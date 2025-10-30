RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 14:17

3я квартира в Італії, єслі чьо, ШІ провтикав

Огляд від ШІ
Часу нема, за мене огляд відео зробив ШІ
🧾 Основна суть відео (короткий конспект)
💄 Початок:

Авторка показує помаду, питає глядачів, який колір видно, щоб перевірити передачу кольору екраном.
Потім переходить до головної теми — як їй вдалося накопичити гроші на квартиру в Італії.

💰 Як вона накопичила:

З 2004 року веде зошит обліку доходів — щомісяця записувала:
де працює;
скільки заробила;
скільки отримала за вихідні, відпустку, “тринадцяту” зарплату.
За 10 років заробила 115 595 євро (приблизно 116 тис.).
Ніколи не відмовлялась від будь-якої роботи, навіть тимчасової.

📊 Принципи фінансів:

“Мої гроші мають очі” — завжди знати, куди вони йдуть.
У гаманці колись тримала записку: “А мені це треба?” — щоб не витрачати дарма.
Вела повний облік навіть дрібних сум (7 євро тощо).
Кредити не брала взагалі: купувала тільки те, на що вже є гроші.
Відкладала з кожної зарплати 600–650 євро, решту — на дрібні витрати й допомогу дітям.
Економила, купувала речі на секонд-хенді (Porta Portese в Римі).

🏠 Купівля житла:

Перша квартира (2008 р.) — 3-кімнатна в Україні (для себе й дітей).
Внесок 30 тис. €, мала 27 тис., 3 тис. позичив знайомий.
Загальні витрати: ~38 тис. €.
Друга квартира — однокімнатна “убита”, купила за 30 тис. €, зробила ремонт.
Здавала знайомим дітей, але з мінімальною оплатою.
Третя квартира (в Італії) — купила після 2014 р., коли дочка потрапила в аварію, щоб не орендувати житло.

Також купувала авто сину за 3200 €, яке потім продали за 500 $.

👩‍👧‍👦 Родина:

Має сина, дочку, онучку.
Пишається тим, що діти забезпечені, хоча все досягла без допомоги чоловіка.
Закликає жінок не боятися залишатись самими — “ставте мету і працюйте”.

🧠 Уроки з досвіду:

Успіх = дисципліна + праця + облік доходів.
Гроші не можна витрачати імпульсивно.
Не варто брати кредити, якщо можна накопичити.
Краще вкласти у щось реальне (квартири), ніж “спустити на вітер”.
Повага до себе — не дозволяти людям принижувати, навіть у коментарях.

💋 Про помаду (фінал):

Помада перламутрова, коштує 11,99 €, не дешева.
Їй дорікають “помада 90-х”, але вона каже: мода повертається, значить, стиль живий.
Закінчує побажанням миру, добра й закликом писати коментарі з повагою.

🪙 Підсумок (2 речення)

Жінка розповідає, як за 10 років важкої праці в Італії накопичила понад 100 тис. євро без кредитів, завдяки дисципліні, економії та чітким фінансовим записам. Її головний принцип — “гроші мають очі” і лише розумне ставлення до праці дає стабільність і гідність.

Висновок - працюючи в Італії легко заробити на дешеву квартиру в пгт в Україні. Думаю це і зараз працює.
Але не згоден що тяжка праця = гроші. Навпаки - хто менше працює - частіше всього більше заробляє.

3я квартира в Італії (третій раз повтрою, а до Бігора не доходить), єслі чьо, ШІ провтикав
1
3
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 14:36

Та ми вже всі зрозуміли, що flyman поважну пані «не провтикав».
Історія має назву не «Третій раз повтрою», а «Попытка номер 2».
Головне на губну помаду точно гроші мати.
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 14:46

А ти думаєш вона купила в Мілані? :mrgreen: З того що можна порахувати, на квартиру в Італії їй лишилось 40-50 тис, це якраз квартира в пгт на півдні. Флайман, вчиш тебе вчиш, а результат - одні двійки.
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 14:55

Еміграція, заробітчанство

News from Canada
(Або «А що, так можна було?!?!?!?»)

В 2023 році в Канаду за підпрограмою CUAET виїхала з Анталії цікава родина: мама+бабуся+син мами 14 років. Цікавості додає той факт, що старший син тієї мами вже жив у Канаді, виїхавши значно раніше. Він і зустрів всіх родичів в Канаді та поселилися всі в орендованому приватному будинку.

Пройшов рік чи два, в відбулися цікаві події:
- сама мама швидко повернулася в Анталію, бо є заміжня за турком. Має дуже гарну роботу в Туреччині. Навіть дві роботи: в ювелірному магазині та в стоматології.
- повернувся і молодший син. Не на зовсім: подав документи на право продовження перебування в Канаді та буде вступати в університет в Канаді (чекає на Study permit).
- повернулася і бабуся, і є вагома причина.

А вагома причина: старший онук і він же старший син мами отримав Вид на прожиття в Канаді.

Отримавши, сів ввечері та спитав у ШІ скільки років йому в Канаді треба вчитися та які перепони пройти, щоби отримати кваліфікацію таку, щоби не шукати для одруження/облаштування стареньку пані без губної помади, і не заробляти - як зараз - по 19 С$ на годину, і не платити за навчання в університеті.

О, ШІ! Ти - цілий світ! Мудрість!

І ШІ видав несподівану ідею: пройти жорсткий відбір та стати солдатом армії Канади.
!!!!!!!
Пройшов. Вже солдат армії Канади:
- зарплатня чистими 4 500 С$;
- переїхав зовсім в іншу провінцію - поближче до військовий частини (ось чому і брат молодший, і бабуся повернулися в Анталію);
- Оренда його нової квартири оплачується армією Канади.
Саме цікаве з переїздом:
- видали компенсацію на витрати фізичні, матеріальні та моральні одноразово 15 000 С$.
- в призначений день прийшла за наказом група солдат та професійно спакували, згорнули, завантажили в контейнер всі його речі.

«А хіба так можна було?»
Виявляється, можна!
