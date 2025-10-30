Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3013301430153016 Додано: Сер 29 жов, 2025 18:59 Vadim_ написав: Water написав: Hotab написав: Мережа АЗС із пропаном Мережа АЗС із пропаном

Шо саме цікаве, в них є пральни машини, комбіновані, електрика+газ. Причому один з виробників- Самсунг. Також бувають холодильники . Шо саме цікаве, в них єПричому один з виробників- Самсунг. Також бувають

Це як ? можете детальніше? Це як ?можете детальніше?

Приклад:

https://www.samsung.com/us/home-applian ... 832568289/ Приклад: Water Повідомлень: 3495 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 жов, 2025 23:57 Сибарит написав: rjkz написав: Я не совсем понимаю нахрена азот качать. Я не совсем понимаю нахрена азот качать.

Это потому, что Вы рассматриваете вопрос не с того ракурса. Попробуйте посмотреть со стороны тех, кто предлагает эту услугу



rjkz написав: Еще посыпают тротуары и проезжую часть просто безумным количеством соли. Еще посыпают тротуары и проезжую часть просто безумным количеством соли.

А перед этим проходят мусоровозы с отвалами и засыпают ряды припаркованных вдоль дороги машин. К тому моменту, когда машину получится откопать, снега на дороге гарантированно уже не будет. Ну и зачем в таких условиях зимняя резина? Это потому, что Вы рассматриваете вопрос не с того ракурса. Попробуйте посмотреть со стороны тех, кто предлагает эту услугуА перед этим проходят мусоровозы с отвалами и засыпают ряды припаркованных вдоль дороги машин. К тому моменту, когда машину получится откопать, снега на дороге гарантированно уже не будет. Ну и зачем в таких условиях зимняя резина?



Не совсем так, сначала солью посыпают, перед снегопадом.

Потом уже мусоровозы убирают снег.

Это нашему боксеру невдомек, что вместо покупки снегоуборочных машин, можно на мусорки повесить снегоуборочное оборудование.

Но тогда некому будет продать азот в шины.

Не совсем так, сначала солью посыпают, перед снегопадом.Потом уже мусоровозы убирают снег.Это нашему боксеру невдомек, что вместо покупки снегоуборочных машин, можно на мусорки повесить снегоуборочное оборудование.Но тогда некому будет продать азот в шины. rjkz

Повідомлень: 17972 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8764 раз. Подякували: 5532 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 жов, 2025 05:34 rjkz написав: Сибарит написав: rjkz написав: Я не совсем понимаю нахрена азот качать. Я не совсем понимаю нахрена азот качать.

Это потому, что Вы рассматриваете вопрос не с того ракурса. Попробуйте посмотреть со стороны тех, кто предлагает эту услугу



rjkz написав: Еще посыпают тротуары и проезжую часть просто безумным количеством соли. Еще посыпают тротуары и проезжую часть просто безумным количеством соли.

А перед этим проходят мусоровозы с отвалами и засыпают ряды припаркованных вдоль дороги машин. К тому моменту, когда машину получится откопать, снега на дороге гарантированно уже не будет. Ну и зачем в таких условиях зимняя резина? Это потому, что Вы рассматриваете вопрос не с того ракурса. Попробуйте посмотреть со стороны тех, кто предлагает эту услугуА перед этим проходят мусоровозы с отвалами и засыпают ряды припаркованных вдоль дороги машин. К тому моменту, когда машину получится откопать, снега на дороге гарантированно уже не будет. Ну и зачем в таких условиях зимняя резина?



Не совсем так, сначала солью посыпают, перед снегопадом.

Потом уже мусоровозы убирают снег.

Это нашему боксеру невдомек, что вместо покупки снегоуборочных машин, можно на мусорки повесить снегоуборочное оборудование.

Но тогда некому будет продать азот в шины.

Не совсем так, сначала солью посыпают, перед снегопадом.Потом уже мусоровозы убирают снег.Это нашему боксеру невдомек, что вместо покупки снегоуборочных машин, можно на мусорки повесить снегоуборочное оборудование.Но тогда некому будет продать азот в шины.

