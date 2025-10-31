Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3014301530163017 Додано: Чет 30 жов, 2025 14:17 3я квартира в Італії, єслі чьо, ШІ провтикав BIGor написав: BIGor написав: flyman написав: Бігору на замітку. 3 квартири, 2 в УА одна в Італії

Бігору на замітку. 3 квартири, 2 в УА одна в Італії

Так що в відео? Дві квартири в Березані? А третья де? В мене немає вільних пів-години на це відео. Так що в відео? Дві квартири в Березані? А третья де? В мене немає вільних пів-години на це відео.

Огляд від ШІ

Часу нема, за мене огляд відео зробив ШІ

🧾 Основна суть відео (короткий конспект)

💄 Початок:



Авторка показує помаду, питає глядачів, який колір видно, щоб перевірити передачу кольору екраном.

Потім переходить до головної теми — як їй вдалося накопичити гроші на квартиру в Італії.



💰 Як вона накопичила:



З 2004 року веде зошит обліку доходів — щомісяця записувала:

де працює;

скільки заробила;

скільки отримала за вихідні, відпустку, “тринадцяту” зарплату.

За 10 років заробила 115 595 євро (приблизно 116 тис.).

Ніколи не відмовлялась від будь-якої роботи, навіть тимчасової.



📊 Принципи фінансів:



“Мої гроші мають очі” — завжди знати, куди вони йдуть.

У гаманці колись тримала записку: “А мені це треба?” — щоб не витрачати дарма.

Вела повний облік навіть дрібних сум (7 євро тощо).

Кредити не брала взагалі: купувала тільки те, на що вже є гроші.

Відкладала з кожної зарплати 600–650 євро, решту — на дрібні витрати й допомогу дітям.

Економила, купувала речі на секонд-хенді (Porta Portese в Римі).



🏠 Купівля житла:



Перша квартира (2008 р.) — 3-кімнатна в Україні (для себе й дітей).

Внесок 30 тис. €, мала 27 тис., 3 тис. позичив знайомий.

Загальні витрати: ~38 тис. €.

Друга квартира — однокімнатна “убита”, купила за 30 тис. €, зробила ремонт.

Здавала знайомим дітей, але з мінімальною оплатою.

Третя квартира (в Італії) — купила після 2014 р., коли дочка потрапила в аварію, щоб не орендувати житло.



Також купувала авто сину за 3200 €, яке потім продали за 500 $.



👩‍👧‍👦 Родина:



Має сина, дочку, онучку.

Пишається тим, що діти забезпечені, хоча все досягла без допомоги чоловіка.

Закликає жінок не боятися залишатись самими — “ставте мету і працюйте”.



🧠 Уроки з досвіду:



Успіх = дисципліна + праця + облік доходів.

Гроші не можна витрачати імпульсивно.

Не варто брати кредити, якщо можна накопичити.

Краще вкласти у щось реальне (квартири), ніж “спустити на вітер”.

Повага до себе — не дозволяти людям принижувати, навіть у коментарях.



💋 Про помаду (фінал):



Помада перламутрова, коштує 11,99 €, не дешева.

Їй дорікають “помада 90-х”, але вона каже: мода повертається, значить, стиль живий.

Закінчує побажанням миру, добра й закликом писати коментарі з повагою.



🪙 Підсумок (2 речення)



Жінка розповідає, як за 10 років важкої праці в Італії накопичила понад 100 тис. євро без кредитів, завдяки дисципліні, економії та чітким фінансовим записам. Її головний принцип — “гроші мають очі” і лише розумне ставлення до праці дає стабільність і гідність.



Висновок - працюючи в Італії легко заробити на дешеву квартиру в пгт в Україні. Думаю це і зараз працює.

Але не згоден що тяжка праця = гроші. Навпаки - хто менше працює - частіше всього більше заробляє. Огляд від ШІЧасу нема, за мене огляд відео зробив ШІВисновок - працюючи в Італії легко заробити на дешеву квартиру в пгт в Україні. Думаю це і зараз працює.Але не згоден що тяжка праця = гроші. Навпаки - хто менше працює - частіше всього більше заробляє.

Додано: Чет 30 жов, 2025 14:17

3я квартира в Італії (третій раз повтрою, а до Бігора не доходить), єслі чьо, ШІ провтикав

Додано: Чет 30 жов, 2025 14:36

Та ми вже всі зрозуміли, що flyman поважну пані «не провтикав».

Історія має назву не «Третій раз повтрою», а «Попытка номер 2».

Додано: Чет 30 жов, 2025 14:36

Та ми вже всі зрозуміли, що flyman поважну пані «не провтикав».

Історія має назву не «Третій раз повтрою», а «Попытка номер 2».

Головне на губну помаду точно гроші мати.

Додано: Чет 30 жов, 2025 14:46

А ти думаєш вона купила в Мілані? З того що можна порахувати, на квартиру в Італії їй лишилось 40-50 тис, це якраз квартира в пгт на півдні. Флайман, вчиш тебе вчиш, а результат - одні двійки.

