та спасіння транспортногог засобу, ціна якого може перевищувати 50 000 доларів, НЕ ВАРТО економити на зимовій гумі 4х120=480 доларів (серед цих і я - в мене на автівках завжди взимку встановлено зимову або всесезонну гуму).
Інші вважають, що "Хто не ризикує - той не п"є шампанського!" Ну, хто на що вчився...
Я зробив запит в США в звичайну родину наших українців, які мешкають - скажу акуратно - неподалік від Чикаго. Запит щодо саме автівок та гуми взимку. Вихідні дані: родина з поки що двох людей. Чоловік+жінка. Обидва працюють. Мають більш ніж середню по США зарплатню.
В родині 2 авто: Tesla model 3 та Honda CR-V. Перше авто куплено нове за 35 000 доларів (в кредит) з компенсацією від держави в 7500 доларів. За планом родини: поїздити стандартний для авто час в 3 роки та продати. За попередніми даними орієнтовна ціна продажу через 3 роки після купівлі: 30 000 доларів.
Першим авто користується жінка: їздить на роботу. Орієнтовний час поїздки: 20-25 хвилин. 5-ти денний робочий тиждень нормального часу на роботу. Можливі форс-мажори: на минулому тижні прийшлося затриматися на роботі до 22:30. Було термінове завдання.
Другим авто купелно на вторинному ринку за 15 000 доларів. Ним ристується чоловік: працює віддалено та доглядає за улюбленими песиком жінки. Часто мандрують і досить на далекі відстані. Остання подорож: Black Hills National Forest. Ось саме про це авто я і спитав: зараз встановлено всесезонну гуму від Yokohama.
akurt написав:Пане BIGor дякую за таку вашу роботу: все по поличках.
ШІ - чудова річ. Легко та просто той штучний інтелект довів, що той, хто перерив всю мережу заради того, щоби знайти саме це відео, щоби розмістити його на Фінансовому форумі України - а витратив 2 доби - насправді нікому не потрібний із своїми знаннями/навичками. А все що розміщує - звичайне сміття. Ну не все сміття: про помаду та зошит дійсно пізнавально. Хоча - правду кажучі - про зошит - метод старий та малоефективний.
Мені іноді здаєть що той пан або не дивиться відео, або має вільні 8 годин в день. А відео дуже повчальне - жінка працювала на прибираннях в Італії за 25-50 Євро в день і купила ледащому сину автомобіль за 3200 Євро.