Так, а смысл качать азот в шины если :

Азот составляет примерно 78% воздуха по объему и 75,5% по массе. Так, а смысл качать азот в шины если :Азот составляет примерно 78% воздуха по объему и 75,5% по массе. Bolt Повідомлень: 3694 З нами з: 09.11.17 Подякував: 23 раз. Подякували: 282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 жов, 2025 06:39 Bolt написав: rjkz написав: Сибарит написав: Это потому, что Вы рассматриваете вопрос не с того ракурса. Попробуйте посмотреть со стороны тех, кто предлагает эту услугу







Не совсем так, сначала солью посыпают, перед снегопадом.

Потом уже мусоровозы убирают снег.

Это нашему боксеру невдомек, что вместо покупки снегоуборочных машин, можно на мусорки повесить снегоуборочное оборудование.

Но тогда некому будет продать азот в шины.

Это потому, что Вы рассматриваете вопрос не с того ракурса. Попробуйте посмотреть со стороны тех, кто предлагает эту услугуНе совсем так, сначала солью посыпают, перед снегопадом.Потом уже мусоровозы убирают снег.Это нашему боксеру невдомек, что вместо покупки снегоуборочных машин, можно на мусорки повесить снегоуборочное оборудование.Но тогда некому будет продать азот в шины.

Так, а смысл качать азот в шины если :

Азот составляет примерно 78% воздуха по объему и 75,5% по массе. Так, а смысл качать азот в шины если :Азот составляет примерно 78% воздуха по объему и 75,5% по массе.



Так Сибарит уже ответил - те кто закачивают, те и имеют смысл.

Равно как и смысл имеют те, кто постоянно покупает снегоуборочную технику, которая простаиввает 99% времени. Так Сибарит уже ответил - те кто закачивают, те и имеют смысл.Равно как и смысл имеют те, кто постоянно покупает снегоуборочную технику, которая простаиввает 99% времени. rjkz

Повідомлень: 17972 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8764 раз. Подякували: 5532 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 жов, 2025 06:48 Water написав: Vadim_ написав: Water написав: Шо саме цікаве, в них є пральни машини, комбіновані, електрика+газ. Причому один з виробників- Самсунг. Також бувають холодильники . Шо саме цікаве, в них єПричому один з виробників- Самсунг. Також бувають

Це як ? можете детальніше? Це як ?можете детальніше?

Приклад:

https://www.samsung.com/us/home-applian ... 832568289/ Приклад:

Нажаль я не розумію ан.лійську , можете паруски чі на мові, і чі продаються офіційно такі на ринку України ? Нажаль я не розумію ан.лійську , можете паруски чі на мові, і чі продаються офіційно такі на ринку України ? Vadim_

Повідомлень: 4015 З нами з: 23.05.14 Подякував: 623 раз. Подякували: 509 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 жов, 2025 09:23 BIGor написав: flyman написав: Бігору на замітку. 3 квартири, 2 в УА одна в Італії

Бігору на замітку. 3 квартири, 2 в УА одна в Італії

Так що в відео? Дві квартири в Березані? А третья де? В мене немає вільних пів-години на це відео. Так що в відео? Дві квартири в Березані? А третья де? В мене немає вільних пів-години на це відео.

Огляд від ШІ

Часу нема, за мене огляд відео зробив ШІ

🧾 Основна суть відео (короткий конспект)

💄 Початок:



Авторка показує помаду, питає глядачів, який колір видно, щоб перевірити передачу кольору екраном.

Потім переходить до головної теми — як їй вдалося накопичити гроші на квартиру в Італії.



💰 Як вона накопичила:



З 2004 року веде зошит обліку доходів — щомісяця записувала:

де працює;

скільки заробила;

скільки отримала за вихідні, відпустку, “тринадцяту” зарплату.

За 10 років заробила 115 595 євро (приблизно 116 тис.).

Ніколи не відмовлялась від будь-якої роботи, навіть тимчасової.



📊 Принципи фінансів:



“Мої гроші мають очі” — завжди знати, куди вони йдуть.

У гаманці колись тримала записку: “А мені це треба?” — щоб не витрачати дарма.

Вела повний облік навіть дрібних сум (7 євро тощо).

Кредити не брала взагалі: купувала тільки те, на що вже є гроші.

Відкладала з кожної зарплати 600–650 євро, решту — на дрібні витрати й допомогу дітям.

Економила, купувала речі на секонд-хенді (Porta Portese в Римі).



🏠 Купівля житла:



Перша квартира (2008 р.) — 3-кімнатна в Україні (для себе й дітей).

Внесок 30 тис. €, мала 27 тис., 3 тис. позичив знайомий.