А ти думаєш вона купила в Мілані? З того що можна порахувати, на квартиру в Італії їй лишилось 40-50 тис, це якраз квартира в пгт на півдні. Флайман, вчиш тебе вчиш, а результат - одні двійки. А ти думаєш вона купила в Мілані?З того що можна порахувати, на квартиру в Італії їй лишилось 40-50 тис, це якраз квартира в пгт на півдні. Флайман, вчиш тебе вчиш, а результат - одні двійки. BIGor

Повідомлень: 10264 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1482 раз. Подякували: 1892 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 жов, 2025 14:55 Еміграція, заробітчанство



News from Canada

(Або «А що, так можна було?!?!?!?»)



В 2023 році в Канаду за підпрограмою CUAET виїхала з Анталії цікава родина: мама+бабуся+син мами 14 років. Цікавості додає той факт, що старший син тієї мами вже жив у Канаді, виїхавши значно раніше. Він і зустрів всіх родичів в Канаді та поселилися всі в орендованому приватному будинку.



Пройшов рік чи два, в відбулися цікаві події:

- сама мама швидко повернулася в Анталію, бо є заміжня за турком. Має дуже гарну роботу в Туреччині. Навіть дві роботи: в ювелірному магазині та в стоматології.

- повернувся і молодший син. Не на зовсім: подав документи на право продовження перебування в Канаді та буде вступати в університет в Канаді (чекає на Study permit).

- повернулася і бабуся, і є вагома причина.



А вагома причина: старший онук і він же старший син мами отримав Вид на прожиття в Канаді.



Отримавши, сів ввечері та спитав у ШІ скільки років йому в Канаді треба вчитися та які перепони пройти, щоби отримати кваліфікацію таку, щоби не шукати для одруження/облаштування стареньку пані без губної помади, і не заробляти - як зараз - по 19 С$ на годину, і не платити за навчання в університеті.



О, ШІ! Ти - цілий світ! Мудрість!



І ШІ видав несподівану ідею: пройти жорсткий відбір та стати солдатом армії Канади.

!!!!!!!

Пройшов. Вже солдат армії Канади:

- зарплатня чистими 4 500 С$;

- переїхав зовсім в іншу провінцію - поближче до військовий частини (ось чому і брат молодший, і бабуся повернулися в Анталію);

- Оренда його нової квартири оплачується армією Канади.

Саме цікаве з переїздом:

- видали компенсацію на витрати фізичні, матеріальні та моральні одноразово 15 000 С$.

- в призначений день прийшла за наказом група солдат та професійно спакували, згорнули, завантажили в контейнер всі його речі.



«А що, так можна було?»

Виявляється, можна! akurt

Додано: Чет 30 жов, 2025 20:58

News from France

Цікавий зимовий період чекає на наших українців у Франції з 01 листопада 2025 року:



News from France



Цікавий зимовий період чекає на наших українців у Франції з 01 листопада 2025 року:

- автоматично та примусово всіх споживачів електричної енергії переводять на двозонний тариф: пільгова ціна на електричну енергію з 23:00 до 07:00 та вдень з 11:00 до 13:00. До цього часу пільговий режим був вибірково - за додатковою заявою - і працював з 23:59 до 08:00 ранку.



- з 1 листопада всі домогосподарства будуть отримувати в автоматичному режимі банківські чеки як компенсація за спожиту електричну енергію - чеки на суму від 48 до 277 євро на місяць в залежності від доходу родини. Приємно мабуть.



- вводиться в дію Закон, який забороняє виселення "поганих" орендарів: неможливо нікого виселити з житла в період з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року - навіть якщо людина НЕ платить зовсім. Тут що цікаво: найбіліьше постраждають не приватні орендодавці, а мерії міст, які мають в своєму розпорядженні від 5 до 40 квартир - так зване "соціальне" житло. Це дуже непогані квартири або в нових будинках або навіть в старовинних палацах/фортецях, які видаються на паритетних умовах малозабезпеченим родинам. akurt

Додано: П'ят 31 жов, 2025 04:38

News from USA

(Або «Америка скінчилась....щось інше треба думати ..»)

За повідомленнями представників нашої діаспори хмари над українцями, які заїхали за Програмою U4U, набувають чорного та сумного кольору.



News from USA

(Або «Америка скінчилась....щось інше треба думати ..»)



За повідомленнями представників нашої діаспори хмари над українцями, які заїхали за Програмою U4U, набувають чорного та сумного кольору.

Бюрократична машина діє дуже просто;

- Ви заїхали на територію США без імміграційної візи за «тимчасовим дозволом» на перетин кордону.

- Термін тимчасового дозволу закінчився (так званий «пароль» для вʼїзду видавався на 2 роки),

- тепер вашу долю визначить суд, який має три опції: а) дозволить залишитися на таких то і таких то підставах (?); б) за погодженням з міграційними органами призупинить розгляд справ, не прийнявши остаточного рішення; в) прийме рішення про депортацію.



Міжʼярʼя одначе… akurt