Загальні витрати: ~38 тис. €.

Друга квартира — однокімнатна “убита”, купила за 30 тис. €, зробила ремонт.

Здавала знайомим дітей, але з мінімальною оплатою.

Третя квартира (в Італії) — купила після 2014 р., коли дочка потрапила в аварію, щоб не орендувати житло.



Також купувала авто сину за 3200 €, яке потім продали за 500 $.



👩‍👧‍👦 Родина:



Має сина, дочку, онучку.

Пишається тим, що діти забезпечені, хоча все досягла без допомоги чоловіка.

Закликає жінок не боятися залишатись самими — “ставте мету і працюйте”.



🧠 Уроки з досвіду:



Успіх = дисципліна + праця + облік доходів.

Гроші не можна витрачати імпульсивно.

Не варто брати кредити, якщо можна накопичити.

Краще вкласти у щось реальне (квартири), ніж “спустити на вітер”.

Повага до себе — не дозволяти людям принижувати, навіть у коментарях.



💋 Про помаду (фінал):



Помада перламутрова, коштує 11,99 €, не дешева.

Їй дорікають “помада 90-х”, але вона каже: мода повертається, значить, стиль живий.

Закінчує побажанням миру, добра й закликом писати коментарі з повагою.



🪙 Підсумок (2 речення)



Жінка розповідає, як за 10 років важкої праці в Італії накопичила понад 100 тис. євро без кредитів, завдяки дисципліні, економії та чітким фінансовим записам. Її головний принцип — “гроші мають очі” і лише розумне ставлення до праці дає стабільність і гідність.



Висновок - працюючи в Італії легко заробити на дешеву квартиру в пгт в Україні. Думаю це і зараз працює.

Але не згоден що тяжка праця = гроші. Навпаки - хто менше працює - частіше всього більше заробляє. Огляд від ШІЧасу нема, за мене огляд відео зробив ШІВисновок - працюючи в Італії легко заробити на дешеву квартиру в пгт в Україні. Думаю це і зараз працює.Але не згоден що тяжка праця = гроші. Навпаки - хто менше працює - частіше всього більше заробляє. BIGor

Повідомлень: 10263 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1482 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 жов, 2025 09:39 Пане BIGor дякую за таку вашу роботу: все по поличках.



ШІ - чудова річ.

Легко та просто той штучний інтелект довів, що той, хто перерив всю мережу заради того, щоби знайти саме це відео, щоби розмістити його на Фінансовому форумі України - а витратив 2 доби - насправді нікому не потрібний із своїми знаннями/навичками.

А все що розміщує - звичайне сміття.

Ну не все сміття: про помаду та зошит дійсно пізнавально.

Хоча - правду кажучі - про зошит - метод старий та малоефективний. akurt

Повідомлень: 11432 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4055 раз. Подякували: 1511 раз. Профіль 1 2 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 жов, 2025 10:02 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Цікаві вище дописи про вічне питання: економити на зимовій гумі чи не економити.

Думки розділилися: одні вважають, що заради порятунку свого життя, життя оточуючих та спасіння транспортногог засобу, ціна якого може перевищувати 50 000 доларів, НЕ ВАРТО економити на зимовій гумі 4х120=480 доларів (серед цих і я - в мене на автівках завжди взимку встановлено зимову або всесезонну гуму).



Інші вважають, що "Хто не ризикує - той не п"є шампанського!"

Ну, хто на що вчився...



Я зробив запит в США в звичайну родину наших українців, які мешкають - скажу акуратно - неподалік від Чикаго. Запит щодо саме автівок та гуми взимку.

Вихідні дані: родина з поки що двох людей. Чоловік+жінка. Обидва працюють.

Мають більш ніж середню по США зарплатню.



В родині 2 авто: Tesla model 3 та Honda CR-V.

Перше авто куплено нове за 35 000 доларів (в кредит) з компенсацією від держави в 7500 доларів.

За планом родини: поїздити стандартний для авто час в 3 роки та продати.

За попередніми даними орієнтовна ціна продажу через 3 роки після купівлі: 30 000 доларів.



Першим авто користується жінка: їздить на роботу. Орієнтовний час поїздки: 20-25 хвилин. 5-ти денний робочий тиждень нормального часу на роботу. Можливі форс-мажори: на минулому тижні прийшлося затриматися на роботі до 22:30. Було термінове завдання.



Другим авто купелно на вторинному ринку за 15 000 доларів. Ним ристується чоловік: працює віддалено та доглядає за улюбленими песиком жінки.

Часто мандрують і досить на далекі відстані. Остання подорож: Black Hills National Forest.

Ось саме про це авто я і спитав: зараз встановлено всесезонну гуму від Yokohama.



В грудні буде заміна - вже обрано модель: Michelin Cross Climate 2

Орієнтир ціни в Україні: https://infoshina.com.ua/uk/michelin-cr ... 65-r16-98h



Орієнтир ціни комплекта шин: (6187х4=24748) або приблизно 590 доларів США. News from USAЦікаві вище дописи про вічне питання:на зимовій гумі чи не економити.Думки розділилися: одні вважають, що заради порятунку свого життя, життя оточуючих та спасіння транспортногог засобу, ціна якого може перевищувати 50 000 доларів, НЕ ВАРТО економити на зимовій гумі 4х120=480 доларів (серед цих і я - в мене на автівках завжди взимку встановлено зимову або всесезонну гуму).Інші вважають, що "Хто не ризикує - той не п"є шампанського!"Ну, хто на що вчився...Я зробив запит в США в звичайну родину наших українців, які мешкають - скажу акуратно - неподалік від Чикаго. Запит щодо саме автівок та гуми взимку.Вихідні дані: родина з поки що двох людей. Чоловік+жінка. Обидва працюють.Мають більш ніж середню по США зарплатню.В родині 2 авто: Tesla model 3 та Honda CR-V.Перше авто куплено нове за 35 000 доларів (в кредит) з компенсацією від держави в 7500 доларів.За планом родини: поїздити стандартний для авто час в 3 роки та продати.За попередніми даними орієнтовна ціна продажу через 3 роки після купівлі: 30 000 доларів.Першим авто користується жінка: їздить на роботу. Орієнтовний час поїздки: 20-25 хвилин. 5-ти денний робочий тиждень нормального часу на роботу. Можливі форс-мажори: на минулому тижні прийшлося затриматися на роботі до 22:30. Було термінове завдання.Другим авто купелно на вторинному ринку за 15 000 доларів. Ним ристується чоловік: працює віддалено та доглядає за улюбленими песиком жінки.Часто мандрують і досить на далекі відстані. Остання подорож: Black Hills National Forest.Ось саме про це авто я і спитав: зараз встановлено всесезонну гуму від Yokohama.В грудні буде заміна - вже обрано модель: Michelin Cross Climate 2Орієнтир ціни в Україні:Орієнтир ціни комплекта шин: (6187х4=24748) або приблизно 590 доларів США. akurt

Повідомлень: 11432 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4055 раз. Подякували: 1511 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 жов, 2025 10:06 akurt написав: Пане BIGor дякую за таку вашу роботу: все по поличках.



ШІ - чудова річ.

Легко та просто той штучний інтелект довів, що той, хто перерив всю мережу заради того, щоби знайти саме це відео, щоби розмістити його на Фінансовому форумі України - а витратив 2 доби - насправді нікому не потрібний із своїми знаннями/навичками.

А все що розміщує - звичайне сміття.

Ну не все сміття: про помаду та зошит дійсно пізнавально.

Хоча - правду кажучі - про зошит - метод старий та малоефективний. Панедякую за таку вашу роботу: все по поличках.- чудова річ.Легко та просто той штучний інтелект довів, що той, хто перерив всю мережу заради того, щоби знайти саме це відео, щоби розмістити його на Фінансовому форумі України - а витратив 2 доби - насправді нікому не потрібний із своїми знаннями/навичками.А все що розміщує - звичайне сміття.Ну не все сміття: про помаду та зошит дійсно пізнавально.Хоча - правду кажучі - про зошит - метод старий та малоефективний.

Мені іноді здаєть що той пан або не дивиться відео, або має вільні 8 годин в день. А відео дуже повчальне - жінка працювала на прибираннях в Італії за 25-50 Євро в день і купила ледащому сину автомобіль за 3200 Євро. Мені іноді здаєть що той пан або не дивиться відео, або має вільні 8 годин в день. А відео дуже повчальне - жінка працювала на прибираннях в Італії за 25-50 Євроі купила ледащому сину автомобіль за 3200 Євро. BIGor

Повідомлень: 10263 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1482 раз. Подякували: 1890 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3013301430153016 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless